Perché la giostrina Munari è il primo gioco che non può mancare nella stanza di un neonato

Cos’è la giostrina Munari?

La giostrina Munari fa parte del progetto del designer milanese “macchina inutile”, uno dei suoi più importanti lavori, che comprende una serie di oggetti molto colorati ispirati alla sua stessa infanzia, come un’altalena appesa al soffitto e fogli di carta colorati che tagliava e lanciava in aria. Munari li chiamò “inutili” in quanto non producono niente di funzionale o vendibile, ma in realtà sono utili perché “producono beni di consumo spirituale”, esattamente come i giochi per bambini.

Nella giostrina, in particolare, le proporzioni tra le parti bianche e mere e le distanze delle bacchette rappresentano l’innato senso dell’ordine presente nell’uomo sin dalla nascita.

I benefici per i bambini

Ma qual è, a livello pedagogico, l’obiettivo delle giostrine Munari? In primis quello di incoraggiare la concentrazione del neonato offrendogli un’esperienza visiva, visto che, osservando gli oggetti che si muovono dolcemente e concentrando la propria attenzione sul seguirne uno in particolare, il neonato “allena” la mente, ricevendo informazioni sul movimento cinetico e sulla percezione di colore e profondità.

Ma le giostrine, in generale, sono anche un ottimo strumento per insegnare al piccolo il rotolamento a destra e a sinistra; per questo potete usarle appoggiando il bebè su un tappeto morbido ma non troppo spesso, e muovendogliele lateralmente, prima da una parte e poi dall’altra, così che sia stimolato a seguirle prima con lo sguardo, poi con il corpo.

La giostrina Munari si può proporre a partire dalle tre settimane e fino alle sei, visto che presenta forme geometriche in bianco e nero e una sfera trasparente in grado di riflettere la luce; le giostrine vengono poi sostituite ogni due o tre settimane in concomitanza con i progressi fisici del bambino, in modo da mantenere sempre costante e viva la sua attenzione.

Giostrina Munari fai da te: come realizzarla

Le giostrine Munari si possono ovviamente acquistare, ma anche realizzare a casa, in modo semplice e veloce. Per ideare una giostrina Munari fai da te sono infatti necessari pochi materiali, ma di qualità, perché come tutte le giostrine montessoriane sono piuttosto facili, sia dal punto di vista estetico che da quello della costruzione vera e propria.

Per realizzarla vi saranno sufficienti:

due cartoncini bianchi A4 su cui stampare le forme geometriche (che sono scaricabili da Internet);

una pallina trasparente;

tre bacchette di legno;

spago di cotone dallo spessore di circa un mm;

colla vinilica;

un righello.

Vi basterà assemblare insieme gli elementi, legando i cartoncini con le forme geometriche e la pallina alle estremità delle bacchette, alla stessa distanza. Poiché le giostrine sono progettate per allenare la vista dei neonati evitando però altri stimoli contemporanei, secondo quello che è l’approccio montessoriano, il gioco deve essere appeso per non essere alla portata di manine o piedini, quindi a circa 25-30 cm dagli occhi del neonato e a 40 cm da terra o comunque dal piano su cui poggia il piccolo.

Se le palestrine sono troppo basse si può ovviare utilizzando un treppiedi o un gancio da appendere a un tavolo o a una mensola.

Le migliori giostrine Munari su Amazon

Se non volete arrischiarvi con una giostrina Munari fai da te, Amazon ne propone alcuni modelli che potete usare per i neonati.

1. Giostrina Munari SunnyMix

Questa giostrina Munari è adatta a passeggini, carrozzine e camerette, è realizzata con materiali di alta qualità, resistente e durevole, e può aiutare il neonato a stimolare vista e concentrazione.

Adatto per passeggini, carrozzine, camerette

2. Set di 5 giochi Montessori

Questo set prevede 5 giochi ispirati al metodo Montessori, è completamente sicuro e può essere utilizzato a partire dalle 2 settimane.

Sicuri

3. Giostrine Montessori bianco e nero