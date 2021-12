I migliori giochi da tavolo per bambini di 4 anni

Dal puro divertimento allo sviluppo delle abilità cognitive e sociali, i giochi da tavolo per i bambini in età prescolare apportano diversi benefici. Ecco i migliori 5 da acquistare sull'e-commerce

Scopriamo nello specifico perché già a 4 anni i bambini dovrebbero iniziare a usare i giochi da tavolo e quali sono i migliori da acquistare online, magari proprio come uno dei prossimi regali di Natale da far trovare sotto l’albero.

Giochi da tavolo bambini 4 anni: caratteristiche

In commercio esistono diversi giochi da tavolo pensati per i bambini di 4 anni, ma prima di procedere all’acquisto bisogna valutare le caratteristiche che un gioco da tavolo deve avere per essere conforme all’età del bimbo.

Regole semplici e intuitive : un buon gioco adatto ai bimbi di 4 anni deve essere intuitivo, con poche e semplici regole facilmente comprensibili.

: un buon gioco adatto ai bimbi di 4 anni deve essere intuitivo, con poche e semplici regole facilmente comprensibili. Capaci di stimolare la curiosità e agevolare il divertimento con luci e suoni pensati per i più piccoli.

e con luci e suoni pensati per i più piccoli. Costruiti con materiali robusti e di qualità , non tossici per la salute dei bimbi e conformi alle normative CE.

, non tossici per la salute dei bimbi e conformi alle normative CE. Rapidi da giocare: Una delle caratteristiche fondamentali di un gioco da tavolo per i più piccoli è rappresentata dalla durata del gioco stesso, che non deve essere troppo lunga in modo da non annoiare il bimbo e stimolarlo a continuare il gioco.

I benefici dei giochi da tavolo per i bambini

I benefici che l’uso del gioco da tavolo apporta al bambino sin dalla più tenera età sono infiniti.

Un classico gioco da tavolo stimola l’immaginazione, la creatività, la memoria e l’apprendimento. Migliora la concentrazione, la percezione visiva e le capacità motorie sviluppando anche il ragionamento matematico e il pensiero critico.

Tra i molti vantaggi, forse uno dei migliori è rappresentato dal rispetto delle regole che il bimbo attraverso il gioco apprende con semplicità.

In particolare, i giochi da tavolo per i bambini di 4 anni hanno un effetto di allenamento sul cervello. Infatti, secondo alcune ricerche condotte, questi giochi sviluppano la memoria e la capacità di prendere decisioni.

Il gioco da tavolo, così come i puzzle per i bambini, allena l’ippocampo, ossia la parte del cervello del lobo temporale che si occupa dell’immagazzinamento dei ricordi. Inoltre, il gioco da tavolo è in grado di rilassare il bimbo rispetto al classico videogames nonché, come suggeriscono i risultati di uno studio scientifico del 2018, sviluppa l’empatia.

I migliori giochi da tavolo per bambini di 4 anni

Abbiamo selezionato alcuni tra i prodotti migliori pensati per il divertimento in famiglia o in viaggio del bambino in età prescolare con un rapporto qualità-prezzo tra i migliori in commercio.

Headu- Laboratorio di Scrittura Montessori Gioco Educativo Il gioco, ispirato al metodo Montessori dei tre tempi, rafforza l'apprendimento della lettura e della scrittura, ideale per sviluppare la creatività. 18 € su Amazon Pro 3 casette componi-parole

18 puzzle di grandezze diverse poiché identificano soggetti con nomi più o meno lunghi

72 letterine

3 lavagnette scrivi e cancella

1 pennarello scrivi e cancella Contro Nessuno

Clementoni- Mimo, Carte da Gioco per Bambini Il tradizionale gioco del mimo ideale pensato per i bimbi in età prescolare, per trascorrere delle ore piacevoli in famiglia a casa ma anche in viaggio poiché comodo da portare con sé. 5 € su Amazon 7 € risparmi 2 € Pro Il gioco contiene 50 carte con simpatici personaggi raffigurati in buffe smorfie e pose

Scopo del gioco è imitare l'azione o l'animale illustrato nella carta cercando di farla indovinare agli altri

il vincitore sarà chi riuscirà a indovinare il maggior numero di imitazioni

Fatto in Italia

Età: 4+ Contro Nessuno

Hasbro Gaming - Cocco Dentista (Gioco in Scatola) 4 anni + Un gioco che riunisce bambini e famiglia per un divertimento all'insegna della frenesia, facendo finta di essere il “dottore” del coccodrillo e controllando i denti nelle sue fauci. 16 € su Amazon 22 € risparmi 6 € Pro Facile da impostare e da giocare

Età consigliata: 4+

Multicolore

Materiale in plastica

Ideale per mettere alla prova i riflessi del piccolo giocatore Contro Nessuno

Asmodee- Concept Kids Animali Gioco da Tavolo per Tutta la Famiglia, 8642 Concept Kids è un gioco da tavolo per bambini che insegna loro un nuovo modo per comunicare, perfetto da regalare in età prescolare. 21 € su Amazon 24 € risparmi 3 € Pro Comprende: tabellone di gioco, 110 carte, 16 anelli, 1 portacarte, 1 regolamento veloce, 1 regolamento

Età: dai 4 anni in poi

Numero di giocatori: dai 2 ai 12

Materiale: cartoncino e plastica Contro Contiene piccole parti non idoneo ai minori di 36 mesi