Regalo di Natale per neonato, 18 idee educative e utili allo sviluppo dei sensi

Quale miglior momento se non quello delle feste per pensare al miglior regalo di Natale per il neonato? Ecco una lista di idee, pratiche e originali, con tante proposte tra cui scegliere per far felici grandi e piccini.

Tra le tante idee regalo tra le quali scegliere non bisogna dimenticare quelli che sono di aiuto anche per i genitori e che possono andare incontro alle loro necessità: basterà spaziare tra le tante proposte di abbigliamento, per l’igiene, per il momento dedicato alla pappa e, perché no, anche tra gli accessori che completano l’arredamento della cameretta.

Ma scegliere il regalo ideale non sempre è così facile: ecco perché abbiamo pensato ad alcune idee regalo per il neonato sul quale poter scegliere in tutta serenità.

Regalo di Natale per neonato: giocattoli e giochi sensoriali

Cosa può rendere un neonato felice di ricevere un regalo? Sicuramente quei giochi che permettono di affinare i sensi del bebè. Giocattoli sensoriali, insomma, che stimolano nei più piccini la voglia di conoscere, attraverso il tatto, nuove consistenze e forme, così come di sviluppare la vista, grazie ai giochi di luci, e l’udito con suoni pensati per il bebè.

Ecco perché tra i regali di Natale per neonati è consigliabile prendere in considerazione ii giochi educativi. Tra i più richiesti e apprezzati anche dai genitori ci sono quelli montessoriani che accompagnano la crescita del bambino sin dalla nascita.

Jacob's toyshop, Orange Gobbi Gioco montessoriano Un gioco composto da una serie di palline, poste a varie altezze, per spronare il bambino ad afferrarle e a mettersi in piedi autonomamente. 35 € su Amazon Pro Un gioco molto utile

Ottimi materiali e qualità Contro Un po' caro

CubicFun Palle Morbide Sensoriali Giochi per Neonato Sviluppare i sensi del neonato sin dalla nascita con i giochi sensoriali è un atto d'amore che mamma e papà dovrebbero agevolare per l'apprendimento del proprio bimbo: il set di palline morbide e colorate accompagna il bambino alla scoperta del mondo che lo circonda. 19 € su Amazon Pro Set 7 palline morbide e multicolori

100% conformi alle norme di sicurezza dei giocattoli

Consigliate per bambini dai 3 mesi in su

Ottime per sviluppare le capacità tattili

Il suono del sonaglio attira il bambino Contro Nessuno

Giochi sensoriali Learning Resources, quadrati con consistenze diverse Incoraggiare il bimbo all'esplorazione con i giochi sensoriali è un modo per far crescere il bambino in tutta serenità e aiutarlo a sviluppare i 5 sensi divertendosi; I 20 quadrati dalle consistenze diverse Learning Resources svolgono proprio questa funzione. 24 € su Amazon Pro 20 quadrati con diverse consistenze

Pensati per sviluppare la sensibilità tattile, il vocabolario e le abilità di abbinamento e comunicazione

Grandezza: 6 cm

Perfetti per le mani dei più piccoli

Include anche una guida all'attività

Adatto ai bambini sopra i 3 anni Contro Nessuno

Peluche Regali Neonati Pinguino con Musiche, Luci e Rumore Bianco Per un sonno tranquillo del neonato il pinguino peluche sarà la scelta migliore poiché le dolci musichette e il rumore bianco accompagneranno il bambino per l'intera notte. 38 € su Amazon Pro 10 ninnenanne classiche

Il suono del battito cardiaco e il suono naturale degli uccelli

La musica si spegne automaticamente dopo 30 minuti

5 Livelli di volume

Luce notturna con proiettore cielo stellato

Lavabile a mano

Contro Nessuno

Idee regalo di Natale per neonato: abbigliamento

Sono molti i capi di abbigliamento e accessori pensati per il neonato e che sono molto utili nella stagione fredda: dal sacco nanna al cappellino, funzionali quando si esce fuori casa.

