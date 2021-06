Puzzle per bambini, il gioco che sviluppa le abilità cognitive (e non solo)

Un gioco divertente, intuitivo e che aiuta lo sviluppo della abilità cognitive, sensoriali e la motricità fine: il puzzle per bambini. Scopriamo i migliori da scegliere per la fascia d'età 2-3 anni.

Una nuova ricerca pubblicata su Child Development mostra che i bambini di quattro anni sono in grado di utilizzare le informazioni nell’immagine per completare i puzzle. Questa comprensione è la base per imparare a disegnare e dipingere.

Scopriamo tutti i benefici e quali i migliori puzzle da acquistare per bambini di 2/3 anni.

Puzzle per bambini: tutti i benefici

Il gioco del puzzle consiste nell’incastrare delle tessere di cartone o legno, una volta che combaceranno tutte si avrà, come risultato, un’immagine predefinita. Questa attività, già nei primi anni di vita del bimbo, contribuisce a sviluppare molte abilità e ad apportare notevoli benefici al piccolo, tra cui:

lo sviluppo delle capacità cognitive : con il gioco del puzzle, bambino e genitore interagiscono tra loro avendo come obiettivo la soluzione del gioco. Affinché si possa avere un vantaggio da questa attività è però importante non lasciare da solo il bambino ma rapportarsi con lui per stimolarne l’azione;

: con il gioco del puzzle, bambino e genitore interagiscono tra loro avendo come obiettivo la soluzione del gioco. Affinché si possa avere un vantaggio da questa attività è però importante non lasciare da solo il bambino ma rapportarsi con lui per stimolarne l’azione; lo sviluppo delle abilità spaziali : attraverso la composizione delle tessere del puzzle, il bimbo, già a 3 anni, sviluppa e rafforza le proprie abilità spazio-temporali (ovvero la capacità di percepire, agire e operare utilizzando coordinate spaziali);

: attraverso la composizione delle tessere del puzzle, il bimbo, già a 3 anni, sviluppa e rafforza le proprie abilità spazio-temporali (ovvero la capacità di percepire, agire e operare utilizzando coordinate spaziali); lo sviluppo della creatività e la capacità di risolvere i problemi;

e la capacità di risolvere i problemi; lo sviluppo della concentrazione , dell’attenzione e rafforzamento della memoria a breve termine;

, dell’attenzione e rafforzamento della memoria a breve termine; lo sviluppo delle abilità logico-matematiche ;

; l’incremento della propria autostima man mano che il bimbo, aiutato da i genitori, compone il puzzle;

man mano che il bimbo, aiutato da i genitori, compone il puzzle; l’aumento della percezione visiva , poiché il bambino sarà costretto a focalizzarsi sui dettagli del disegno per incastrare i vari pezzi;

, poiché il bambino sarà costretto a focalizzarsi sui dettagli del disegno per incastrare i vari pezzi; la capacità di coordinazione motoria e relazionale: attraverso l’attività il bimbo rafforzerà il legame con gli altri “compagni di squadra” sentendosi parte di un gruppo che lavora insieme per raggiungere lo stesso obiettivo.

A confermare gli enormi benefici che il puzzle apporterebbe ai bambini in età prescolare sono stati anche i risultati scientifici di uno studio svolto in una scuola elementare di Ankara dal Ministero dell’Istruzione Nazionale turco. Lo studio in questione mirava a esplorare l’effetto del puzzle design sulle aree di sviluppo dei bambini (sviluppo cognitivo, linguistico, motorio, sociale ed emotivo). I risultati hanno mostrato un incremento di tutte le abilità nel gruppo di bimbi sottoposti ad attività ludica rispetto a un secondo gruppo al quale non vi era stata data la possibilità di giocare con un puzzle.

A che età i bambini possono iniziare a giocare con i puzzle?

Sebbene giocare con i puzzle sia un’attività molto creativa e divertente, il gioco senza un aiuto concreto da parte di un adulto non è così semplice. Il bimbo può iniziare ad avvicinarsi al mondo dei puzzle a un’età compresa tra i 12 e i 18 mesi, in funzione dello sviluppo individuale di motricità fine e percezione visiva.

Anche se è solo dopo il compimento dei 2-3 anni che inizierà, attraverso prove ed errori, a capire la vera logica del gioco.

Dai 4 anni in poi, invece, il bimbo presenta comprensione del gioco completa.

