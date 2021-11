Peluche per neonati, il gioco transizionale che accompagna la crescita del bebè

Perfetto come regalo di Natale per il neonato ma anche come dono da fare ai genitori che useranno il peluche come gioco da appendere al passeggino o al lettino del bebè. Scopriamo quali sono le tipologie disponibili sul mercato e le caratteristiche da valutare prima dell’acquisto.

Le tipologie di peluche per neonati

Il peluche è considerato un oggetto transizionale, ovvero un gioco che aiuta il bebè nei primi mesi di vita a calmarsi e a rilassarsi durante il giorno, ma anche durante la notte. Una sorta di “coperta di Linus” da portare con sé nelle primissime tappe dello sviluppo.

Se volete acquistarne uno, è bene valutare le diverse tipologie in commercio, ecco le principali:

peluche a forma di animali : tra i più prezzati, l’orsacchiotto, la scimmia, il koala, il coniglietto, il cane o gatto;

: tra i più prezzati, l’orsacchiotto, la scimmia, il koala, il coniglietto, il cane o gatto; peluche personalizzabili : dalle forme e dimensioni varie, hanno indumenti sul quale ricamare il nome del bebè;

: dalle forme e dimensioni varie, hanno indumenti sul quale ricamare il nome del bebè; peluche di cartoni animati : personaggi Disney o cartoni tra i più in voga tra i bambini come Masha e Orso, Bing ecc.;

: personaggi Disney o cartoni tra i più in voga tra i bambini come Masha e Orso, Bing ecc.; peluche per dormire : ottimi per il relax, accompagnano il neonato al sonno notturno;

: ottimi per il relax, accompagnano il neonato al sonno notturno; peluche interattivi: comprensivi di suoni e luci, ideali per stimolare i sensi del bebè e la creatività durante il giorno.

Peluche per neonati: le caratteristiche

Di taglia solitamente piccola, il peluche è studiato apposta per stimolare i sensi dei neonati attraverso la manipolazione. Molti genitori acquistano il pupazzo anche prima della nascita in modo da tenerlo nel letto con loro e farlo impregnare del proprio odore prima di regalarlo al bebè. Questo farà si che il piccolo si calmi riconoscendo nel doudou il profumo della madre o del padre.

Le caratteristiche da valutare prima dell’acquisto sono:

poco pelo : il peluche adatto ad un neonato deve presentare un pelo corto in quanto sarà costantemente messo in bocca;

: il peluche adatto ad un neonato deve presentare un pelo corto in quanto sarà costantemente messo in bocca; dimensioni : non devono essere eccessive ma tali da consentire al bebè di afferrarlo con le manine piccole;

: non devono essere eccessive ma tali da consentire al bebè di afferrarlo con le manine piccole; tessuto : un buon peluche deve essere realizzato con materiale di alta qualità. I migliori tessuti sono quelli in cotone biologico anallergico;

: un buon peluche deve essere realizzato con materiale di alta qualità. I migliori tessuti sono quelli in cotone biologico anallergico; no inserti: per l’incolumità del bimbo, è meglio optare per un giocattolo che non abbia bottoni o lacci che possano facilmente essere strappati e ingeriti.

Peluche per neonati: 5 da acquistare online

I peluche sono un regalo apprezzato nella prima infanzia da poter scegliere per Natale, una nascita o il primo compleanno. Ecco i migliori 5 da acquistare direttamente online.

Peluche Regali Neonati Pinguino con Musiche, Luci e Rumore Bianco Per un sonno tranquillo del neonato il pinguino peluche sarà la scelta migliore poiché le dolci musichette e il rumore bianco accompagneranno il bambino per l'intera notte. 38 € su Amazon Pro 10 ninnenanne classiche

Il suono del battito cardiaco e il suono naturale degli uccelli

La musica si spegne automaticamente dopo 30 minuti

5 Livelli di volume

Luce notturna con proiettore cielo stellato

Lavabile a mano

Contro Nessuno

Tommee Tippee, GRO Peluche Tranquillizzante GroFriend è un peluche con sensore di pianto che riproduce 4 suoni rilassanti, adatto sin dalla nascita con volume regolabile e tre livelli di luce 37 € su Amazon 44 € risparmi 7 € Pro Ottimo rapporto qualità / prezzo

Il sensore di pianto è in grado di riattivare la ninna nanna e la pioggia Contro Il consumo di batterie è notevole

Chicco Gioco Natural Coniglietto Dou Dou Un piccolo peluche a forma di coniglietto per il neonato sarà un regalo molto apprezzato dal bebè, da usare sin dalle prime settimane di vita. 12 € su Amazon Pro Colore Neutro

Lavabile in lavatrice

Età: 0 mesi in poi

Morbido e anallergico Contro Nessuno

Clementoni Winnie The Pooh First Activities, Peluche Dalla esperienza firmata Clementoni Winnie The Pooh, il morbido peluche della Disney interattivo e adatto ai neonati dai 6 mesi in poi. 23 € su Amazon Pro Età: + 6 mesi

Morbide zampette, un sonaglino interno, uno squeak nel pancino, e simpatici anelli per stimolare la manualità dei bambini

Comodo gancio, per appendere e trasportare ovunque

Meteriale: peluche Contro Nessuno