Ma non solo: restano sempre molto apprezzati dai genitori anche il pigiama, le pratiche tutine o i set di body intimi. Questi doni saranno tra le proposte regalo più azzeccate per Natale.

Tutine intimo Neonato - Unisex 0-24 mesi Un tenero abbraccio che coccola il neonato: le tutine intime unisex sono disponibili in varie colorazioni e taglie, per un corredino perfetto! Compra su Amazon Pro Le chiusure a zip garantiscono un facile cambio di abbigliamento

Cerniera lampo

Tessuto: 100% cotone

Disponibile dai 0 mesi ai 9 mesi Contro Nessuno

Steiff, cappello Un simpatico cappellino in lana per neonati con motivi scandinavi e abbellito da un orsetto. 17 € su Amazon Pro Un'idea regalo sempre molto apprezzata

Il cappellino è molto carino e originale

Un ottimo prodotto di qualità Contro Nessuno

Neonato Tutina di Cotone Maniche Lunghe Pigiama Per i primi mesi, anche in estate, il pigiama - tutina in morbido cotone traspirante Vine è perfetto per le notte dei bebè e comodissimo durante il giorno. 22 € su Amazon 26 € risparmi 4 € Pro Pigiama tutina maniche lunghe

Tessuto: cotone 100%

Con bottoni automatici per un facile cambio del pannolino

Ideali in estate in ambienti con aria condizionata e in autunno

Include 3 pigiama

Disponibile in diversi colori e taglie Contro Nessuno

P'tit Basile, Sacco nanna invernale Con maniche rimovibili Realizzato in cotone bio, questo sacco nanna con maniche removibili è caldo e perfetto per l’inverno. 45 € su Amazon Pro Ottimo tessuto

Utile l'idea di poter rimuovere le maniche Contro Troppo pesante

Regalo di Natale per neonato: accessori utili per la cameretta

Volete far felici genitori e bebè? Scegliete tra i tanti complementi di arredo per la cameretta del neonato.

Si può di regalare una piccola scultura luminosa in legno, che di certo donerà alla stanza un tocco personalizzato, così come un porta giochi dove poter riporre tutti i giocattoli del bebè o ancora un porta foto o un kit per il calco delle manine del bebè.

Insomma, le idee sono davvero tante e, in base ai gusti personali e alle disponibilità economiche, regalare un accessorio per la camera del neonato sarà un gesto che farà la differenza.

Schlummerlicht24, scultura luminosa In legno Una bella idea regalo per un neonato realizzata in legno e da personalizzare con illuminazione led. 22 € su Amazon Pro Si può scegliere il tipo di alimentazione: a corrente o a batteria

Prodotto di alta qualità

Un regalo originale e personalizzato Contro Nessuno

Cassapanca per bambini - Balena La cassapanca del marchio 3 Sprouts è perfetta per tenere in ordine ogni cameretta, grazie ai lati rinforzati il baule rimarrà in piedi anche quando vuoto e il coperchio terrà i giochi nascosti quando pieno. 32 € su Amazon 43 € risparmi 11 € Pro Materiali: 100% poliestere e cartone pressato

Il coperchio presenta un labbro e una linguetta che è facile da aprire e chiudere per i bambini

Dimensioni: 61 x 38.1 x 36.8 cm

Disponibile anche con figure di altri animali Contro Nessuno

Safety 1st, Luce Notturna Bambini Sensore Crepuscolare La luce di Safety 1st è dotata di sensore crepuscolare, che regola il grado di luminosità nella stanza. Non produce calore ed è realizzata con materiali sicuri e certificati. 12 € su Amazon Pro Ottimo il sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico con la luce diurna