Le tipologie di puzzle per bambini di 2/3 anni

Le tipologie di puzzle disponibili sul mercato sono tantissime. Per scegliere quello più adatto al bimbo è possibile distinguere i puzzle in base a:

materiale con cui è realizzato;

alle immagini, ovvero alla composizione cromatica del disegno e ai dettagli;

al grado di difficoltà: generalmente insieme all’età del bambino cresce anche il grado di difficoltà del puzzle;

il numero e le dimensioni dei pezzi.

I puzzle possono essere di tre tipologie:

in legno : solitamente usati per i bimbi piccolissimi, dai 12-18 mesi in su. Si presentano con pochi cubetti di legno dalle dimensioni grandi che, uniti insieme, vanno a comporre un’immagine. È una composizione in genere molto semplice con colori vivaci che semplificano il gioco al bebè;

: solitamente usati per i bimbi piccolissimi, dai in su. Si presentano con pochi cubetti di legno dalle dimensioni grandi che, uniti insieme, vanno a comporre un’immagine. È una composizione in genere molto semplice con colori vivaci che semplificano il gioco al bebè; in cartone : pensati per bambini di età maggiore (dai 2 ai 4 anni), presenta un maggior numero di pezzi, forme più piccole dai contorni più delineati e disegni con dettagliati definiti, rendendo l’assembramento dei singoli pezzi del puzzle un po’ più difficile. Le dimensioni dei pezzi di puzzle possono variare da grandi a medio-piccoli, a seconda dell’età e delle abilità del bimbo;

: pensati per bambini di età maggiore (dai 2 ai 4 anni), presenta un maggior numero di pezzi, forme più piccole dai contorni più delineati e disegni con dettagliati definiti, rendendo l’assembramento dei singoli pezzi del puzzle un po’ più difficile. Le dimensioni dei pezzi di puzzle possono variare da grandi a medio-piccoli, a seconda dell’età e delle abilità del bimbo; puzzle a libro: questo genere di puzzle è molto versatile poiché i bambini possono sfogliarli, leggere delle storie, estrarre a piacere dei pezzi dal libro per poi ricomporli.

Puzzle per bambini: i migliori da acquistare online

Abbiamo selezionato per voi alcuni puzzle per bambini da acquistare direttamente online.

Lisciani Giochi Carotina Baby Puzzle La Fattoria Divertente, colorato e stimolante, il puzzle per bambini Lisciani sarà il gioco che il bebè apprezzerà nel corso della sua crescita. 5 € su Amazon Pro Materiale: cartone

Età: 1-4 anni

Include: 6 puzzle degli animali della fattoria

Sviluppo della motricità fine e coordinazione occhio, mano, creatività e fantasia

Pezzi: 4 Contro Nessuno

Japace, puzzle in legno Delle tavolette in legno da comporre con vari pezzi colorati che formano degli animali, un gioco ecologico e sicuro per i più piccini. 13 € su Amazon Pro Di ottima qualità

Resistenti, a prova di bambino

I pezzi sono grandi quindi non c'è il rischio che vengano ingeriti Contro Nessuno

Rolimate Puzzle di Legno Montessoriano per Bambini Il puzzle Rolimate è un regalo da fare poiché aiuta i genitori a sviluppare il potenziale dei bambini in tutti gli aspetti e promuovere lo sviluppo dell'intelligenza multipla. 18 € su Amazon Pro Materiale: Legno di faggio alta qualità

9 pezzi di puzzle a forma di cubo compreso un vassoio in legno rigido

6 diversi puzzle da completare

Età: dai 2 anni

Aiuta a creare sei diverse scene di animali domestici

Contro Nessuno

Puzzle Magnetico Legno con Lavagna magnetica (3 anni) I bambini saranno molto felici di ricevere il puzzle magnetico in legno con lavagna magnetica, adatto per regali di compleanno e regali per l'asilo. 13 € su Amazon 15 € risparmi 2 € Pro Età: dai 3 anni in poi

Lavagna magnetica con doppio lato

Tanti puzzle di legno per creare disegni divertenti

I pezzi sono magnetici, ideali per creare tante figure diverse

Facile da trasportare anche fuori casa o in viaggio

Contro Nessuno

Janod - Puzzle albero goloso 6 pezzi in legno (18 mesi) Perché aspettare per divertirsi? Il puzzle in legno a forma di albero Janod è ideale per i bimbi dai 18 mesi di vita in poi, facile e intuitivo aiuta lo sviluppo della coordinazione mano-occhi. 9 € su Amazon Pro Materiale: Legno

Età consigliata: +18 mesi

6 pezzi con pomelli in legno

Puzzle a incastro a tema frutta

Ottimo per imparare le forme e i colori Contro Nessuno