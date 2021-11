Regali di Natale per i bambini dai 3 ai 6 anni da mettere sotto l'albero

I consigli migliori per i regali di Natale per bambini dai 3 ai 6 anni: dai libri ai giochi sensoriali fino agli accessori ispirati ai personaggi Marvel e Disney. Ecco tante idee originali.

Dai giocattoli ai libri, perfetti per creare storie e avventure da soli o in compagnia degli amichetti, passando per gli accessori e l’abbigliamento ispirati ai supereroi o alle principesse Disney, le idee sono diverse e tutte originali.

Ma quale sarà il regalo più apprezzato? Ecco alcuni consigli per la scelta del regalo perfetto per trovare, in base alle preferenze e ai gusti personali del bebè, un dono apprezzato.

Regali di Natale per bambini 3-6 anni: i giocattoli

Dai giocattoli interattivi, che stimolano la creatività, ai classici playset di Barbie fino ai Lego, passando per puzzle e piste per le macchinine: non si avrà che l’imbarazzo della scelta.

Per andare sul sicuro, ecco una serie di proposte adatte per la fascia d’età 3-6 anni.

Onshine 100 Pezzi Giochi in Legno Mattoncini Costruzioni per bimbi 3 anni Il divertimento è assicurato con le costruzioni in legno Onshine, in varie forme e colori i mattoncini rappresentano un giocattolo indispensabile nella prima infanzia. 38 € su Amazon Pro 100 pezzi in legno colorati

Contiene: mappa del puzzle (6 pezzi), 6 mini auto giocattolo in legno

Compresa una pratica valigia porta costruzioni

Consigliato per bambini di età superiore a 3 anni Contro Nessuno

Puzzle Magnetico Legno con Lavagna magnetica (3 anni) I bambini saranno molto felici di ricevere il puzzle magnetico in legno con lavagna magnetica, adatto per regali di compleanno e regali per l'asilo. 16 € su Amazon Pro Età: dai 3 anni in poi

Lavagna magnetica con doppio lato

Tanti puzzle di legno per creare disegni divertenti

I pezzi sono magnetici, ideali per creare tante figure diverse

Facile da trasportare anche fuori casa o in viaggio

Contro Nessuno

Desire Deluxe Costruzioni per Bambini Set Tessere magnetiche - dai 3 ai 6 anni I blocchi magnetici sono un regalo perfetto per bambini dai 3 anni in su, un set di gioco che farà divertire i bambini per ore e ore, ideale come dono di Natale per bambini e bambine. 22 € su Amazon Pro Set Blocchetti Magnetici 40 Pezzi

Materiali Sicuri e Atossici, realizzati con plastica ABS

Età: dai 3 ai 7 anni

Aiuta lo sviluppo mentale e motorio dei bambini Contro Nessuno

Barbie La Pasticceria Playset - Bambini dai 4 anni in su Il giocattolo a tema pasticceria Playset di Barbie include tutti gli ingredienti per aiutare Barbie pasticciera a creare deliziosi dessert, il regalo perfetto per Natale che farà contente le bimbe! 34 € su Amazon 47 € risparmi 13 € Pro Età: +4

Postazione forno con 3 aree gioco

3 diversi colori di pasta modellabile

Più di 10 accessori Contro Nessuno

Regali di Natale per bambini 3-6 anni: le fiabe classiche e i libri interattivi

In un Natale che si rispetti, non può mancare un libro, perfetto per stimolare la fantasia e arricchire il vocabolario. Le proposte in commercio sono diverse, dalle classiche fiabe ai libri interattivi e personalizzabili fino ai libri con storie e racconti di Natale.

I più idonei in base all’età? Ecco alcuni consigli per gli acquisti da non sottovalutare.