Design molto bello e moderno

Molto economica Contro Fa troppa luce

MUBY, Kit impronte neonati mani e piedi con Cornice Un'idea regalo perfetta per la nascita del bebè: il kit impronte neonato mani e piedi firmata MUBY sarà l'ideale per conservare il calco del bambino nel tempo. 27 € su Amazon Pro Una cornice in legno

Argilla autoindurente sicura e non tossica

Un mattarello

3 passpartout (bianco, rosa blu)

Strisce biadesive per fissare i bracciali di nascita

Dimensioni: 33,5×22,5x2cm Contro Nessuno

VINTIUN - Cornice portafoto personalizzata con il nome in Legno Il regalo perfetto, il design rustico di alta qualità rende la cornice portafoto VINTIUN perfetta come regalo per condividere un ricordo prezioso con i cari: famiglia, nonni, amici, compagni di classe, insegnanti e molto altro ancora. 13 € su Amazon Pro Materiale: Legno 100% pregiato alta qualità

Con cordino e mini mollette in legno per tenere la foto

Dimensioni: 21 x 13 x 6,5 cm

Cornice personalizzata con nome a scelta Contro Nessuno

Regali di Natale per neonati: il necessario per la pappa e il bagnetto

I prodotti per l’igiene del bebè rappresentano uno di quei regali pensati per donare una coccola in più alla pelle delicata del neonato. Così come i giochi per il bagnetto, apprezzatissimi dai bebè, permettono di trascorrere il momento del bagno in allegria.

Ma non solo l’igiene, anche accessori e kit per lo svezzamento con piatto e cucchiaio o un set porta pappa da viaggio sono regali utilissimi per i genitori. Ecco alcune idee da prendere in considerazione per il prossimo Natale.

Playgro Giochi per bagnetto "Amici del nuoto" Un momento dedicato al divertimento del bebè in acqua con i giochi per il bagnetto; colori e suoni pensati per il bambino in assoluta sicurezza con "Amici del nuoto" Playgro. 12 € su Amazon Pro Adatto a partire dai 6 mesi di vita

3 giochini e 1 barchetta impermeabili senza fori per prevenire la formazione di muffa

Materiale 100% pvc

Impermeabile anti-sporco Contro Non esporre direttamente ai raggi del sole

Playgro Libro da Bagnetto, con Effetti Sonori Stimolare i sensi e sviluppare le capacità motorie, uditive e tattili del neonato anche durante il bagnetto con il Libro per il bagnetto Playgro; un'esperienza divertente e rilassante. 6 € su Amazon Pro Adatto dai 6 mesi di vita

Libro con pagine multicolore sugli animali acquatici

Sviluppo della capacità motoria

Stimolazione sensoriale della vista, dell'udito e del tatto

Galleggia in superficie

Contro Non bollire, pulire solo con acqua tiepida

Mustela, Set per il bagnetto del neonato - borsa, zaino fasciatoio In questa pratica borsa-zaino di Mustela sono contenuti tutti i prodotti necessari per prendersi cura dell’igiene del proprio bambino, tra cui detergenti, creme e salviettine. 26 € su Amazon 39 € risparmi 13 € Pro Ottimo prezzo

Zaino spazioso e dotato di diversi scomparti

Contiene: detergente delicato, pasta cambio, fluido detergente liquido, salviette multiuso, hydra creme viso Contro Le cuciture non sembrano molto solide

Balokki Set 2 in 1 Thermos Cibo e Thermos Liquidi Un set due in uno ideale per trasportare bevande liquide come il latte ma anche cibi solidi come pasta, riso e pappa varie: i thermos Balokki è la scelta ideale per le vacanze e non solo. 25 € su Amazon Pro Set 2 in 1: portapappa e borraccia

Doppio strato isolante di acciaio inox

Temperatura costante fino a un massimo di 8 ore

Non rilascia sostanze tossiche come BPA e Ftalati

Incluso un cucchiaio per pappa piegabile in acciaio Contro Nessuno