In commercio ce ne sono di tutti i tipi e colori, ma generalmente le palestrine presentano un tappeto morbido su cui il bimbo può essere adagiato e, in seguito, rotolare, e degli archi a cui sono appesi pupazzetti e giocattoli, che incentivano il piccolo a muoversi per riuscire a prenderli.

Palestrina per neonato: perché è utile?

Il termine “palestrina per neonato” si riferisce a una serie di attività fisiche e di movimento mirate per i neonati, ispirate al metodo di movimento di Frederick Matthias Alexander, noto come “tappetino per neonati”. Queste attività sono progettate per favorire lo sviluppo motorio e cognitivo del bambino nei primi mesi di vita, per una serie di ragioni: le attività sulla palestrina possono infatti aiutare il neonato a sviluppare la forza muscolare e la coordinazione motoria. Gli esercizi come sollevare la testa, girarsi, afferrare oggetti e muovere le gambe contribuiscono allo sviluppo fisico del bambino.

La palestrina offre inoltre al neonato una varietà di stimoli sensoriali, come colori vivaci, suoni e texture diverse, che aiutano a sviluppare i sensi del bambino e a promuovere l’esplorazione del mondo circostante.

Le attività sulla palestrina possono anche incoraggiare lo sviluppo cognitivo del neonato. Ad esempio, giocare con giocattoli che emettono suoni o hanno diverse forme e texture può aiutare il bambino a comprendere cause ed effetti e a fare connessioni tra le sue azioni e l’ambiente circostante.

Le sessioni sulla palestrina possono essere un momento di interazione sociale tra il neonato e i genitori o altri caregiver. Questo tempo trascorso insieme può favorire il legame affettivo tra genitori e figlio e creare un ambiente sicuro e amorevole per lo sviluppo del bambino.

Da quanti mesi è possibile utilizzare una palestrina?

Le palestrine per neonati possono essere utilizzate fin dai primi giorni di vita del bambino, tuttavia, è importante considerare alcuni fattori, ad esempio la stabilità del neonato: finché il bambino non è in grado di sostenere la testa da solo, è importante assicurarsi che le attività sulla palestrina siano appropriate. Solitamente, i bambini iniziano a sviluppare la stabilità del collo intorno ai 3-4 mesi di età.

Occorre poi assicurarsi che la palestrina sia sicura e priva di parti piccole che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento per il bambino; per questo è importante controllare regolarmente che tutti i giocattoli o gli accessori siano ben fissati e non rappresentino un pericolo.

Anche se la palestrina è progettata per essere sicura, è importante supervisionare sempre il bambino durante l’uso, per prevenire eventuali incidenti e assicurare che il bambino stia partecipando in modo sicuro e appropriato alle attività.

Le tipologie e i modelli

Ci sono diverse tipologie e modelli di palestrine per neonati disponibili sul mercato, ognuna con caratteristiche e design unici. Ad esempio:

Palestrine a barre sopra la testa : questo tipo di palestrina ha una struttura a forma di arco o barre sopra la testa del bambino, che sostiene giocattoli e oggetti pendenti. I giocattoli possono essere rimossi e sostituiti per offrire varietà e stimoli sensoriali diversi.

: questo tipo di palestrina ha una struttura a forma di arco o barre sopra la testa del bambino, che sostiene giocattoli e oggetti pendenti. I giocattoli possono essere rimossi e sostituiti per offrire varietà e stimoli sensoriali diversi. Palestrine con tappetino morbido : hanno un tappetino morbido e imbottito sul quale il bambino può sdraiarsi e giocare. Sopra il tappetino sono montati archi o barre che sostengono giocattoli e oggetti interattivi.

: hanno un tappetino morbido e imbottito sul quale il bambino può sdraiarsi e giocare. Sopra il tappetino sono montati archi o barre che sostengono giocattoli e oggetti interattivi. Palestrine portatili : questi modelli sono progettati per essere facilmente piegati e trasportati, ideali per l’uso in viaggio o quando si è fuori casa. Possono avere diverse caratteristiche, come giochi rimovibili o funzionalità di ripiegamento rapido.

