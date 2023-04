Perché dovreste acquistare una balance board per i vostri bambini

Le balance board sono strumenti molto importanti per stimolare l'equilibrio e la coordinazione dei più piccoli. Per questo, è un gioco che non può mancare in casa.

Nei prossimi paragrafi cercheremo di capire meglio cos’è e quali sono nel dettaglio i suoi benefici per i più piccoli.

Cos’è una balance board

Chiamata anche tavola dell’equilibro, come suggerisce il nome la balance board è appunto una tavola che presenta al di sotto un fulcro; i bambini vi salgono cercando di mantenere l’equilibrio.

In un primo tempo era usata dagli artisti del circo proprio per sviluppare maggiormente l’equilibrio, ma più avanti i suoi vantaggi sono diventati noti anche per gli atleti, per le persone che necessitano di cure riabilitative, e anche per i più piccoli, le cui abilità motorie sono stimolate dal suo impiego.

I benefici di una balance board per bambini

Come detto, le balance board vengono largamente usate anche dagli atleti o da chi si sta sottoponendo a riabilitazione: questo perché, per mantenere l’equilibrio, il nostro corpo usa un sistema estremamente complesso che elabora di continuo gli stimoli nervosi provenienti da muscoli, articolazioni, legamenti e tendini; il cervello interpreta gli stimoli e apporta le correzioni necessarie per mantenere l’equilibrio.

Le balance board quindi “allenano” una correzione costante della postura da parte del cervello e insegnano al corpo a rispondere alla perdita di equilibrio. Proprio per questo scopo sono utilizzate come giochi per bambini, perché in questo modo possono non solo stimolare il senso dell’equilibrio, ma anche rafforzare la muscolatura e migliorare la coordinazione.

La balance board è inoltre uno strumento utile per stimolare la loro fantasia, perché, oltre a essere impiegata nella maniera “classica” i bambini possono utilizzarla come scivolo, dondolo, alzata. Per questo motivo le board non possono essere incluse nei giocattoli Montessori, che invece sono pensati per un solo scopo.

Consigliati da noi Torre montessoriana: per un apprendimento a misura di bambino Si tratta di uno sgabello, con pareti laterali e gradini, che stimola l'autonomia e l'apprendimento del bambino.

Le tipologie di balance board

Non tutte le balance board sono adatte ai bambini, e per sceglierla si deve quindi tenere conto della tipologia di strumento ma anche dell’età del piccolo. A differenziare i vari modelli sono il tipo di fulcro – se mobile o fisso – e la capacità di ruotare a destra/sinistra o a 360°. Le principali tipologie di tavola sono:

Rocker Board : è il modello più semplice, che si realizza con una tavola alla quale viene fissato il fulcro che permette un solo movimento, destra/sinistra.

: è il modello più semplice, che si realizza con una tavola alla quale viene fissato il fulcro che permette un solo movimento, destra/sinistra. Wobble : anche in questo caso parliamo di una tavola con fulcro fisso , ma che permette un movimento a 360° che aumenta la stimolazione sensoriale.

: anche in questo caso parliamo di una , ma che permette un movimento a 360° che aumenta la stimolazione sensoriale. Rocker-Roller Board : ha il movimento destra/sinistra, ma rispetto alla Rocker il fulcro è mobile.

: ha il movimento destra/sinistra, ma rispetto alla Rocker il fulcro è mobile. Sphere-and-ring : ha un fulcro mobile, generalmente una palla, e permette una rotazione a 360° stimolando un numero maggiore di ricettori propriocettivi. Per questo è uno dei modelli più difficili da utilizzare.

: ha un fulcro mobile, generalmente una palla, e permette una rotazione a 360° stimolando un numero maggiore di ricettori propriocettivi. Per questo è uno dei modelli più difficili da utilizzare. Springboard: ha una serie di cuscinetti a molla che rispondono separatamente al peso di chi la utilizza, e lo costringe quindi a cambiare continuamente la postura per mantenere l’equilibrio.

A un bambino alla prima esperienza si consiglia generalmente la Rocker Board, preferibilmente con un fulcro piuttosto piccolo. Anche la lunghezza della tavola deve essere proporzionata all’altezza del bambino, con i piedini che vanno posizionati alle estremità dello strumento: quindi, più il bimbo è alto, più lunga dovrà essere la tavola. In un secondo tempo si potrà passare a tavole in grado di ruotare a 360° o con fucro mobile.

Le migliori balance board per bambini online

Ecco una piccola selezione delle migliori balance board che potete trovare su Amazon.

1. Kidiboard in legno per bambini e ragazzi

Kidiboard in legno per bambini e ragazzi La balance board Kidiboard ha un design semplice e moderno che rende il gioco sicuro e permette allo stesso tempo di allenare i muscoli e il senso dell'equilibrio. Sostiene fino a 100 kg ed è adatta già a partire dai 6 mesi di età. 48 € su Amazon Pro Realizzato con materiali di alta qualità

Sostiene fino a 100 kg Contro Nessuno

2. MAMOI® Balance Board per bambini

MAMOI® Balance Board per bambini La balance board MAMOI permette di esercitare dei muscoli e mantenere l’equilibrio. Il legno compensato è robusto e può sostenere un peso fino a 100kg, quindi è perfetto per bambini di ogni età, già a partire dai 6 mesi. 60 € su Amazon 64 € risparmi 4 € Pro Rivestita in feltro per attutire i rumori

Sostiene fino a 100 kg di peso Contro Nessuno

3. Rocker Montessori valuents per bambini

Rocker Montessori valuents per bambini La balance board Valuents allena l'equilibrio, stabilizza la postura e migliora le capacità motorie, promuovendo la creatività. È realizzata con materiali di alta qualità, in legno naturale, la superficie è verniciata e completamente liscia e, grazie ai bordi arrotondati, non vi è alcun rischio di lesioni. 79 € su Amazon Pro Legno naturale di alta qualità

Ha diversi usi Contro Nessuno

4. Milliard Balance Board in Legno

Milliard Balance Board in Legno La tavola oscillante Milliard stimola la fantasia, portando ad ore di gioco infinito, è in legno di faggio naturale e quindi è un prodotto robusto, certificato sicuro e privo di formaldeide e piombo, in grado di supportare fino a 100 kg. 49 € su Amazon Pro In legno di faggio naturale

Supporta fino a 100 kg di peso Contro Nessuno

5. KiddyMoon Tavola Di Equilibrio In Legno Per Bambini