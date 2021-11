Libri interattivi per i bambini, un aiuto che stimola la scoperta dei sensi

Sviluppano la fantasia e la creatività poiché coinvolgono il senso tattile, visivo e uditivo dei bambini. Ecco i migliori 5 libri interattivi e come sceglierli in base all'età.

In commercio ne esistono di diverse tipologie, ognuno dei quali pensato per lo sviluppo psicofisico del bimbo. In base all’età si potrà, quindi, scegliere il libro interattivo più idoneo. Scopriamo i migliori 5 da comprare online.

Libri interattivi per bambini: i benefici

I libri interattivi hanno la capacità di coinvolgere i piccoli in un ambiente multimediale e sensoriale. I benefici che un libro interattivo apporta al bambino sono diversi, tra questi:

sviluppo del senso tattile , attraverso la varietà di materiale con cui questi libri sono creati e facendo interagire il bimbo con diverse consistenze;

, attraverso la varietà di materiale con cui questi libri sono creati e facendo interagire il bimbo con diverse consistenze; sviluppo del senso uditivo , perché hanno la caratteristica di presentare un’originale animazione, oltre alla voce e alla musica;

, perché hanno la caratteristica di presentare un’originale animazione, oltre alla voce e alla musica; sviluppo del senso visivo, grazie agli oggetti, gli elementi in genere e i personaggi presenti nel libro che interagiscono in diversi modi con il bambino stimolando la vista.

Inoltre, i libri interattivi per bambini richiedono una partecipazione attiva del piccolo. Questo coinvolgimento può variare dai semplici elementi tattili a veri e propri strumenti che portano il bebè a interagire con dispositivi tecnologici molto più sofisticati.

Tipologie di libri interattivi per bambini

Prima di acquistare un libro interattivo bisogna considerare che sul mercato si trovano numerose opportunità di scelta. Per non sbagliare, l’adulto dovrà considerare l’età del bambino e, in base a questa, scegliere la tipologia di testo corrispondente.

Un formato adeguato e una foliazione ridotta consentono all’adulto di sfogliare senza problemi le pagine, lasciando poi al bambino il piacere di voltare le pagine una volta raggiunta l’età giusta. Scopriamoli nel dettaglio:

1 -2 anni : i libri interattivi pensati per questa fascia d’età hanno la finalità educativa di insegnare le prime parole o i primi versi degli animali attraverso l’accompagnamento di suoni e musica. Solitamente sono libri realizzati in plastica rigida o in stoffa con elementi aggiuntivi come piccole luci colorate e figure a comparsa per stimolare la mente e la curiosità. L’ elemento sorpresa per questa fascia d’età è importante ed è considerato uno degli obiettivi principali del libro;

: i libri interattivi pensati per questa fascia d’età hanno la finalità educativa di insegnare le prime parole o i primi versi degli animali attraverso l’accompagnamento di suoni e musica. Solitamente sono libri realizzati in plastica rigida o in stoffa con elementi aggiuntivi come piccole luci colorate e figure a comparsa per stimolare la mente e la curiosità. L’ per questa fascia d’età è importante ed è considerato uno degli obiettivi principali del libro; 3 anni : a questa età il bimbo ha già imparato a parlare e, dunque, il libro idoneo per lui sarà quello che presenterà parti più elaborate rispetto ai libri tattili pensati per una fascia d’età più piccola e che contengono poche parti testuali, meglio se in rima per stimolare la memoria del bambino;

: a questa età il bimbo ha già imparato a parlare e, dunque, il libro idoneo per lui sarà quello che presenterà parti più elaborate rispetto ai libri tattili pensati per una fascia d’età più piccola e che contengono poche parti testuali, meglio se in rima per stimolare la memoria del bambino; 4 anni : il bambino ha sviluppato migliori capacità di coordinazione ed è perfettamente in grado di tenere e sfogliare un libro tutto da solo, anche se avrà ancora bisogno della voce di un adulto per leggerlo. In questo caso i libri interattivi dovranno presentare elementi tecnologici più sofisticati e una trama più approfondita;

: il bambino ha sviluppato migliori capacità di coordinazione ed è perfettamente in grado di tenere e sfogliare un libro tutto da solo, anche se avrà ancora bisogno della voce di un adulto per leggerlo. In questo caso i libri interattivi dovranno presentare elementi tecnologici più sofisticati e una trama più approfondita; 5 anni: a questa età il bimbo è in grado da solo di scegliere il libro che più gli interessa. I libri interattivi adatti ai bambini di 5 anni sono quelli che hanno una storia avvincente legata a personaggi conosciuti, come i supereroi o quelli della Disney, e con testi che trattano la prescolarizzazione e l’insegnamento grafico di numeri e lettere.

Libri interattivi per bambini: i migliori 5 da comprare online

Maggiori sono gli stimoli e più ricca sarà l’esperienza di lettura, con una stimolazione che toccherà tutti gli aspetti sensoriali del bebè.

Per queste ragioni, abbiamo indicato alcuni tra i migliori testi interattivi presenti online per il bambino.

Il bosco. Libro tattile sonoro - Edizione a colori per Bambini 0-3 anni Un libro illustrato dedicato al mondo della natura che, grazie alla combinazione di illustrazioni, percorsi tattili e suoni, è ideale per aiutare i più piccoli ad allenare i propri sensi e ad avvicinarsi senza timore all’oggetto‐libro. 14 € su Amazon 15 € risparmi 1 € Pro Copertina rigida

Cartonato

5 pagine illustrate con musica

Tema il bosco e gli animali

Età: 0-3 anni Contro Nessuno

Touch and Feel libro Coloth Impermeabile con pupazzo Il libro Touch and Feel è colorato e morbido, utile per lo sviluppo sensoriale, dotato di un pupazzo di pezza, con cui giocare. 16 € su Amazon Pro Libro di ottima qualità

I bambini ci giocano moltissimo

Bella l'idea di aggiungere un pupazzo Contro Nessuno

Fisher Price, Libro delle Canzoncine Ridi e Impara Questo libricino musicale è adatto per i più piccini, affinché anche loro abbiano un giochino con cui passare il tempo senza annoiarsi troppo. Ha una pratica impugnatura, è colorato e riproduce diverse canzoni. 22 € su Amazon Pro Piccolo e leggero, perfetto per i bambini

La musica è simpatica e non invadente Contro Il costo è un po' alto

Libro interativo - Scopro, creo, progetto a 4 anni - Ediz. illustrata Un libro che aiuta il bambino a scoprire la realtà che lo circonda, a esplorare, a confrontare e ricordare le prime semplici esperienze, tante attività manuali, dal colorare al ritagliare, per aiutare i più piccoli a scoprire il mondo. 6 € su Amazon Pro Copertina flessibile

Età: 4 anni

96 pagine interattive Contro Nessuno