Sandali mare per bambino: ragnetto, scarpe da scoglio, ciabatte & Co.

L'estate è arrivata e con essa la voglia di libertà e di svestirsi: i sandali mare per bambino sono, in questo caso, la scelta più giusta per i più piccoli. I migliori modelli da acquistare online.

In commercio esistono diversi modelli da poter scegliere in base alle esigenze del proprio bambino e ai gusti personali. In questo articolo scopriamo perché acquistarli per il mare e quali sono le tipologie migliori disponibili all’acquisto online.

Perché acquistare dei sandali mare per bambino?

I sandali mare per il bambino sono pratici, casual e comodi, utilissimi da calzare nella stagione più calda. Grazie alle aperture tipiche dei sandali per bambini, permettono un riciclo continuo dell’aria sul piede ed evitano così un’eccessiva sudorazione.

Il bambino indossando i sandali mare sentirà quella sensazione di fresco e asciutto sempre, da mattina a sera. Inoltre, donano maggiore libertà anche ai piedini, stanchi di indossare calze e scarpe chiuse. E per quei genitori che, ancora, non sono totalmente convinti se acquistarne un paio oppure no, ecco alcuni benefici che faranno cambiare idea:

traspirabilità : uno dei requisiti fondamentali dei sandali mare è la traspirabilità. D’estate i materiali da prediligere sono la pelle e il tessuto naturale (cotone o lino) perché hanno elevate capacità di dispersione del calore e del sudore;

: uno dei requisiti fondamentali dei sandali mare è la traspirabilità. D’estate i materiali da prediligere sono la pelle e il tessuto naturale (cotone o lino) perché hanno elevate capacità di dispersione del calore e del sudore; leggerezza : la calzatura leggera farà in modo che il bimbo o la bimba non si ritroverà a fine giornata con i piedi e le gambe appesantite;

: la calzatura leggera farà in modo che il bimbo o la bimba non si ritroverà a fine giornata con i piedi e le gambe appesantite; flessibilità : è una caratteristica essenziale per garantire una libertà di movimento e comfort, pur mantenendo in sicurezza il piede. In questo caso, i sandali con le migliori prestazioni sono indubbiamente quelli con la suola in gomma ;

: è una caratteristica essenziale per garantire una libertà di movimento e comfort, pur mantenendo in sicurezza il piede. In questo caso, i sandali con le migliori prestazioni sono indubbiamente quelli con la ; praticità : le comode chiusure permettono di calzare il sandalo con molta più facilità rispetto alle classiche scarpe chiuse;

: le comode chiusure permettono di calzare il sandalo con molta più facilità rispetto alle classiche scarpe chiuse; protezione dalle alte temperature: i sandali mare sono ideali sulla spiaggia poiché proteggono i piedi del bebè dalle elevate temperature della sabbia, specie se questa è a grana sottile. Un modello con suola in gomma o sughero un po’ più alto, garantirà così una protezione totale dalle scottature.

Sandali mare bambino: tipologie e modelli

Il sandalo è la calzatura più adatta nel periodo estivo, sia per i bambini sia per le bambine. In commercio sono disponibili diversi modelli, a partire da quelli più semplici in gomma, per il mare o il tempo libero, fino a quelli più eleganti, adatti persino alle cerimonie.

In base al tipo di spiaggia e all’uso che si deciderà di farne, i sandali mare per bambini sono disponibili in diverse tipologie e modelli. Vediamo quali:

infradito in versione sandalo, ovvero integrati con fibbia o cinturino al tallone e suola in gomma o cuoio;

sabot e ciabatte a fascia con suola in gomma;

sandali in pelle con suola in sughero o gomma, con apertura sul davanti e nella parte posteriore;

sandali a ragno, ovvero semi-chiusi avanti e con cinturino o rinforzo per tallone e caviglia;

scarpe da scoglio, in tessuto tecnico sono pensate per camminare sulla spiaggia oppure su ciottoli e scogli o ghiaia.

Sandali mare bambino: 8 prodotti da acquistare

Di seguito abbiamo selezionato 8 modelli di sandali mare per bambino tra i migliori da acquistare comodamente online con un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Crocs Crocband Kids, Sandali Unisex Bambini Godersi la bella stagione con i sandali Crocs ai piedi del bambino sarà la scelta giusta che i genitori potranno fare per il benessere del proprio bimbo. Compra su Amazon Pro Materiale esterno sintetico

Suola in gomma e chiusura a strappo

Adatte per bimbi piccoli e ragazzi

Morbide e facilmente lavabili

Ideali anche in spiaggia Contro Nessuno

KVbabby Sandali Bambini Maglia Traspirante Clogs Leggeri, traspiranti e comodi, i sandali da mare per il bambino firmati KVbabby sono ultra pratici e perfetti da usare sulla spiaggia durante le vacanze. Compra su Amazon Pro Materiale suola: Gomma, antiscivolo, leggero, ad asciugatura rapida

Materiale esterno: maglia, comode e leggere

Traspiranti

Senza chiusura, facili da mettere e togliere

Larghezza scarpa normale Contro Nessuno

Timberland Adventure Seeker, Sandali Unisex-Bambini Uno dei prodotti maggiormente apprezzati dai genitori nonché dai piccoli piedini dei bambini: i sandali Timberland Unisex sono l'ideale per divertirsi d'estate. Compra su Amazon Pro Materiale esterno sintetico, fodera in tessuto

Suola in gomma

Chiusura a strappo

Veste conforme alla taglia indicata

Disponibile in diverse colorazioni Contro Nessuno

FUZZIO Bambini SeSulki Eva-Clog, Sandali Mare Unisex Muoversi sulla spiaggia in totale sicurezza e al riparo da scottature ai piedini: i sandali FUZZIO sono perfetti da calzare in estate, comodi, pratici e simpatici. Compra su Amazon Pro Composizione materiale: 100% EVA

Senza chiusura, facile da indossare

Unisex, disponibili in diversi colori

Altezza tacco: 1 cm

Morbide e comode Contro Nessuno

Birkenstock New York - Sandali unisex bambini Con l'arrivo dell'estate i sandali Birkenstock saranno la soluzione giusta affinché il piede del bimbo rimanga fresco e asciutto da mattina a sera. Compra su Amazon Pro Materiale esterno e fodera sintetico

Suola in gomma

Chiusura con fibbia regolabile

Adatti per bimbe e bimbi Contro Nessuno

Gaatpot Sandalo in Pelle Unisex - Bambini Per il miglior comfort e benessere del bambino i sandali Gaatpot accompagneranno i piccoli di casa dai primi passi in poi: morbidi, adattabili e comodi. Compra su Amazon Pro Suola in gomma

Materiale esterno e fodera in pelle

Chiusura a strappo

Altezza tacco 2 cm

Disponibile in 4 colori differenti

Unisex Contro Nessuno

Chicco Sandalo Manuel, Unisex-Bambini, Bianco Trascorrere le vacanze in libertà, senza ostacoli e senza scottarsi i piedi si può con i sandali mare per bambino firmati Chicco, morbidi, comodi e leggeri. 17 € su Amazon Pro Materiale: sintetico

Chiusura: fibbia

Larghezza scarpa: normale

Disponibile in diversi colori e taglie

Ottime da usare anche sugli scogli

Con micro-fori che aiutano la traspirazione del piede Contro Nessuno