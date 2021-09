Macchinine per bambini, ecco perché sono un aiuto per lo sviluppo motorio

Le macchinine per bambini offrono tanto divertimento, libertà, scelta, crescita e apprendimento. Scopriamo le diverse tipologie disponibili sul mercato e perché questi giocattoli per bimbi aiutano lo sviluppo motorio.

Macchinine per bambini: le tipologie

Una macchinina per bambini deve essere funzionale al gioco, ma anche soddisfare i desideri dei bambini. Dunque, è importante anche valutare tale aspetto scegliendo un design che rispecchi in pieno quello delle automobili per adulti, che sono in commercio e che i bambini sono portati a desiderare spinti dal gioco imitativo.

In commercio esistono diversi modelli di macchinine per bambini, da quelle più semplici a quelle con funzioni aggiuntive come luci, rumori che emulano i suoni delle automobili vere e tutti i vari accessori che si possono trovare all’interno di una vera automobile.

L’importante, prima di acquistare una baby car, è valutare la qualità dei materiali con cui è fabbricata la macchinina e la fascia d’età più idonea al bimbo che userà il giocattolo. In questo caso esistono auto elettriche costruite per bambini dai 12 mesi ai 6 anni oppure, altre che partono direttamente dai 2-3 anni, o dai 6 anni in poi.

Inoltre, è bene tenere in considerazione sia l’altezza che il peso dell’infante poiché alcuni modelli sono tarati su un proprio limite di peso massimo oltre il quale la macchinina non è ritenuta sicura.

In ultimo, la maggior parte dei prodotti disponibili all’acquisto sono in grado di garantire un buon livello di sicurezza, tanto da poter essere utilizzati anche da bimbi molto piccoli.

Macchinine elettriche : quelle più in voga negli ultimi anni. Hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono ideali sia per bambine sia per bambini. Le macchinine utilizzate per i più piccoli sono dotate anche del sistema parental control, ovvero un telecomando con il quale l’adulto può guidare da lontano il giocattolo elettrico al posto del bambino. Inoltre, per la sicurezza, la velocità è anche ridotta.

Macchinine a pedali: è una macchina a tutti gli effetti ma ha in più due pedali che permettono l'avanzata della stessa. Non essendo dotata di elettricità, questo modello ha bisogno della pedalata del bambino. Si possono trovare nella versione in legno, in stile vintage, ma anche in plastica dura.

Macchinine per bambini e sviluppo motorio

Le macchine per bambini sono importanti non solo per il puro divertimento dei più piccini ma aiutano soprattutto a sviluppare e a rafforzare il profilo psicomotorio. Infatti, permettono ai bambini di migliorare i riflessi, coordinare lo spazio e il tempo. In modo particolare, le macchinine possono aiutare i bimbi a sviluppare abilità come:

abilità motorie e sviluppo della motricità fine : con il gioco delle macchinine il bimbo, aprendo e chiudendo le portiere della miniauto o manipolando tutti gli accessori interni la macchinina, svilupperà tutte le abilità motorie, da quelle fini a quelle medio-grandi;

: con il gioco delle macchinine il bimbo, aprendo e chiudendo le portiere della miniauto o manipolando tutti gli accessori interni la macchinina, svilupperà tutte le abilità motorie, da quelle fini a quelle medio-grandi; sviluppo dell’equilibrio e coordinazione occhio-mano : durante l’utilizzo di questi giocattoli i bambini svilupperanno anche un migliore senso dell’equilibrio. Inoltre, i bimbi che in tenera età hanno giocato con le macchine elettriche, crescendo, saranno più facilitati ad andare in bicicletta e a utilizzare i pattini a rotelle, poiché con l’uso delle macchinine avranno imparato a distribuire il loro peso durante la guida;

: durante l’utilizzo di questi giocattoli i bambini svilupperanno anche un migliore senso dell’equilibrio. Inoltre, i bimbi che in tenera età hanno giocato con le macchine elettriche, crescendo, saranno più facilitati ad andare in bicicletta e a utilizzare i pattini a rotelle, poiché con l’uso delle macchinine avranno imparato a distribuire il loro peso durante la guida; sviluppo spazio-temporale : è stimolato quando i bambini giocano con le loro macchinine all’aria aperta intenti a esplorare tutto ciò che li circonda. In tal modo verrà anche migliorata la capacità di osservazione, nonché stimolata la loro fantasia;

: è stimolato quando i bambini giocano con le loro macchinine all’aria aperta intenti a esplorare tutto ciò che li circonda. In tal modo verrà anche migliorata la capacità di osservazione, nonché stimolata la loro fantasia; indipendenza : giocare con le macchinine aiuterà i bimbi a sviluppare il senso di indipendenza, molto utile in fase di crescita. Questo è fondamentale per la formazione dell’autostima del piccolo;

: giocare con le macchinine aiuterà i bimbi a sviluppare il senso di indipendenza, molto utile in fase di crescita. Questo è fondamentale per la formazione dell’autostima del piccolo; socializzazione: giocando in gruppo, i bambini imparano a comunicare meglio sperimentando il lavoro di squadra. Impareranno a capire i sentimenti degli altri bambini e a condividere idee in modo produttivo.

Macchinine per bambini: le 5 migliori da acquistare online

Feber- Twincle Car Auto Elettrica per Bambini Divertirsi in sicurezza è possibile, sia all'aria aperta sia in casa con la macchinina elettrica Feber, ideale per i bambini: con un'autonomia di 45 minuti il divertimento è assicurato. 97 € su Amazon 114 € risparmi 17 € Pro 1 posto con marcia avanti e indietro

Acceleratore e freno elettrico

Raggiunge i 3.2 km/h

Durata fino a 45 minuti di gioco continuo

Con luci nei fari anteriori, batteria e caricatore inclusi Contro Nessuno

Biemme - Mercedes Push Car - Macchina a Spinta per Bambini Macchina Una macchina a spinta ideale per i bambini da un anno di vita in poi, la Biemme Car firmata Mercedes è confortevole e sicura per i bimbi più piccoli per la serenità di mamma e papà e la gioia del bebè. 74 € su Amazon Pro Ruote Anteriori direzionabili tramite Barra

Età: da 1 anno in poi

2 comandi posti sul volante, uno è il clacson e l'atro riproduce 2 musica

Da usare in spazi esterni e interni Contro Nessuno

Babycar Jeep ® Wrangler Rubicon 2 Posti per Bambini Una macchinina per bambini elettrica che ha tutti i comfort al suo interno: un giocattolo perfetto per il divertimento dei più piccoli, ideale da usare negli spazi aperti. 329 € su Amazon Pro Tipo di batteria 12 V 7Ah (Rinforzata)

Soft start, con aumento progressivo della velocità

Con telecomando a 3 diverse velocità

Sedile in pelle

Ammortizzatori reali

Licenza ufficiale JEEP FCA

2 posti Contro Nessuno

JAMARA- Auto Ped Race-Azionamento a Pedali per Bambini Una macchinina per bambini a pedali, ideali per sviluppare le abilità motorie e spazio-temporali sin da subito, la baby car è perfetta sia in spazi al chiuso sia all'aperto. 56 € su Amazon Pro Azionamento a pedali

Con specchi esterni e clacson

Età: da 1 anno in poi

Disponibile in due colori: blu o rosso Contro Nessuno