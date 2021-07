Pastelli a cera per bambini, un aiuto per lo sviluppo della motricità fine

Questo particolare tipo di colori consente anche ai bambini più piccoli di scarabocchiare in totale sicurezza: è così che il bebè scopre segni e forme e migliora la motricità fine. Ma come sceglierli? I migliori 5 da acquistare online.

I primi scarabocchi dell’età prescolare hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo perché, attraverso il divertimento, il bambino scopre segni e forme e, allo stesso tempo, implementa la sua capacità di coordinare mano, occhi e cervello.

In questo articolo scopriamo perché l’uso dei pastelli ha dei benefici sui bambini e da quale età ne è raccomandato l’impiego.

Pastelli a cera: perché fanno bene ai bambini

Grazie alla morbidezza e ai colori brillanti, i pastelli a cera sono da sempre molto apprezzati dai bambini.

Tra le differenti tipologie di colori a disposizione, sono la scelta che più si adatta ai più piccoli che, non avendo sviluppato appieno il controllo della propria forza manuale, potrebbero avere qualche problema con i classici colori la cui mina in grafite è decisamente delicata.

Sono, dunque, da preferire, almeno nelle prime esperienze, ai pennarelli e alle matite. L’utilizzo dei pastelli a cera trasmette al bimbo quella sicurezza nell’imparare a gestire anche altri strumenti dediti al disegno poiché stimolano i bambini ad assumere la corretta posizione della mano a sviluppare la motricità fine dosando la giusta forza nel tratto.

Non hanno bisogno di essere temperati, risultando così, sempre a disposizione del bimbo qualora ne voglia far uso.

Inoltre, con questa tipologia di colore i bambini difficilmente riescono a bucare i fogli come potrebbe accadere con l’uso delle matite appuntite o altri colori a tempera o con i pennelli.

Infine, non sporcano le mani, gli indumenti dei bimbi o qualsiasi altra superficie in casa.

Pastelli a cera per bambini e sicurezza

Oggi, come in passato, i pastelli a cera sono molto utilizzati dai bambini (e dagli adulti) per disegnare. Ma, affinché il bimbo giochi in assoluta sicurezza, i pastelli a cera devono essere scelti dai genitori con la dovuta attenzione.

Da considerare, anzitutto, l’età in cui il bambino può iniziare a operare con questo genere di strumenti da disegno (da 1 anno in poi) e, cosa ancora più importante, che questi pastelli siano sicuri per la salute.

Quindi, come tutti i prodotti destinati alla prima infanzia, è essenziale che tali articoli siano assolutamente privi di paraffina e atossici, meglio ancora se realizzati con cera naturale, ideali per essere utilizzati dai più piccoli senza correre rischi.

Altro elemento da considerare è la grandezza dei pastelli: essi devono essere facili da impugnare e difficili da rompere. Sono consigliati quindi quelli corti e di diametro più largo.

Pastelli a cera per bambini: idee creative

Con i pastelli a cera i bambini hanno la possibilità di sbizzarrirsi lasciando libera la creatività. Questi colori possono essere usati su diversi materiali non solo su carta.

È possibile, dunque, realizzare disegni su cartoncini, scatole, ma anche su tessuti di stoffa e, con l’aiuto di mamma e papà, dare vita a tante idee fantastiche.

Inoltre, quando i pastelli a cera sono ormai consumati, possono essere riciclati per realizzare tanti piccoli lavoretti in famiglia. Un’idea molto creativa, da fare sempre in compagnia di un adulto, è quella di creare delle sculture di cera utilizzando dei vecchi pastelli. Ecco come fare:

all’interno di alcuni stampini o formine in silicone per il ghiaccio (scegliere la forma che più vi piace, animaletti, stelle, cuori, ecc.) spezzettate i pastelli e infilateli nelle formine scelte;

mettete gli stampini ricoperti di pezzi di pastelli nel forno a circa 80° C e aspettate che si sciolgano;

quando saranno sciolti, spegnete il forno e lasciate che si raffreddino, quindi, sfilate le sculture.

Un’altra idea simpatica, da realizzare insieme ai genitori, è il classico ricalco.

Ecco l’occorrente:

un foglio di carta bianco;

delle foglie;

i pastelli a cera.

Su un piano di lavoro o un tavolo adagiate le foglie e, sopra di esse, posate il foglio bianco. Basterà strofinare leggermente il foglio con un pastello a cera (senza la carta esterna), utilizzandolo per il lungo, e il ricalco è fatto!

Pastelli a cera per bambini: i migliori da acquistare

