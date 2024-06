La bilancia per neonati è uno di quegli oggetti che non mancano mai quando in casa arriva un bebè. Attenzione però che il suo utilizzo non si trasformi in vera e propria ossessione.

La bilancia pesa neonati serve davvero?

Acquistare tutto il nécessaire per il neonato è qualcosa che spesso mette a dura prova la pazienza dei neo genitori, che nei mesi precedenti al lieto evento possono affidarsi ai consigli di esperti, genitori, amici e conoscenti per capire cosa davvero serva quando si ha in casa un bambino e cosa sia invece evitabile; al momento di stilare la fatidica lista nascita, la bilancia è quasi sempre uno di quegli accessori che non mancano, ma occorre considerare alcune cose.

La bilancia può trasformarsi anche in un vero e proprio “strumento di tortura” per mamme e papà, in alcuni casi: la preoccupazione che il bambino cresca a sufficienza può sfociare in ossessione e portare a usarla più del necessario, anzi ad abusarne, pesando il bimbo più volte al giorno.

Fino a qualche tempo fa era consuetudine piuttosto diffusa tra i pediatri e gli ostetrici consigliare la cosiddetta doppia pesata, nel caso il bambino fosse allattato al seno, per capire quanto latte assumesse effettivamente: si pesava il piccolo prima e dopo l’allattamento e si constatava quanto fosse “cresciuto” in quella poppata; ma a oggi sembra essere considerata un’abitudine più deleteria che altro, motivo che ha portato pian piano al suo abbandono, salvo casi rari.

In linea di massima i pediatri consigliano oggi di pesare il bambino, alla stessa ora dello stesso giorno della settimana e nelle stesse condizioni, ovvero pre-poppata e solo con il pannolino, una volta a settimana nei primissimi mesi, per poi via via andare a dilatare sempre più i tempi. Di fatto, quindi, la bilancia è utile, ma solo se usata secondo le disposizioni del pediatra, ragion per cui spesso si consiglia di aspettare la nascita per decidere se acquistarla, prenderla in prestito, o comunque averla in casa.

I benefici e i vantaggi della bilancia per neonati

Come detto, quindi, ci sono aspetti positivi e negativi sull’utilizzo di una bilancia per neonati; in primo luogo, fra i “pro” da segnalare, abbiamo ovviamente il monitoraggio del peso: avere una bilancia permette di seguire con precisione l’incremento di peso del neonato, che è un indicatore importante della sua salute e del suo sviluppo.

In questo modo si possono anche identificare tempestivamente eventuali problemi di crescita, come un incremento di peso insufficiente o eccessivo, permettendo interventi precoci.

Un monitoraggio regolare può inoltre aiutare a prevenire condizioni legate a un’inadeguata nutrizione o a una crescita anomala.

Svantaggi e controindicazioni

Fra gli svantaggi nell’utilizzo delle bilance per neonati c’è la già citata ossessione che può svilupparsi da un monitoraggio eccessivo del peso del bimbo, che può causare anche ansia e stress nei genitori, soprattutto se il peso non aumenta come previsto.

Le bilance richiedono una manutenzione regolare e devono essere calibrate correttamente per garantire misurazioni precise, e ono utili solo per un periodo limitato, solitamente fino ai 12-18 mesi di età, dopo di che il bambino può essere pesato su una bilancia standard.

In alcuni casi, condizioni mediche particolari del neonato possono richiedere un monitoraggio del peso più specifico e professionale, che potrebbe non essere adatto ad una bilancia domestica. Focalizzarsi troppo sul peso, inoltre, può distogliere l’attenzione da altri importanti indicatori di salute e sviluppo del bambino, come l’altezza, il perimetro cranico e le abilità motorie.

Senza una corretta formazione, i genitori possono interpretare erroneamente i dati del peso, portando a preoccupazioni inutili o, al contrario, a una sottovalutazione di problemi reali.

Da ultimo, non possiamo non considerare il costo, visto che le bilance per neonati non sono propriamente economiche, motivo per cui, se possibile, molti genitori preferiscono riceverla in prestito da amici o conoscenti, oppure affittarla per un certo periodo.

Le tipologie di bilance

Le bilance per neonati sono disponibili in diverse tipologie, ognuna con caratteristiche specifiche per soddisfare varie esigenze. Ecco una panoramica delle principali tipologie di bilance per neonati e dei loro pro e contro:

Bilance digitali

Display digitale per una lettura precisa del peso.

Spesso sono dotate di funzioni avanzate come la memorizzazione dei dati, la tara per sottrarre il peso del pannolino o degli indumenti e la possibilità di collegarsi a app per smartphone.

