Avvolgenti, calde e confortevoli, le sciarpe per bimbi sono ideali non solo per la stagione invernale ma anche in primavera o autunno. Ecco cosa sapere prima dell'acquisto.

Ma le sciarpe sono sempre utili da usare? E cosa considerare prima dell’acquisto? Scopriamolo attraverso le varie tipologie di sciarpe e i modelli migliori da poter comprare direttamente online.

Sciarpe per bimbi: quando sono utili (e quando no)

Spesso (e volentieri) i genitori ai primi freddi autunnali hanno come prima preoccupazione quella di coprire i propri bimbi con sciarpe, guanti e cappelli in modo eccessivo. Questo modo di agire così protettivo e premuroso, secondo i pediatri, non sempre è consono alla salvaguardia della salute dei più piccoli.

I bambini devono ovviamente essere esposti alle temperature più rigide con le dovute precauzioni ma senza eccedere nell’abbigliamento, così da non dover subire grandi sbalzi termici e non rischiare di sudare laddove troppo coperti.

L’utilizzo delle sciarpe è quindi considerato utile quando il freddo è rigido ed è bene vestire il bebè usando la regola del vestiario a cipolla (ovvero a strati) e aggiungere degli accessori che possano prendersi cura di determinate parti del corpo più soggette a colpi di freddo.

La gola, ad esempio, deve essere sempre protetta da possibili raffiche di vento improvvise in modo da evitare possibili arrossamenti, placche alla gola, febbre e malanni stagionali. In tal caso, la sciarpa non dovrà mai mancare nel guardaroba del bimbo.

È invece sconsigliato l’uso della sciarpa mentre il bambino svolge una qualche attività fisica o un gioco in movimento poiché potrebbe portare a una sudorazione eccessiva.

Tipologie e modelli di sciarpe per bimbi

La sciarpa è un capo indispensabile per difendere la gola e il collo in inverno ma può essere indossata tutto l’anno laddove fosse realizzata in tessuto più leggero come il cotone.

La sciarpa è un capo indispensabile per difendere la gola e il collo in inverno ma può essere indossata tutto l'anno laddove fosse realizzata in tessuto più leggero come il cotone.

Oggi, le proposte sul mercato sono, nella maggior parte dei casi, guidate da colori neutri da poter indossare in coordinato a cappotti e piumini ma non mancano, di certo, modelli originali o ispirati ai personaggi più amati dai bambini. Molto in voga sono anche i coordinati sciarpa e cappello della stessa tinta. Mentre, i modelli double face prevedono la possibilità di utilizzare il capo in una doppia versione cromatica in modo da poter abbinare la sciarpa a seconda dell'abbigliamento indossato dal bimbo. In ultimo, i modelli che negli ultimi anni vanno per la maggiore in fatto di sicurezza, praticità ed efficenza sono le sciarpe tubolari (scaldacollo), ovvero sciarpe chiuse da infilare al collo del bambino. Questa ultima versione, avendo una misura già prestabilita, evita il rischio di stringere il collo in modo eccessivo e che scivoli inavvertitamente a terra e si perda mentre il bebè gioca.

Sciarpe per bimbi: cosa considerare nell’acquisto

In commercio esistono migliaia di tipologie di sciarpe per bimbi, ma prima dell’acquisto ecco alcune raccomandazioni da tenere presenti:

optare per una sciarpa facile da indossare che non sia scomoda o impacci i movimenti del bambino;

scegliere un materiale di alta qualità non sintetico e naturale poiché la sciarpa a contatto con il collo potrebbe arrossare facilmente la pelle del bimbo, specie se suda;

non sintetico e naturale poiché la sciarpa a contatto con il collo potrebbe arrossare facilmente la pelle del bimbo, specie se suda; preferire una sciarpa di lana o all’uncinetto per l’inverno, mentre per l’autunno e la primavera andrà meglio una sciarpa in cotone leggero;

valutare bene le misure, che devono essere utili da consentire una protezione completa del piccolo, senza però risultare ingombranti e impedire i movimenti del bambino.

5 sciarpe per bimbi da acquistare online

Disney Frozen 2 Set Invernale Sciarpa Cappello e Guanti Il set perfetto per l'inverno per le bambine, ideale e alla moda per il parco giochi della scuola e per trascorrere il tempo fuori casa con i genitori in compagnia di Anna e Elsa, le principesse DIsney più amate dai piccini. Compra su Amazon Pro Set: 3 pezzi, guanti, sciarpa e cappello

Disponibile in due colori: blu o viola

Cappello con pom pom e guanti fatti a maglia

Taglia unica Contro Nessuno

Engel Natur Sciarpa tubolare multifunzione per bambini Una sciarpa modello tubolare che avvolge il collo del bambino con tutta la morbidezza del mondo, ottima scelta da usare in inverno per riparare dalle intemperie il bebè. Compra su Amazon Pro Tessuto: 70% lana, 30% seta

Il sottile tessuto a costine protegge efficacemente dal vento

Lavabile in lavatrice

Unisex Contro Nessuno

Sciarpa Scaldacollo in cotone per Bambini Neonati Multiuso Il tessuto morbido e traspirante della sciarpa scaldacollo è adatto per la pelle delicata di neonati e bambini, ottima da usare per la vita quotidiana, la scuola e le attività all’aria aperta. Compra su Amazon Pro Tessuto: 95% in cotone e al 5% in elastan

Traspirante e confortevole, da usare sia in inverno che in primavera/autunno

Dimensioni: 40 cm x 20 cm ed è adatta per bambini da 0 a 8 anni

Unisex disponibile in diverse stampe e colori

Lavabile in lavatrice Contro Nessuno

Sterntaler Schal Sciarpa Unisex-Bimbi La sciarpa unisex per bambini firmata Sterntaler è il regalo perfetto per tenere il bimbo al caldo e al riparo dalle intemperie, morbida e delicata sulla pelle del bebè. Compra su Amazon Pro Tessuto: 100% Poliestere

Unisex

Adatta da 0 ai 24 mesi

Lavabile in lavatrice

Disponibile in 3 colori diversi e due taglie Contro Nessuno