Le storie di Eric Carle - Edizione a colori - Libri per Bambini (2-5 anni) Una raccolta di storie meravigliose, raccontate dall'autore, Eric Carle, con maestria e semplicità: un libro che fa crescere i bambini con la giusta serenità e la voglia di gentilezza. 20 € su Amazon 22 € risparmi 2 €

Libro di Natale - Piccoli libri con adesivi. Ediz. a colori Il divertimento è assicurato con i piccoli libri con adesivi, centinaia di adesivi di grande formato, studiati appositamente per le manine dei più piccoli, che grazie alle pagine plastificate possono essere riutilizzati più volte per liberare la fantasia e prolungare il divertimento. 6 € su Amazon 7 € risparmi 1 € Pro Libro illustrato a colori

Con oltre 300 adesivi riutilizzabili

Storie di Natale adatte ai più piccini Contro Nessuno

La scatola dei baci della buonanotte. Ediz. illustrata Un libro particolare da portare sempre con sé per ripetere, ogni sera, un rito della buonanotte a base di affetto e tante, tantissime coccole. 12 € su Amazon Pro 20 pagine: 19 carte con 19 diversi bacetti da portare con sé

Ideale da fare prima del rito della buonanotte

Età: dai 3 anni in su Contro Nessuno

Il Gruffalò. Ediz. illustrata Il Gruffalò è uno dei libri più amati dai bambini di 3 anni: ha una bella storia da leggere a voce alta sia di giorno che prima di andare a letto. 7 € su Amazon Pro Storia e illustrazioni fenomenali

La storia è originale e spiritosa, scritta in rima e con un vocabolario variegato

Praticissima versione in copertina flessibile e dimensioni ridotte di questo classico per bambini Contro Nessuno

Regali di Natale per bambini 3-6 anni: idee originali, sensoriali e artistici

Dai 3 anni in poi, per lo svolgimento di alcuni giochi e attività, si possono introdurre pastelli a cera, pennarelli, acquarelli ma anche materiali come l’argilla, la sabbia cinetica, e qualsiasi altro materiale che supporti il bambino nell’espressione artistica e sensoriale.

Per rendere il regalo ancora più completo si possono aggiungere a questi materiali anche formine colorate, colla, forbici, righelli e tavolozza per creare un kit originale. E se il bimbo non è un amante dell’arte? Niente paura, sono tante le idee originali che il bambino proprio non si aspetterà di ricevere da Babbo Natale in persona!

Idea Regalo Bambini Natale Originale - Pergamena Risposta da Babbo Natale Emozioni assicurate grazie alla risposta da Babbo Natale, direttamente dal luogo più freddo della terra per scaldare il cuore di bambini e genitori. 9 € su Amazon Pro Una pergamena con il certificato attesterà l'approvazione della letterina da Babbo Natale

Un regalo originale da incorniciare, realizzato in cartoncino pergamenato con trama nuvolata

Ideale per bambini dai 3 anni in su Contro Nessuno

Buono Regalo Amazon.it, Cofanetto Pinguini Un buono regalo è sempre un’ottima idea, per lasciare la persona la facoltà di acquistare ciò che preferisce. 30 € su Amazon Pro Il cofanetto è molto particolare e simpatico

Un'idea regalo sempre gradita

Si può caricare la cifra che si vuole Contro Nessuno

Set di Pittura ad Acquerello - 6 Colori per Bambini con Tavolozza e Pennello Disegnare con il kit di acquerelli sarà entusiasmante per i bambini e per i genitori un'esperienza divertente da condividere con i propri figli. 6 € su Amazon Pro Contiene: 6 colori lavabili

Tavolozza e 1 pennello inclusi

Ideali in età prescolare

Realizzato con materiali atossici

Leggero e portatile, ideale in viaggio Contro Nessuno

Kinetic Sand - Set Sabbia Cinetica per Bambini dai 3 anni La Kinetic Sand Set sarà uno dei giochi più amati dai bambini, originale e molto fantasioso, permette lo sviluppo sensoriale e la manualità: ottimo regalo da trovare sotto l'albero di Natale. 21 € su Amazon 29 € risparmi 8 € Pro 10 strumenti inclusi e 907 grammi di sabbia

Le sabbie rossa e blu incluse, se mescolate, danno vita a un vivacissimo viola

Sensazione tattile unica e piacevole

Età: dai 3 anni in su Contro Nessuno

Regali di Natale per bambini 3-6 anni: abbigliamento e accessori