Perché dovresti regalare una lavagna luminosa ai tuoi bambini

Parliamo di uno strumento relativamente poco conosciuto in Italia, ma nonostante ciò fondamentale nel Reggio Approach, l’approccio pedagogico di eccellenza di Loris Malaguzzi, nato a Reggio Emilia e ritenuto ancora adesso uno dei più validi a livello mondiale.

I benefici della lavagna luminosa per bambini

La lavagna luminosa lascia ampio spazio al gioco “aperto” (open ended play), non prevede un unico e solo modo di essere utilizzata, e questo permette ovviamente al bambino di esprimere al massimo la propria creatività, cosa che rende l’oggetto estremamente versatile e utile durante il percorso di crescita.

Questa lavagna, infatti, a differenza della stragrande maggioranza dei giochi per bambini che si trovano in commercio, non ha funzioni specifiche o tasti da premere, ma infinite possibilità e soluzioni, cosa che la rende davvero interessante e stimolante per i bambini, che diventano in questo modo parte attiva del processo di apprendimento.

In generale, la lavagna luminosa aiuta i più piccoli a migliorare la loro esplorazione sensoriale; facilita inoltre lo sviluppo delle abilità motorie, oltre che lo sviluppo sociale ed emotivo. Incentiva anche la comprensione di concetti matematici e scientifici, e può aiutare a perfezionare il linguaggio.

Questo gioco può essere usato generalmente a partire dai 3 anni e fino agli anni del liceo, ad esempio per ricalcare disegni tecnici o immagini e parole.

Le attività da svolgere con la lavagna luminosa

Come è facile intuire le attività da svolgere con una lavagna luminosa sono davvero infinite: grazie a luci e colori, ad esempio, il bambino può imparare a distinguere i vari colori e poi a sovrapporli per crearne di nuovi; si possono mettere sulla lavagna semi, foglie, fiori, piume, per farli scoprire ai bambini; si possono insegnare i primi rudimenti della matematica utilizzando bottoni di diverse forme, dimensioni e colori, per invitare poi il bambino a contarli e a separarli in base alle caratteristiche simili.

I bambini più piccoli possono fare esperienze di pregrafismo con la farina, facendo disegni o ricopiando le lettere dell’alfabeto, un’attività molto semplice che aiuta lo sviluppo della motricità fine. Si possono acquistare numeri o palette colorate, o mettere sulla lavagna disegni in bianco e nero che stimolano la vista dei piccolini.

Tipologie e modelli: quali scegliere?

Ci sono tantissime versioni diverse della lavagna luminosa, con LED di vari colori e box di forme diverse; in alcuni modelli la tavoletta viene anche associata a specifici blocchi sensoriali e cubi luminosi, oppure a vassoi sensoriali e a una vasta gamma di strumenti e accessori.

Senza dimenticare che la lavagna può essere realizzata, con pazienza e manualità, anche a casa, con un prezzo di plexiglass e dei LED.

5 lavagne luminose per bambini da comprare online

Ecco quindi una piccola selezione delle migliori lavagne luminose per bambini da acquistare su Amazon.

1. Bokadzi Lavagna per bambini

Bokadzi Lavagna per bambini La lavagna ha uno schermo LCD da 8.5 pollici, scrittura fluida, offre un'esperienza simile alla carta, lo schermo LCD non ha luce blu e radiazioni. È facile da usare, basta premere il pulsante di cancellazione per cancellare l'area della schermata di scrittura. 8 € su Amazon Pro Schermo da 8,5 pollici

Facile da trasportare Contro Nessuno

2. Liscianigiochi Lavagna Led

Liscianigiochi Lavagna Led La lavagna luminosa di Lisciani Giochi ha il LED trasparente in grado di cambiare colore e schede per il prericalco già incluse. Aiuta a sviluppare le capacità sensoriali e la coordinazione occhio-mano. 15 € su Amazon 19 € risparmi 4 € Pro Cambia colore e ha lo schermo trasparente

Con schede per il prericalco Contro Nessuno

3. IDEASY Tavoletta LCD

IDEASY Tavoletta LCD La lavagna luminosa IDEASY è dotata di una batteria che può essere utilizzata per 6 mesi, mentre il tablet può essere riutilizzato 100.000 volte senza alimentazione plug-in. Ultrasottile e leggera, è ideale anche da portare in viaggio. 12 € su Amazon Pro Con batteria che dura 6 mesi

Ultrasottile Contro Nessuno

4. PHYLES Lavagna LED Bambini

PHYLES Lavagna LED Bambini Il kit include 1 lavagna luminosa, 8 effetti diversi e colorati, 10 modelli, 4 penne, 1 panno per la pulizia. Materiale privo di BPA, è sicuro e divertente per i bambini. 14 € su Amazon Pro Materiale privo di BPA

8 diversi effetti magici Contro Nessuno

5. BONNYCO Lavagna Luminosa per Bambini