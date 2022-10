Porta biberon termico: i migliori modelli tra cui scegliere

I porta biberon termici aiutano i genitori per viaggi e gite lontano da casa, così da poter avere sempre con sé latte e acqua per i bambini.

Ogni modello di porta biberon termico mantiene il contenuto caldo o freddo fino a diverse ore, per consumarlo fuori casa o quando si desidera. Costituito da materiali termoisolanti, consente di trasportare i biberon in totale comodità.

Sono pratici e comodi, perché possono essere spesso attaccati a passeggini e borse fasciatoio.

A cosa serve il porta biberon termico?

Il porta biberon termico è essenziale quando si è in viaggio con un bambino oppure si decida di uscire e non si voglia rientrare per ogni poppata. Se non si ha un frigorifero a portata di mano, diventa una scelta obbligata.

Quindi, sia che stiate pianificando un viaggio più lungo o desideriate vivere una giornata fuori con il vostro piccolo, potreste aver bisogno di portare con voi uno o più biberon. Per far sì che il latte si mantenga freddo o caldo, avrete bisogno di un porta biberon termico. Potrete legarlo al passeggino o alla borsa fasciatoio, per non avere un ulteriore peso ingombrante.

Leggeri, portatili e convenienti, i porta biberon sono perfetti per mantenere a temperatura ideale il latte fresco oppure l’acqua in bottiglia, così da versare solo il latte in polvere quando si è pronti. La pappa fuori casa non sarà mai un problema.

Porta biberon termico: tipologie e modelli

Quale porta biberon termico scegliere per il proprio bambino? Scopriamo insieme quali sono le tipologie e i modelli più diffusi.

Per le tipologie possiamo distinguere tra tantissime opzioni. Potete analizzare le diverse caratteristiche dei porta biberon in:

Dimensioni

Esistono modelli doppi oppure per singoli biberon. Bisogna tenere conto della quantità di latte e di liquidi che bisognerà trasportare.

Capacità di isolamento termico

Il porta biberon dovrà essere ben isolato per un bel po’ di tempo. Alcuni modelli presentano anche una tasca dove è possibile riporre delle placchette di ghiaccio così da aumentare la durata dell’isolamento termico.

Pulizia

Il tessuto e il materiale che costituiscono il porta biberon devono essere facili da pulire.

Stile

Tanti colori, modelli e varianti, per soddisfare tutti i gusti.

I modelli possono essere diversi: si va dallo zaino per contenere più biberon a quelli singoli. Potete scegliere anche un porta biberon rigido, come un thermos, oppure in stoffa, da portare sempre con voi. In pratica, c’è solo l’imbarazzo della scelta, perché vi sono tante tipologie e modelli, a seconda dei bisogni delle mamme e dei bambini.

Porta biberon termico: 5 prodotti da comprare online

Ecco 5 prodotti da comprare online su Amazon e da non farsi sfuggire.

1.Chicco – Porta Biberon Termico in Tessuto

Scelto dalla redazione Chicco - Porta Biberon Termico in Tessuto Ideale per chi ama la semplicità Il porta biberon termico di Chicco è semplice e pratico. Il neoprene e lo strato termoisolante interno sono perfetti per mantenere la temperatura degli alimenti. È estremamente versatile ed è adatto per qualsiasi biberon della linea Chicco. 14 € su Amazon 15 € risparmi 1 € Pro Materiali: neoprene e strato termoisolante

Chiusura a cerniera combinata col laccetto a strappo

Adattabile a tutti i biberon Chicco Contro Disponibile in soli 4 colori

2. MAM – Porta biberon blu

Il più conveniente MAM - Porta biberon termico, blu Ideale per viaggiare Il porta biberon termico MAM è il compagno perfetto per genitori e bambini in viaggio. Progettata per la bottiglia MAM Easy Start Anti-Colic, ma è adatto anche per molti altri biberon standard, grazie all'ampia apertura. 12 € su Amazon 13 € risparmi 1 € Pro Si adatta a tutti i biberon in commercio

In neoprene: ha uno strato isolante interno ideale per mantenere caldi i liquidi

Si fissa al passeggino e alla borsa fasciatoio Contro Nessuno

3. Miniland – Porta biberon doppio

Ottima scelta per i gemelli Miniland - Porta biberon termico doppio Ideale per i più esigenti Il porta biberon Miniland è pensato per contenere fino a due biberon o thermos e mantenere la temperatura di entrambi. Molto pratica per chi ha gemelli o anche per portare un biberon insieme ad altri accessori. 11 € su Amazon 14 € risparmi 3 € Pro Mantiene sia il caldo che il freddo

Può contenere due bottiglie o thermos

In materiale isotermico Contro Disponibile in una sola fantasia

4. Baby Plus – Borsa Isotermica per Due Biberon

Da non perdere Baby Plus - Borsa Isotermica per Due Biberon Per la comodità Da non perdere il porta biberon di Baby Plus. In materiale isolante per due bottiglie o altri accessori, è la soluzione ideale per lunghi viaggi, in quanto conserva il contenuto fino a 4 ore in perfette condizioni. 18 € su Amazon 19 € risparmi 1 € Pro Cerniera doppia per un facile accesso ai biberon

Una cinghia regolabile in modo da poter agganciare la borsa al passeggino o portarlo a mano.

Tasca a rete in cui è possibile riporre cucchiai, tettarelle, fazzoletti, etc.

Facile da pulire Contro Disponibile in un solo colore

5. Nanobébé – Porta biberon allattamento con confezione di ghiaccio inclusa