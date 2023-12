Se tempo addietro le biciclette dotate di rotelline erano i modelli più indicati per insegnare ai piccoli come andare sulle due ruote, oggi in commercio esistono soprattutto le balance bike, ovvero le bici senza pedali. Cosa sono?

Cos’è una bici senza pedali (o balance bike)?

Una bicicletta senza pedali, nota anche come “balance bike” o bicicletta di equilibrio, è un tipo di bicicletta progettata per insegnare ai bambini a bilanciarsi e coordinare il movimento senza l’uso di pedali. Queste biciclette sono spesso utilizzate come primo passo per i bambini piccoli prima di passare a una bicicletta tradizionale con pedali.

Le biciclette senza pedali sono dotate di una struttura leggera, spesso realizzata in metallo o lega leggera, e sono progettate senza pedali, catene o ingranaggi. Invece di pedalare, i bambini usano i piedi per spingere la bicicletta lungo il terreno. Questo processo aiuta i bambini a sviluppare il senso dell’equilibrio, la coordinazione e la fiducia necessari per passare successivamente a una bicicletta con pedali.

Bambino (1-6 anni) Perché dovreste acquistare una balance board per i vostri bambini Le balance board sono strumenti molto importanti per stimolare l'equilibrio e la coordinazione dei più piccoli. Per questo, è un gioco che non pu...

L’idea alla base di queste biciclette è che i bambini possano imparare a mantenere l’equilibrio e coordinare il movimento in modo naturale, senza la necessità di imparare contemporaneamente a pedalare. Una volta che i bambini hanno acquisito sicurezza nel bilanciarsi, possono facilmente fare la transizione a una bicicletta tradizionale con pedali.

I benefici per lo sviluppo motorio dei bambini

L’uso di una balance bike può offrire diversi benefici per lo sviluppo motorio dei bambini. In primis questa bici aiuta i bambini a sviluppare un senso dell’equilibrio fin dai primi stadi. Poiché devono imparare a mantenere l’equilibrio senza l’uso di ruote di supporto, i bambini migliorano la loro capacità di coordinare il movimento del corpo. Secondariamente, utilizzando i piedi per spingere e fermare la bicicletta, i bambini migliorano la coordinazione tra le gambe e le braccia. Questo tipo di attività aiuta a rafforzare la connessione tra il sistema nervoso centrale e le estremità del corpo.

Usare una balance bike coinvolge vari gruppi muscolari, contribuendo allo sviluppo della forza muscolare nelle gambe e nel tronco. Non avere il pedale consente ai bambini di spingere e frenare con i piedi, contribuendo al potenziamento muscolare. Man mano che i bambini acquisiscono abilità sulla bici senza pedali, aumenta la loro fiducia nelle proprie capacità motorie, che può avere un impatto positivo su altri aspetti dello sviluppo, come la socializzazione e la partecipazione a giochi attivi.

Poiché i bambini imparano a gestire l’equilibrio prima di affrontare la pedalata, la transizione a una bicicletta tradizionale con pedali diventa più fluida. Spesso, i bambini che hanno utilizzato una bici senza pedali imparano più rapidamente a pedalare senza bisogno di ruote di supporto.

L’uso della balance bike incoraggia inoltre l’attività fisica all’aria aperta. I bambini possono divertirsi all’aperto mentre sviluppano le loro capacità motorie fondamentali.

Bambino (1-6 anni) 15 giochi per bambini da fare all'aperto e 15 giochi da fare in casa Far giocare i bambini è un vero e proprio impegno educativo; ecco tante idee per far divertire i più piccoli con attività da fare in casa o all'...

In sintesi, le balance bike sono uno strumento educativo divertente che offre numerosi vantaggi per lo sviluppo motorio dei bambini, contribuendo al loro apprendimento in modo naturale e giocoso.

Da quando iniziare a usare le balance bike?

Le balance bike sono progettate per essere utilizzate da bambini molto piccoli, spesso a partire dai 18 mesi fino ai 5 o 6 anni, a seconda delle dimensioni e della crescita del bambino. Tuttavia, il momento migliore per iniziare a utilizzare una bici senza pedali può variare da un bambino all’altro, poiché ognuno ha un ritmo di sviluppo diverso.

Sicuramente, ci sono alcuni aspetti che potrebbero essere presi in considerazione e da valutare prima di capire se è il momento giusto per introdurre una balance bike. Prima di tutto, occorre considerare se il bambino è in grado di stare in piedi da solo e di camminare senza aiuto; bisogna poi assicurarsi di scegliere una bicicletta con un’altezza del telaio adeguata al bambino. I piedi del piccolo dovrebbero toccare comodamente il suolo quando sono seduti sulla sella.

