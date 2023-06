Taglie dei neonati: come scegliere i vestiti giusti?

Meglio più grande o più piccola? Come capisco qual è quella giusta? E come prendo le misure? Ecco tutte le risposte alle vostre domande sulle taglie dei neonati.

Ecco qualche consiglio per non perdersi d’animo e non sbagliare.

Come interpretare le taglie dei neonati

Le misure degli abiti dei neonati variano non solo da Paese a Paese, ma anche da brand a brand, quindi il rischio di scegliere qualcosa troppo grande o troppo piccolo è sempre dietro l’angolo.

In generale, in Italia le taglie (che seguono un numero progressivo 000, 00, 0, 1, 2, ecc.) sono divise in base all’età del bambino: ogni brand, però, può individuare periodi di tempo diversi, ad esempio 0-3 mesi, 2-4 mesi, 0-6 mesi e talvolta anche periodi più lunghi, come 12-24 mesi, ma questo accade soprattutto per le taglie più grandi.

Queste taglie corrispondono a una misura in centimetri che indica l’altezza del bambino: tra i diversi brand, però, non c’è necessariamente corrispondenza, quindi potrebbe capitarvi di acquistare una taglia 0-3 mesi che ha però una lunghezza diversa in base al negozio in cui l’avete presa.

Per essere sicuri di scegliere la misura giusta, fate quindi affidamento sui centimetri piuttosto che sull’età. Del resto, non tutti i bambini crescono alla stessa velocità.

Per i calzini, invece, via libera: potete fare affidamento sull’età indicata in etichetta. Discorso a parte, invece, per le scarpe: nei primi mesi i piccoli non ne hanno bisogno, ma quando iniziano ad indossarle è fondamentale che siano della taglia corretta per aiutarli nel passaggio dal gattonamento alla camminata. Per questo, è sempre meglio rivolgersi a un negozio specializzato che possa aiutarvi a individuare la misura e il modello più adeguati.

Come “prendere le misure” di un neonato in crescita

Nel primo anno di vita le visite pediatriche dovrebbero essere mensili: il medico, quindi, sarà il medico a prendere, una volta al mese, alcune misure (peso, altezza, circonferenza della testa) che non sono solo importanti per valutare la crescita del bambino o della bambina, ma possono essere utili anche per individuare le taglie dei neonati.

Se, però, volete avere delle informazioni più aggiornate – soprattutto nei primi mesi i piccoli crescono molto rapidamente – o avere misure aggiuntive che vi aiutino a scegliere l’abbigliamento più adeguato, potete farlo in autonomia, meglio se facendovi aiutare da qualcuno che possa aiutarvi a tenere il metro, annotare le misurazioni e distrarre il bambino.

Il modo migliore per farlo è preparare uno spazio adeguato su superficie comoda ma solida, in modo che il bambino possa sdraiarsi. Può andare bene una semplice coperta sul pavimento.

Ecco come prendere le misure del neonato; prima di farlo, però, ricordate di togliere i vestiti e il pannolino e procuratevi un metro a nastro (quelli comunemente detti “da sarta”).

Petto : con il bambino sulla schiena, mettete il ​​metro sotto di lui e misurate la parte più ampia del petto, appena sotto le ascelle.

: con il bambino sulla schiena, mettete il ​​metro sotto di lui e misurate la parte più ampia del petto, appena sotto le ascelle. Fianchi : assicuratevi che i piedi del bambino si tocchino, con le dita dei piedi rivolte verso l’alto e le caviglie dritte. Quindi misurate i fianchi dove sono più larghi.

: assicuratevi che i piedi del bambino si tocchino, con le dita dei piedi rivolte verso l’alto e le caviglie dritte. Quindi misurate i fianchi dove sono più larghi. Altezza : dalla stessa posizione, usate il metro a nastro misurare dalla parte superiore della testa del bambino fino alla parte inferiore dei piedi. Assicuratevi che la colonna vertebrale sia dritta e il mento abbassato, in una posizione naturale.

: dalla stessa posizione, usate il metro a nastro misurare dalla parte superiore della testa del bambino fino alla parte inferiore dei piedi. Assicuratevi che la colonna vertebrale sia dritta e il mento abbassato, in una posizione naturale. Interno gamba : con il bambino ancora sdraiato, trovate la misura della cucitura interna misurando una gamba dal cavallo fino alla pianta del piede.

: con il bambino ancora sdraiato, trovate la misura della cucitura interna misurando una gamba dal cavallo fino alla pianta del piede. Lunghezza del braccio : raddrizzando il braccio del bambino, misurate dalla spalla alla parte inferiore del polso.

: raddrizzando il braccio del bambino, misurate dalla spalla alla parte inferiore del polso. Peso: molti bambini non amano essere messi su una bilancia, soprattutto se la bilancia è fredda, e si muovono rendendo difficile ottenere una misurazione precisa. Se non riuscite a ottenere la collaborazione del bambino, pesate prima voi stessi, quindi prendete in braccio il bambino e pesatevi di nuovo. Basta sottrarre il primo numero dal secondo per ottenere il peso del neonato.

Taglie neonati: come regolarsi con gli acquisti?

Meglio una taglia da neonato o una 0-3 mesi? E se nasce grande e la taglia 000 è troppo piccola? E se invece è piccolo e la 0-3 mesi gli va enorme? Quando ci si prepara all’arrivo di un bambino o di una bambina, le domande sulla taglia dei vestiti sono tantissimi, anche perché nonostante le misurazioni prese durante le ecografie non c’è modo di sapere quale sarà quella giusta.

Anche man mano che i neonati crescono, però, rimangono i dubbi: meglio comprare cose della taglia esatta, con la consapevolezza che sarà necessario rinnovarle frequentemente (molto frequentemente, se parliamo delle prime settimane di vita) o meglio optare per dei vestiti “in crescita” in cui il piccolo o la piccola starà decisamente comodo all’inizio ma che permettono di essere indossati più a lungo?

Non c’è una scelta giusta o sbagliata: l’importante è avere la consapevolezza che i neonati crescono davvero molto rapidamente, quindi la cosa migliore è optare per un numero limitato di capi in ogni caso. Scegliere la taglia precisa potrebbe obbligarvi a cambiare misura veramente molto spesso, quindi meglio lasciare sempre un po’ di spazio (ed eventualmente arrotolare le maniche, che sono spesso molto lunghe), ma un body o una tutina troppo grandi potrebbero essere poco confortevoli o rendere più difficili i movimenti, quindi meglio non esagerare.

Proprio perché il ricambio nelle prime settimane è rapidissimo, invece di acquistare tutti i capi nuovi, una soluzione economica e sostenibile potrebbe essere quella di chiedere ad amici e parenti di prestarvi quelli dei loro bambini o di acquistare solo capi di seconda mano, oggi disponibili in moltissimi negozi o app.