: questi modelli sono progettati per essere facilmente piegati e trasportati, ideali per l’uso in viaggio o quando si è Palestrine multisensoriali : alcune palestrine sono progettate per offrire una varietà di stimoli sensoriali, come luci, suoni, texture e materiali diversi . Questi modelli sono pensati per incoraggiare lo sviluppo sensoriale del bambino in modi diversi.

: alcune palestrine sono progettate per offrire una varietà di stimoli sensoriali, come . Questi modelli sono pensati per incoraggiare lo sviluppo sensoriale del bambino in modi diversi. Palestrine evolutive: sono progettate per crescere con il bambino e adattarsi alle loro fasi di sviluppo. Possono avere funzionalità regolabili o essere convertibili in altri giocattoli o attività quando il bambino cresce.

Come costruire una palestrina per neonato fai da te?

I più abili ed esperti di manualità potrebbero anche pensare di costruire una palestrina per conto proprio in casa; per farlo sono necessari:

Tappetino morbido e lavabile

Archi o barre di legno o plastica resistente

Filo di nylon o corda resistente

Giochi e giocattoli sicuri per neonati (ad esempio, giocattoli di peluche, sonagli, specchi di sicurezza, oggetti con texture diverse)

Ganci o anelli di fissaggio

Si inizia posizionando il tappetino morbido su una superficie piana e pulita, assicurandosi che il tappetino sia sufficientemente grande e confortevole per il bambino. Se si usano archi o barre, è importante accertarsi che siano stabili e sicuri; gli archi possono essere creati utilizzando tubi di plastica flessibili o barre di legno, e devono essere abbastanza alti da consentire al bambino di passare liberamente sotto di essi.

Dopodiché si fissano gli archi o le barre al tappetino utilizzando filo di nylon o corda resistente, assicurandosi che siano saldamente fissati in modo che non cadano o si muovano quando il bambino gioca. Si appendono i giocattoli agli archi o alle barre utilizzando ganci o anelli di fissaggio, distribuendoli in modo uniforme lungo gli archi o le barre e assicurandosi che siano sicuri e ben fissati.

Per personalizzare la palestrina si possono aggiungere altri elementi decorativi o stimolanti, come specchi di sicurezza, tessuti colorati o giocattoli con suoni e luci.

Le migliori palestrine per neonati da acquistare online

Queste sono invece le migliori palestrine che possono essere acquistate su Amazon.

1. Trendcool Palestrina Neonato Multifunzione Primi Passi

Trendcool Palestrina Neonato Multifunzione Primi Passi Trendcool progetta una palestrina multifunzione per bambini, che non solo ha diversi modi di giocare; ma svolge anche le funzioni di Baby Ride-On. Compatibile sia per il gioco a terra che per i primi passi, non solo ha gli accessori base del gioco, ma include un pianoforte con suoni diversi e regolazione del volume.

Lavabile a mano o in lavatrice

2. Fehn tappeto gioco

Fehn tappeto da gioco e per gattonare Un morbido e imbottito tappeto da gioco per imparare a muoversi e gattonare dai colori tenui e delicati.

Ottima anche per la nanna Contro Nessun lato negativo

3. Chicco palestrina bubble gym

Chicco Gioco Bubble Gym Chicco propone la palestrina con disegni divertenti e cuscino morbido a forma di riccio con pannello elettronico e cavo di connessione mp3.

Con luci e suoni Contro Il prezzo

4. Lupantte 4 in 1 Palestrina Neonato Multifunzione

Lupantte 4 in 1 Palestrina Neonato Multifunzione Quella di Lupantte è una palestrina per bambini 4 in 1 a tema elefante, con cuscino, 40 palline colorate oceaniche e vasche per palline progettate per soddisfare le esigenze del bambino dal momento in cui impara a rotolare fino a quello del gioco, dandogli un posto dove rilassarsi, giocare e stimolare il proprio sviluppo cognitivo.

Comodo da riporre

5. Fisher-Price palestrina tucano