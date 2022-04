L'importanza del doudou per i neonati e i bambini piccoli

Aiuta a far addormentare serenamente i neonati senza far sentire loro la mancanza della mamma: è il doudou, un pupazzetto che può essere realizzato anche a casa.

Doudou: cos’è?

Si scrive doudou, ma si pronuncia dudù, e fa parte dei cosiddetti oggetti transizionali, ovvero quelli in cui il bambino rivede la figura genitoriale, per accompagnarlo ad addormentarsi serenamente. Tutti i doudou, infatti, assorbono l’odore del genitore, consentendo al bambino di fare sonni più tranquilli, con la convinzione che mamma o papà siano al loro fianco.

Generalmente il doudou è costituito da una testa di animaletto e da una specie di fazzoletto morbido e tenero in stoffa, di peluche, che ha sul neonato l’effetto di una copertina, perfetta affinché la impugni e con la funzione di tenerlo sereno, sia nei primissimi giorni di vita che nei mesi successivi.

Viene definito oggetto transizionale soprattutto perché deve essere in grado di aiutare i bimbi a staccarsi progressivamente dalla mamma, dopo che per nove mesi sono stati nel suo grembo.

I benefici del doudou

In virtù del loro effetto calmante, i doudou sono fondamentali per accompagnare il bambino al momento della nanna, quando deve stare lontano dalla mamma. Aiuta quindi il bambino a smettere di essere “dipendente” dalla figura genitoriale e ad addormentarsi in autonomia, ma al contempo con la sicurezza di avere la mamma vicino.

Il doudou ha però anche altre funzioni: ad esempio, è molto utile durante la poppata, quando per via dell’aria ingerita i neonati spesso hanno il rigurgito. Se sistemato sulla spalla del genitore, il doudou protegge gli abiti di mamma e papà.

Ma il panno del doudou è utile anche quando il bambino inizia a mangiare da solo, perché aiutano a pulire velocemente i risultati dei piccoli incidenti, come bicchieri o piatti versati.

Il doudou è anche molto utile per essere portato in viaggio, perché è piccolo e può essere riposto praticamente dappertutto.

Doudou: fai da te o acquisto?

Che sia acquistato o fai da te, la cosa importante è che il doudou rispetti la pelle delicatissima del neonato, motivo per cui il pupazzetto è generalmente di puro cotone, un materiale morbido, robusto, che si può lavare anche in lavatrice.

Se volete cimentarvi con un doudou fatto in casa, potete prendere spunto da questo tutorial. Munitevi di:

stoffa di un colore a piacimento, 2 pezzi da 20×20 cm;

stoffa di un altro colore a piacimento, per fare la testa, 2 pezzi da 10×10 cm;

stoffa per le orecchie, 4 pezzi da 1×2 cm;

ago;

filo;

forbici;

pennarello;

cotone.

Cominciate sovrapponendo le due stoffe quadrate più grandi e cucite tra loro i bordi per creare il corpo, così che entrambi i lati abbiano la fantasia che avete scelto. Sovrapponete poi i due pezzi da 10×10 tagliandoli in modo da ottenere due semicerchi identici, uno con un lato curvo e uno dritto. Cucite tra loro i due lati curvi così da formare una tasca e riempitela di cotone quanto basta per creare la testa, che poi andrete a cucire, attaccandola saldamente al centro della stoffa quadrata, ovvero il corpo. Aggiungete le orecchie, che avrete realizzato cucendo due pezzetti di stoffa tra loro. Infine, con il pennarello disegnate il volto, con occhi, naso e bocca.

