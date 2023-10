Quali sono i giochi migliori per i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni? Ecco alcuni suggerimenti per aiutarli a imparare divertendosi.

Nel panorama pressoché sconfinato dei giocattoli dedicati alla prima infanzia non manca infatti l’attenzione, oltre che per l’aspetto ludico, per quello educativo, ovviamente rapportato all’età del bambino e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ci sono giochi che rappresentano vere e proprie “pietre miliari” nella crescita del bambino, come i tappeti sensoriali, i peluches, le bambole e le costruzioni, a cui si affiancano giochi di nuova generazione, come i baby tablet.

Perché, se la tecnologia dei grandi ai bambini non fa bene (e prima di dare in mano a un bambino piccolo uno smartphone è bene ricordare alcune importanti regole) c’è una vastissima scelta di giochi – anche elettronici – pensati su misura per i più piccoli.

I bambini imparano da tutto quel che li circonda, e anche il momento del gioco acquista un’importanza da non sottovalutare. Perché giocare insieme è crescere insieme, è un modo per conoscersi e per conoscere mamma e papà, fratelli e sorelle. Ecco quindi alcuni dei migliori giochi per bambini da 1 a 3 anni, che oltre a far divertire possono anche educare i piccoli, e migliorare il loro sviluppo fisico e cognitivo.

1. Giocattoli impilabili

Blocchi o anelli colorati che i bambini possono impilare uno sopra l’altro aiutao a sviluppare le abilità motorie fini e la coordinazione occhio-mano.

Moonkie Giocattoli impilabili per Bambini Le tazze impilabili da 7 pezzi attirano l'attenzione del bambino e favoriscono lo sviluppo visivo. Realizzate in 100% silicone per uso alimentare, sono prive di BPA, PVC, ftalati, e possono essere messe in bocca. 16 € su Amazon Pro 100% silicone per uso alimentare

Il corpo della tazza può essere messo in bocca Contro Nessuno

2. Libri di cartone

I libri di cartone resistenti con immagini vivaci sono ottimi per l’interazione genitore-bambino e per introdurre il tuo piccolo al mondo della lettura.

Cenerentola. Prime fiabe pop-up. Ediz. a colori La classica fiaba prende vita in questo libro grazie ai magici pop-up e alle incantevoli illustrazioni. Guarda la zucca che si trasforma in una meravigliosa carrozza dorata, la scarpetta di vetro che brilla sulle scale del palazzo e gli stracci di Cenerentola che diventano per magia un vestito da sera scintillante. Dai 3 anni. 12 € su Amazon 13 € risparmi 1 €

3. Puzzle a incastro

I puzzle con grandi pezzi a incastro sono ideali per aiutare i bambini a comprendere le forme e migliorare la coordinazione.

I miei primi incastri. I piccoli Montessori. Con 4 puzzle in legno Il bambino piccolo ha bisogno di vedere e di toccare per imparare a conoscere l’ambiente che lo circonda. Grazie a questi 4 incastri in legno, scoprirà 4 forme geometriche semplici (triangolo, quadrato, cerchio grande, cerchio piccolo) e imparerà ad abbinare la forma e il suo incastro. Incluso nel cofanetto, un libretto presenta le attività adatte a partire dai 12 mesi. 16 € su Amazon Pro Con libretto incluso

Insegna le 4 forme geometriche semplici Contro Nessuno

4. Set di costruzioni

Le costruzioni pensate per i più piccoli, con pezzi grandi e facili da maneggiare, consentono ai bambini di costruire ed esplorare la creatività.

Clementoni- Soft Clemmy-Touch Un nuovo secchiello clemmy con coperchio morbido, arricchito di texture ed incastri per giocare con i 15 mattoncini inclusi, morbidi e colorati, che aiutano il bambino a sviluppare la manualità e la percezione tattile e visiva. Il nuovo coperchio è parte del gioco, i mattoncini possono essere impilati sopra gli incastri o possono essere inseriti nel secchiello attraverso l'apertura a forma di fiore. I clemmy sono perfetti per favorire lo sviluppo multisensoriale del bambino. 16 € su Amazon 17 € risparmi 1 € Pro Mattoncini morbidi

Il coperchio è parte del gioco Contro Nessuno

5. Tricicli

I veicoli a pedali in generale, come biciclette e tricicli, aiutano a sviluppare l’equilibrio e le abilità motorie, e sono un’ottima idea per i più piccoli anche per le uscite al parco o all’aria aperta.

