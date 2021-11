Cesto regalo per neonato, utile per il bebè e apprezzatissimo dai neogenitori

Si tratta di pensiero originale per il neonato che in generale è apprezzatissimo dai genitori. Ma, come riempire il cesto neonato? Ecco idee e soluzioni per acquistarlo online.

Ecco allora tante idee utili e carine da poter aggiungere nel cesto regalo per il neonato e una selezione dei migliori 5 da acquistare direttamente su Amazon.

Cesto regalo per neonato: cosa contiene?

Un cesto regalo per neonato contiene principalmente tutto quello che potrà servire ai genitori per prendersi cura del bebè appena nato. Si potrà pensare di riempire il cesto nascita con svariati prodotti:

body intimi e calzini . I neonato necessitano di molti capi d’abbigliamento intimo e valutare di inserire nel cesto dei body sarà una scelta azzeccata. Dalle maniche corte o lunghe, in cotone biologico e dalle tinte pastello o bianchi rappresenteranno la scelta migliore da aggiungere al cesto regalo insieme a un paio di calzini in cotone puro 100%;

. I neonato necessitano di molti capi d’abbigliamento intimo e valutare di inserire nel cesto dei body sarà una scelta azzeccata. Dalle maniche corte o lunghe, in cotone biologico e dalle tinte pastello o bianchi rappresenteranno la scelta migliore da aggiungere al cesto regalo insieme a un paio di calzini in cotone puro 100%; prodotti per l’igiene . Sicuramente in un cesto regalo che si rispetti non potranno mancare gli occorrenti per il bagnetto del bebè e l’igiene quotidiana: creme, lozioni, shampoo e bagnoschiuma delicato, pasta cambio, salviette umidificate e pannolini sono tra i prodotti più indicati da inserire;

. Sicuramente in un cesto regalo che si rispetti non potranno mancare gli occorrenti per il bagnetto del bebè e l’igiene quotidiana: creme, lozioni, shampoo e bagnoschiuma delicato, pasta cambio, salviette umidificate e pannolini sono tra i prodotti più indicati da inserire; tappetino per cambio . Perfetto da portare durante i viaggi o anche quando si esce per una passeggiata. Questo accessorio si rivela utilissimo per il momento del cambio e protegge il bebè da superfici non sempre igienizzate;

. Perfetto da portare durante i viaggi o anche quando si esce per una passeggiata. Questo accessorio si rivela utilissimo per il momento del cambio e protegge il bebè da superfici non sempre igienizzate; biberon, ciuccio o set pappa . Il set per lo svezzamento composto da piattino e cucchiaino, oppure un biberon, un ciuccio in caucciù o silicone o una tazza antigoccia sono accessori utili, apprezzatissimi dai genitori;

. Il set per lo svezzamento composto da piattino e cucchiaino, oppure un biberon, un ciuccio in caucciù o silicone o una tazza antigoccia sono accessori utili, apprezzatissimi dai genitori; giochini prima infanzia. Perché non aggiungere nel cesto giochi per i primi mesi del neonato? Sono perfetti quelli in tessuto morbido e materiale atossico così come un libro cartonato o un peluche. In questo modo il bebè potrà giocare in totale sicurezza e, allo stesso tempo, stimolare i sensi e la curiosità.

Consigliati da noi Regali gender neutral, idee (oltre gli stereotipi) per bambini e neonati Dai colori neutrali, creativi e senza stereotipi di genere: i regali gender neutral per bambini sono perfetti per educare i bimbi all'uguaglianza ...

Quale cesto regalo per neonato scegliere?

Quando si va a scegliere il cesto regalo il consiglio è quello di indirizzarsi su un contenitore che possa essere riutilizzabile anche in futuro. Meglio optare per un cesto in vimini o stoffa e personalizzarlo con fiori, farfalle puntando su colori tenui e pastello come il rosa, l’azzurro il giallo, il verde e il grigio.

In commercio è possibile acquistare un cesto regalo già preconfezionato con tutto l’occorrente per il bebè ma, per un tocco di originalità, si potrà scegliere un cesto basic e personalizzarlo in seguito utilizzando, per esempio, del nastro di raso per realizzare fiocchi da apporre agli angoli e per rivestire l’eventuale manico, una volta riempito.

Cesto regalo per neonato: 5 da acquistare online

Cesto regalo neonato: Caddy 3 scomparti separati in Corda e cotone Il cesto regalo portaoggetti in corda di cotone offre uno spazio interno affidabile per riporre una varietà di oggetti: ottimo come idea regalo per nascita, Natale o baby shower. 29 € su Amazon Pro Materiale: corda di cotone

Dimensioni: 33 x 22.1 x 17.5 cm

Il divisorio staccabile e pieghevole divide l'ampio scomparto principale in 3 parti

Disponibile in diversi colori

Il cesto può essere riutilizzato come borsa Contro Nessuno

Baby Box Shop, Kit in valigia: il regalo gender neutral per il neonato Un cesto a forma di valigetta con tanti prodotti utili per il neonato, dai detergenti alle lavette ma anche body e peluche; un regalo utile per i neo genitori e perfetto in ogni occasione. Compra su Amazon Pro Molto ricca di prodotti indispensabile per un neonato

Idea regalo originale e utile

Dimensioni 29 cm x 21 cm x 10 cm

Include: set spazzola e pettine, 1 orsetto in peluche, mussola, 1 body intimo, 1 paio di calzini cotone, 1 bavetta cotone, set per il bagnetto, 2 pannolini

Contro La scatola può arrivare danneggiata

Baby Box Shop Kit Neonato in un elegante Cesto Vimini Un'idea regalo davvero entusiasmante, apprezzato dai genitori, accompagna dalla nascita e per i primi mesi la quotidianità del neonato. 45 € su Amazon 52 € risparmi 7 € Pro Dimensioni: 30cm x 23cm x 28.5cm

Il cesto incluIl cesto in vimini include: 1 body rosa; 1 bavaglino, 1 paio di calzini, 3 prodotti Johnson, 5 pannolini avvolti in un nastro di raso rosa, 1 set spazzola e pettine, 1 tradizionale copertina rosa in cotone, 1 unicorno a sonaglio o 1 orsetto

I giocattoli sono adatti ai neonati e certificati tramite European Safety Standard Test (EN71) Contro Nessuno

Baby Box Shop, Kit Neonato in un elegante Cesto Vimini Con prodotti igiene Una pratica e comoda cesta in vimini all’interno della quale, con cuscini e coperta, posizionare il neonato per ottenere delle splendide foto. Questa cesta contiene un kit baby shower, sempre utile. Compra su Amazon Pro I prodotti sono molto utili come starter kit

Ottima idea regalo Contro Il cesto non è grande come in foto