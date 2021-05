Thermos pappa, l'accessorio indispensabile per il pasto del bebè fuori casa

Utile, comodo e igienico: il thermos pappa è l'accessorio indispensabile per mantenere alla giusta temperatura il pasto del bebè fuori casa. I consigli su come usarlo al meglio e i modelli migliori da acquistare online.

Disponibili in varie dimensioni e materiali, il porta pappa termico mantiene calda o fredda, a seconda del cibo che si è scelto di portare con sé, la pappa del bebè. Scopriamo, attraverso alcuni consigli come usarlo al meglio e quali tipologie poter acquistare direttamente online.

Thermos pappa: a cosa servono?

Il thermos pappa offre una soluzione pratica ed eccellente all’alimentazione del bebè poiché consente di mantenere i cibi al caldo o al freddo per molte ore (mediamente 5/8 ore) durante una giornata. In questo modo il bambino avrà la possibilità di mangiare il proprio pasto caldo (o freddo) sempre come appena cucinato.

Sono adatti a preservare sia alimenti solidi sia liquidi e, nella maggior parte dei casi, sono abbastanza capienti per poter essere usati anche dagli adulti in caso di spuntini o pasti in ufficio per la pausa pranzo o durante una gita fuori casa.

Dunque, i thermos pappa sono accessori per la prima infanzia (e non solo) da usare ovunque si è deciso di trascorrere la giornata. Utili anche in casa per conservare gli avanzi di un pasto, per conservare una pappa preparata in anticipo ma anche per tenere in caldo il biberon del bebè.

Sono efficienti e il loro interno è realizzato in acciaio inox, materiale igienico e sicuro per gli alimenti. Inoltre, il migliori thermos pappa presentano un doppio strato e una camera vuota frapposta tra i due strati. In tal modo la temperatura interna dell’alimento rimarrà isolata dall’esterno.

4 consigli per l’uso dei thermos pappa

Ecco alcuni consigli da mettere in pratica (prima e dopo l’uso) per utilizzare al meglio i thermos pappa e sfruttarne tutte le potenzialità:

per evitare che il pasto, o la bevanda liquida, si raffreddi subito (poiché il thermos è rivestito in acciaio, un materiale molto freddo) riscaldate preventivamente il thermos aggiungendo acqua molto calda al suo interno per dieci minuti. In questo modo le pareti si riscalderanno e conserveranno a lungo il cibo al caldo una volta riposto nel contenitore termico; altro fattore importante per l’isolamento termico è rappresentato dalla chiusura ermetica dei tappi. Se si dovesse smarrire o rompere il tappo in dotazione, evitate di utilizzare un tappo in sughero: potrebbe facilitare la dispersione del calore e comportare la fuoriuscita del cibo compromettendo, quindi, il buon utilizzo del thermos; affinché la pappa del bambino si mantenga il più possibile alla temperatura desiderata è consigliabile riempire il thermos fino all’orlo. In tal modo il calore non si disperderà facilmente; per la corretta pulizia del thermos è consigliato riempire l’interno di cubetti di ghiaccio e versarci sopra 3 cucchiaini di sale. Quindi, chiudere il tappo e agitare il thermos in modo che il sale si posi efficacemente sulle pareti interne. In ultimo, svuotare il thermos dai cubetti e risciacquare bene l’interno con l’acqua corrente.

Thermos pappa: tipologie

I modelli disponibili sul mercato sono principalmente due:

thermos pappa con vasetti: realizzati in modo tale da poter contenere uno o più vasetti di pappa al suo interno. Si presentano con dimensioni maggiori rispetto ai thermos classici; thermos pappa classico: utili quando il bambino cresce e la pappa nei vasetti non basta più. Si versa direttamente il pasto (liquido o solido) all’interno senza necessariamente utilizzare altri contenitori. Solitamente sono di forma tondeggiante e con tappo largo in modo da poter mangiare direttamente dal contenitore. Mediamente sono disponibili in diverse dimensioni (0,5L, 0,75L e 1L).

I migliori thermos pappa da acquistare online

I migliori thermos pappa si distinguono per il prezzo, il design, la funzionalità e i materiali con cui è realizzato. Di seguito, alcune proposte da valutare per l’acquisto direttamente online.

Chicco, Thermos PortaPappa System Easy Meal Il thermos di Chicco è un utile strumento per portare con sé la pappa calda ed è dotato di un altro contenitore per metterci ciò che preferite (biscotti, salsa…). 18 € su Amazon 29 € risparmi 11 € Pro Comodo e facile da usare

Pratico da pulire

Cucchiaio da viaggio con custodia

Mantiene la temperatura degli alimenti dalle 2 alle 6 ore

Contro

Miniland - Thermos PortaPappa Mediterranean 600ML La pappa del bambino sempre come appena cucinata con il thermos Miniland Food Mediterranean, capienza di 600ML è utile per cibi solidi e liquidi da portare in giro. 26 € su Amazon 27 € risparmi 1 € Pro Esterno gommoso per tutti i tipi di alimenti solidi

Ottima resistenza alle alte temperature

Include la borsa termica

Tappo con facile apertura

Contro Nessuno

Balokki Set 2 in 1 Thermos Cibo e Thermos Liquidi Un set due in uno ideale per trasportare bevande liquide come il latte ma anche cibi solidi come pasta, riso e pappa varie: i thermos Balokki è la scelta ideale per le vacanze e non solo. 32 € su Amazon Pro Set 2 in 1: portapappa e borraccia

Doppio strato isolante di acciaio inox

Temperatura costante fino a un massimo di 8 ore

Non rilascia sostanze tossiche come BPA e Ftalati

Incluso un cucchiaio per pappa piegabile in acciaio Contro Nessuno

Thermos Portavivande e Portabiberon Chicco termico Il pasto sempre alla giusta temperatura sia in inverno che in estate? Il thermos portavivande della Chicco è perfetto per assaporare il cibo come appena cucinato dalla mamma anche fuori casa e a distanza di ore. 23 € su Amazon 33 € risparmi 10 € Pro Include due contenitori da 250 ml (per barattoli, brodi e alimenti)

Il tappo multifunzione diventa una pratica tazza

Tasca laterale per piccoli oggetti

Mantiene la temperatura fino a 5 ore Contro Nessuno