Chicco Red Bullet Bicicletta Bambini Senza Pedali 2-5 Anni La Red Bullet di Chicco, senza pedali, aiuta il bambino a prendere confidenza con la bicicletta dei grandi. Sedile e manubrio si possono regolare a seconda dell’altezza del bambino. 40 € su Amazon 46 € risparmi 6 € Pro Sedile e manubrio si possono regolare a seconda dell’altezza del bambino

Adatta dai 2 anni Contro Nessuno

6. Lavagna luminosa

I motivi per cui regalare una lavagna luminosa ai più piccoli li abbiamo spiegati in questo articolo.

BONNYCO Lavagna Luminosa per Bambini Il kit include una tavoletta A4 ed una A5 gratis, 2 penne con luce UV, 6 STENCIL A5 CON DISEGNI, e i disegni si cancellano in automatico dopo 15 minuti per permettere ai bambini di disegnare nuovamente. 15 € su Amazon Pro A4 e A5, 6 Stencil e 2 Penne Spia

I disegni spariscono dopo 15 minuti Contro Nessuno

7. Baby tablet

Restiamo in tema tecnologia: se bambini e lattanti devono stare lontani dai dispositivi elettronici per adulti, nulla vieta di regalargli delle versioni pensate appositamente per loro. I tablet aiutano a sviluppare la manualità e la concentrazione dei più piccoli.

Clementoni 17140 - Il Mio Primo Tablet Il mio primo tablet di Clementoni, adatto per bambini da 1 a 3 ann, è un apparecchio elettronico con canzoni, filastrocche, suoni e luci con cui il bambino interagisce giocando. Lo schermo aiuta il bambino a prendere confidenza con numeri, lettere, colori, forme e versi degli animali, favorendo lo sviluppo del linguaggio. 21 € su Amazon Pro Con canzoni, filastrocche, suoni e luci

Favorisce lo sviluppo del linguaggio Contro Nessuno

8. Trenini o piste per macchinine

I trenini e le piste per macchinine sono perfetti per l’esplorazione e il gioco immaginativo.

Clementoni Baby-Activity Train & Ball Drop House Disney e casetta Con il trenino Disney Baby Mickey di Clementoni il bambino sarà stimolato in varie attività: il trenino trainabile e impilabile farà divertire il bambino con tante attività meccaniche, mentre elementi mobili, rulli e ingranaggi sono pensati per sviluppare la manualità. La casetta di Disney Baby Mickey è un ball drop con tante attività divertenti: le palline dal camino scivolano giù lungo un divertente percorso intrattenendo il piccolo, e le attività meccaniche sul tetto aiutano il bambino a sviluppare la coordinazione oculo-manuale mentre il percorso della pallina stimola la comprensione della relazione causa-effetto. 19 € su Amazon Pro Il trenino trainabile e impilabile farà divertire il bambino con tante attività meccaniche

Con elementi mobili, rulli ed ingranaggi appositamente pensati per sviluppare la manualità. Contro Nessuno

9. Gioco primi passi

Adatto soprattutto ai bambini attorno all’anno, periodo in cui generalmente si cominciano a muovere i primi passi, questo genere di gioco aiuta il bambino a trovare l’equilibrio necessario per imparare a camminare. Ne esistono tantissime versioni, anche con suoni e luci.

Chicco Baby Giardiniere Primi Passi per Bambini Baby Giardiniere è il primi passi Chicco 2in1 con un divertente centro attività elettronico interattivo; aiuta i bambini a imparare a camminare in piena sicurezza, stimola le capacità di coordinazione manuale del bambino grazie alle numerose attività incluse: i fiori interattivi, il gioco a incastri, la coccinella scorrevole e il sole girevole. 39 € su Amazon 49 € risparmi 10 € Pro Con luci e suoni

Stimola la coordinazione Contro Nessuno

10. Casette da giardino o tende da gioco

Questi giochi offrono un luogo speciale per stimolare l’immaginazione e il gioco di ruolo.