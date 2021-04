Casual, comodi e traspiranti: la guida ai sandali per bambini

Comodi, freschi e traspiranti: i sandali per bambini sono tra le calzature più acquistate dai genitori per i propri figli in estate. Ma quali sono le caratteristiche da valutare prima dell'acquisto? E come riconoscere la taglia giusta?

Scopriamo i modelli in commercio che salvaguardano il benessere e la comodità del bambino e che, allo stesso tempo, consentono gli abbinamenti corretti con i diversi stili di abbigliamento, da quello più sportivo a quello casual-chic. Il primo step per effettuare l’acquisto? Individuare la taglia giusta.

Sandali per bambini: quando indossarli?

I sandali sono la calzatura ideale da indossare in estate al mare e in montagna così come in città. Permettono al piede del bimbo di muoversi in libertà senza soffrire il caldo e l’eccessiva sudorazione.

Un buon sandalo consente al piede la giusta traspirazione e, di conseguenza, mantiene i piedi freschi e aumenta il comfort. Possono essere indossati in qualsiasi circostanza: per il mare ma anche in campagna, al parco, in piscina e in città.

Alcuni modelli indossati con un calzino in cotone o in lana, possono essere sfruttati tutto l’anno sia in casa sia negli ambienti chiusi, come gli asili nido o la scuola dell’infanzia, perché molto comodi.

Come scegliere i migliori sandali per bambini

Il piede del bambino cresce molto in fretta e la scelta su quale sandalo acquistare non dovrebbe ricadere su un modello casuale. Questo perché il benessere del bambino dipende in gran parte dalla comodità della scarpa che indossa.

Nello scegliere i sandali per il bimbo, l’attenzione dei genitori dovrebbe ricadere su alcune caratteristiche fondamentali che ogni calzatura dovrà possedere:

la taglia giusta : primo requisito da valutare in un sandalo è proprio la comodità nel calzare la scarpa. Il bimbo dovrà sentirsi stabile nei propri sandali. Un metodo per non sbagliare la taglia consiste nel togliere la soletta dalla scarpa più comoda del bambino e misurare la sua lunghezza e larghezza, ricordando di aggiungere circa 0,3 – 0,5 cm. Questo risultato corrisponderà alla taglia reale della scarpa;

: primo requisito da valutare in un sandalo è proprio la comodità nel calzare la scarpa. Il bimbo dovrà sentirsi stabile nei propri sandali. Un metodo per non sbagliare la taglia consiste nel togliere la soletta dalla scarpa più comoda del bambino e misurare la sua lunghezza e larghezza, ricordando di aggiungere circa 0,3 – 0,5 cm. Questo risultato corrisponderà alla taglia reale della scarpa; il materiale : in estate il piede tende a sudare maggiormente e, per questo motivo, è bene acquistare una calzatura di ottima qualità. Sono da prediligere quelli in pelle vera con cinghie di poliestere oppure i sandali in schiuma elastica , perfetti anche per l’acqua;

: in estate il piede tende a sudare maggiormente e, per questo motivo, è bene acquistare una calzatura di ottima qualità. Sono da prediligere quelli in con cinghie di poliestere oppure i sandali in , perfetti anche per l’acqua; la suola deve essere leggera e confortevole. I migliori sandali sono realizzati con suole a base di schiuma elastica, tipo neoprene, oppure in sughero ;

deve essere leggera e confortevole. I migliori sandali sono realizzati con suole a base di elastica, tipo oppure in ; le chiusure : per i più piccoli saranno consigliati i sandali con chiusure a strappi, molto più facili da indossare e intuitive. Per i bambini più grandi, le chiusure in velcro o le fibbie sono le opzioni migliori. La scelta è soggettiva e dipende dall’età del bimbo e dalla sua indipendenza;

: per i più piccoli saranno consigliati i sandali con chiusure a strappi, molto più facili da indossare e intuitive. Per i bambini più grandi, le sono le opzioni migliori. La scelta è soggettiva e dipende dall’età del bimbo e dalla sua indipendenza; colori e modello: è bene scegliere un sandalo che abbia internamente colori neutri. Ciò consente di evitare che il colore, con il caldo e la sudorazione, possa macchiare il piedino. Come modello per i più piccoli è bene scegliere sandali chiusi sul tallone perché danno maggiore stabilità alle caviglie.

Un consiglio in più: durante i primi giorni sarebbe meglio far calzare i sandali al bimbo con un calzino in cotone e non a piede nudo, per consentire al piedino del piccolo di adattarsi senza troppi sforzi alla nuova scarpa.

Sandali per bambini: 5 modelli da acquistare online

Il mercato delle calzature promuove un’infinità di modelli di sandali per bambini da poter scegliere in base al gusto e alle esigenze personali. Abbiamo selezionato 5 modelli tra i migliori da acquistare direttamente online.

Crocs Crocband Kids, Sandali Unisex Bambini Godersi la bella stagione con i sandali Crocs ai piedi del bambino sarà la scelta giusta che i genitori potranno fare per il benessere del proprio bimbo. Materiale esterno sintetico

Suola in gomma e chiusura a strappo

Adatte per bimbi piccoli e ragazzi

Morbide e facilmente lavabili

Ideali anche in spiaggia Contro Nessuno

Birkenstock New York - Sandali unisex bambini Con l'arrivo dell'estate i sandali Birkenstock saranno la soluzione giusta affinché il piede del bimbo rimanga fresco e asciutto da mattina a sera. Materiale esterno e fodera sintetico

Suola in gomma

Chiusura con fibbia regolabile

Adatti per bimbe e bimbi Contro Nessuno

Falcotto BEA-Sandalo in pelle per Bambini Il miglior comfort ai piedi del bambino con i sandali firmati Falcotto Bea, correre non sarà mai così semplice e piacevole. Chiusura a strappo perfetta anche per gattonare

Materiale esterno e fodera in pelle

Suola in gomma morbida

Disponibile in 7 colori differenti

Unisex

Contro

Timberland Adventure Seeker, Sandali Unisex-Bambini Uno dei prodotti maggiormente apprezzati dai genitori nonché dai piccoli piedini dei bambini: i sandali Timberland Unisex sono l'ideale per divertirsi d'estate. Materiale esterno sintetico, fodera in tessuto

Suola in gomma

Chiusura a strappo

Veste conforme alla taglia indicata

Disponibile in diverse colorazioni Contro Nessuno