Anche l’interesse del bambino per la bicicletta è un fattore chiave. Se il bambino mostra curiosità e entusiasmo, è più probabile che sia pronto per iniziare l’esperienza.

Come insegnare l’uso della bici senza pedali

Insegnare l’uso della bici senza pedali ai bambini può essere un’esperienza divertente e gratificante, ma ci sono alcuni accorgimenti da tenere presenti: prima di tutto, occorre introdurre la balance bike in un ambiente familiare e sicuro, scegliendo una superficie piana e priva di ostacoli. Il bambino deve abituarsi alla bicicletta sedendosi su di essa e toccando terra con i piedi.

Il bambino deve essere invitato a spingersi in avanti con i piedi e a mantenere l’equilibrio. Inizialmente, possono fare piccoli passi, concentrandosi sul mantenere il controllo, poi devono essere incoraggiati a sollevare i piedi dal terreno per brevi periodi, aiutandoli a sviluppare la fiducia nel proprio equilibrio.

Il genitore deve creare un ambiente giocoso, incoraggiando il bambino a fare giri in bicicletta, a evitare ostacoli immaginari o a giocare a inseguimento; i piccoli successi devono essere premiati, e mamme e papà devono ricordarsi di essere pazienti durante il processo di apprendimento.

In un secondo tempo si insegna il frenare spingendo i piedi in basso per rallentare o fermare la bicicletta, quindi a controllare la direzione inclinando il corpo leggermente da un lato o dall’altro.

Una volta che il bambino ha acquisito sicurezza sulla balance bike, la transizione a una bicicletta con pedali sarà più agevole.

Consigli sulla sicurezza e sulla manutenzione

La sicurezza e la manutenzione sono fondamentali quando si tratta di biciclette, comprese quelle senza pedali. Per assicurarsi che il bambino utilizzi la bicicletta in modo sicuro, occorre essere certi che il bambino indossi sempre un casco protettivo. Il casco dovrebbe essere ben regolato e posizionato correttamente sulla testa.

Si possono aggiungere elementi riflettenti o luci sulla bicicletta e sugli abiti del bambino, specialmente se si sta pedalando in condizioni di scarsa illuminazione. Per le prime prove, meglio scegliere un’area pianeggiante e priva di traffico, evitando strade trafficate fino a quando il bambino non avrà sviluppato abbastanza sicurezza.

Il bambino deve sempre essere supervisionato mentre utilizza la balance bike, specialmente all’inizio quando sta imparando a bilanciarsi. Ai piccoli devono essere insegnate le regole stradali di base, anche se stanno solo utilizzando la bicicletta su strade private o piste ciclabili. Ad esempio, spiegando loro l’importanza di fermarsi ai segnali di stop.

Includere guanti protettivi e protezioni per ginocchia e gomiti, inoltre, può rappresentare un’ulteriore garanzia di sicurezza.

5 bici senza pedali per bambini da acquistare online

Vediamo ora alcuni dei migliori modelli di biciclette senza pedali disponibili su Amazon.

1.Milly Mally bici senza pedali

Milly Mally, Bicicletta Senza Pedali Da 2 a 4 anni La bici senza pedali di Milly Mally è realizzata in metallo, ha ruote da 10” in plastica e campanello. Seduta e manubrio sono regolabili ed è adatta per bambini da 2 a 4 anni. 47 € su Amazon Pro Facile da montare

Resistente

Bel design Contro Nessuno

2. Kinderkraft bici senza pedali

Kinderkraft, Runner Stars In legno La bicicletta Runner Stars di Kinderkraft è realizzata in legno ed è dotata di campanello, cestino e ha manici ricoperti in gomma antiscivolo. L’altezza del sedile è regolabile mentre le ruote sono dure. 39 € su Amazon 49 € risparmi 10 € Pro Resistenza

Esteticamente molto bella Contro Non adatta sotto i 2 anni

3. Bammax bicicletta senza pedali

Bammax, Bicicletta Senza Pedali Per bambini piccoli La prima bici per bambini molto piccoli che si vogliono avvicinare al mondo delle due ruote. Questo modello di Bammax ha ruote larghe e un telaio leggero, così da poter essere facilmente maneggiato. 52 € su Amazon Pro Favorisce il gattonamento e i primi passi

Molto resistente Contro Sedile non regolabile

4. HyperMotion Bicicletta in legno per bambini

HyperMotion Bicicletta in legno per bambini HyperMotion è la bicicletta che cresce con il bambino: la bicicletta JAMES dispone di una regolazione dell'altezza del sedile in modo da poterlo regolare in base all'altezza del bambino. L'altezza della sella è regolabile da 39 cm a 44 cm 49 € su Amazon Pro Leggera

Regolabile Contro A partire dai 3 anni

5. FabricBike Mini 12″ – Bicicletta senza pedali per bambini, 18 mesi – 4 anni