Alta precisione e facilità di lettura.

Funzioni avanzate che facilitano il monitoraggio continuo del peso.

Svantaggi:

Richiedono batterie o una fonte di alimentazione.

Possono essere più costose rispetto ad altre tipologie.

Bilance Meccaniche

Utilizzano un sistema a molla o a leva per misurare il peso.

Hanno un quadrante analogico per la lettura del peso.

Non necessitano di batterie o alimentazione.

Solitamente più robuste e durevoli.

Svantaggi:

Meno precise rispetto alle bilance digitali.

La lettura del peso può essere meno immediata e accurata.

Bilance Multifunzionali

Possono essere utilizzate sia per neonati che per bambini più grandi.

Spesso hanno un piatto rimovibile o regolabile per adattarsi alla crescita del bambino.

Versatilità e lunga durata di utilizzo.

Economiche nel lungo periodo poiché non è necessario acquistare una nuova bilancia quando il bambino cresce.

Svantaggi:

Potrebbero essere meno precise per i neonati rispetto alle bilance specifiche per neonati.

Più ingombranti e pesanti.

Bilance a Piatto

Hanno un ampio piatto su cui posizionare il neonato, garantendo sicurezza e stabilità.

Ampia superficie di pesatura, ideale per neonati piccoli e agitati.

Facili da pulire e mantenere.

Svantaggi:

Più ingombranti e richiedono più spazio.

Possono essere meno portatili.

Bilance Portatili

Leggere e compatte, facili da trasportare e utilizzare ovunque.

Ideali per famiglie in movimento o per uso fuori casa.

Facili da riporre e trasportare.

Svantaggi:

Possono avere funzioni limitate rispetto alle bilance più grandi.

Potrebbero essere meno stabili e precise.

Bilance con Funzione di Misurazione dell’Altezza

Includono un righello o un dispositivo per misurare anche l’altezza del neonato oltre al peso.

Permettono di monitorare sia il peso che la lunghezza del neonato in un’unica misurazione.

Utili per un monitoraggio completo della crescita.

Svantaggi:

Più complesse e potenzialmente più costose.

Possono essere più ingombranti.

Bilance con Connettività Smart

Possono collegarsi a smartphone, tablet o computer tramite Bluetooth o Wi-Fi.

Permettono di tenere traccia dei dati di peso e crescita nel tempo con app dedicate.

Facilità di monitoraggio e condivisione dei dati con pediatri o altre persone interessate.

Funzioni avanzate come grafici di crescita e promemoria per le pesate.

Svantaggi:

Richiedono una conoscenza base della tecnologia per essere utilizzate al meglio.

Potrebbero essere più costose.

5 bilance per neonati da acquistare online

Vediamo i cinque migliori modelli di bilance per neonati che potete trovare su Amazon.

1. Chicco bilancia Bluetooth

Chicco, Bilancia Bluetooth La bilancia Bluetooth di Chicco vanta un design particolare, utile per verificare anche la lunghezza del bimbo (fino a 80cm) e può arrivare a pesare fino a un massimo di 25 kg. 68 € su Amazon 79 € risparmi 11 € Pro La funzione Bluetooth collegata alla app Chicco Baby Universe è molto utile

Molto precisa Contro Non misura le piccole oscillazioni

2. Gima bilancia digitale

Gima, Bilancia Digitale per Bambini e Neonati Questa bilancia è dotata di base di appoggio e piatto con bordi alti, perfetta per pesare con più sicurezza il proprio neonato. 62 € su Amazon 65 € risparmi 3 € Pro Molto precisa e affidabile

Memorizza l’ultimo peso e ti dà la differenza Contro Impiega un po' di tempo per stabilizzare il peso

3. LAICA bilancia pesa bambini elettronica

Laica, Bilancia Pesabambini Elettronica Da 200 g a 20 kg Laica propone una bilancia per bambini dotata di funzione bloccapeso, capace di verificarne il peso nonostante il piccolo non stia fermo, e dal design minimale e semplice. 42 € su Amazon 59 € risparmi 17 € Pro Ottimo prezzo

Buon prodotto, funziona correttamente, pulsanti intuitivi

I materiali sono ottimi Contro Nessuno

4. SECA bilancia meccanica

SECA, Bilancia Pesa neonati Meccanica Questa classica bilancia di Seca è manuale, o meccanica, e pesa i bambini fino a 16 kg. 395 € su Amazon Pro Più affidabile delle bilance digitali

Strumento medico Contro Prezzo elevato

5. Beurer BY bilancia pesa bambini