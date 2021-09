Insegnare a dipingere ai bambini usando i kit di colori ad acquerelli è il miglior modo per avvicinare i più piccoli all'arte della pittura. Ecco come riuscirci.

L’acquerello è una tecnica pittorica amata e utilizzata a ogni età: con i suoi colori morbidi e tenui permette di fare molteplici sperimentazioni. Ma come insegnare ai bambini a dipingere con gli acquerelli? Ecco alcuni consigli pratici per riuscire nell’impresa divertendosi.

Acquerelli e bambini: i benefici

Dipingere con gli acquerelli offre ai bambini la possibilità di sperimentare diversi cromatismi mescolando i colori tra loro. Si può iniziare a lavorare con i soli colori primari e, grazie all’aggiunta di acqua, lavorare sulle varie scale cromatiche.

Così facendo i bambini vivono in modo semplice e creativo la scoperta dei colori che si combinano spontaneamente tra loro e possono formare tonalità e sfumature sempre diverse. Inoltre, colorare con gli acquerelli apporta ai bambini notevoli benefici a livello psico-fisico, infatti:

migliora le abilità motorie , perché impugnare il pennello rafforza nel bimbo la coordinazione braccio-mano sviluppando la motricità fine;

, perché impugnare il pennello rafforza nel bimbo la coordinazione braccio-mano sviluppando la motricità fine; aiuta lo sviluppo neurologico , dipingere con gli acquerelli migliora nel bimbo le sue capacità cerebrali rafforzandole nel lungo periodo;

, dipingere con gli acquerelli migliora nel bimbo le sue capacità cerebrali rafforzandole nel lungo periodo; rafforza l’autostima , perché ogni piccolo disegno realizzato dal bambino è per lui stesso motivo di orgoglio e crescita, dunque, un tassello in più che permetterà di accrescere la propria autostima e avere maggiore fiducia nelle sue capacità;

, perché ogni piccolo disegno realizzato dal bambino è per lui stesso motivo di orgoglio e crescita, dunque, un tassello in più che permetterà di accrescere la propria autostima e avere maggiore fiducia nelle sue capacità; migliora l’apprendimento e la concentrazione ed è importante anche in fase di prescolarizzazione, poiché permette al bambino di accrescere la sua concentrazione e l’apprendimento scolastico;

ed è importante anche in fase di prescolarizzazione, poiché permette al bambino di accrescere la sua concentrazione e l’apprendimento scolastico; diminuisce lo stress e migliora l’emotività, perché con il disegno il bambino ritrova la calma e sarà più predisposto a esprimere i propri conflitti e le proprie emozioni dipingendoli su un foglio.

Come insegnare a dipingere con gli acquerelli?

Per utilizzare al meglio la tecnica dell’acquerello i colori vanno diluiti con l’acqua. In commercio sono disponibili diversi formati di acquerelli: dalla pasta in tubetti alle pastiglie a secco. Queste ultime sono il formato più utilizzato per i bambini e i principianti.

L’acquerello può essere usato anche a secco: si intinge il pennello bagnato nell’acqua direttamente nel pigmento e lo si usa su carta ruvida. In questo caso, è preferibile utilizzare un foglio ruvido perché consente al colore di fissarsi meglio.

Di seguito i consigli per realizzare un disegno semplice con gli acquerelli:

è consigliato scegliere un soggetto semplice e con pochi dettagli, come per esempio il sole, un paesaggio semplice o una casetta;

e con pochi dettagli, come per esempio il sole, un paesaggio semplice o una casetta; su un foglio ruvido disegnate prima con una matita il soggetto stando ben attenti a tracciare linee molto molto leggere;

il soggetto stando ben attenti a tracciare linee molto molto leggere; riempite un bicchiere con un po’ di acqua in modo da poter diluire l’acquerello;

in modo da poter diluire l’acquerello; quindi, immergete la punta di un pennello sottile nell’acqua e passate poi lo stesso nel colore scelto, dunque, stendere la prima velatura di colore diluito;

e passate poi lo stesso nel colore scelto, dunque, stendere la prima velatura di colore diluito; procedete a rafforzare il colore ripetendo la tecnica di cui sopra e insistendo nei punti in cui il colore deve essere più scuro;

ripetendo la tecnica di cui sopra e insistendo nei punti in cui il colore deve essere più scuro; una volta terminato il dipinto lasciarlo asciugare.

Kit acquerelli bambini: i migliori da comprare online

Giotto Party Gifts Acquerellini - 8 astucci da 15 pz Un mondo colorato con i colori della fantasia, ecco il kit di acquerelli firmato Giotto che non può mancare nella quotidianità dei bambini. 12 € su Amazon Pro Contiene 8 astucci regalo con allegre mini pastiglie di acquerelli in 15 colori intensi e luminosi e 1 pennellino in fibra sintetica

Colori vivaci e mini acquerelli ideali anche come regalini Contro Nessuno

Pelikan Acquerelli, 12 Colori, 1 Tubetto di Bianco e 1 Pennello, Per Bambini La gamma di acquarelli Pelikan comprende prodotti per tutte le fasce d'età a partire dai 3 anni, i colori realizzati nel rispetto dei più severi standard tecnologici sono sicuri per la pelle e la salute. 5 € su Amazon Pro Contiene: 12 colori, 1 tubetto bianco, 1 Pennello

Lavabili da mani e tessuti con acqua e sapone

Non tossici

Ideali per la scuola e i lavoretti a casa Contro Nessuno

Giotto acquerelli in 24 colori, pastiglie da 30mm, con pennello Il kit di acquerelli perfetto per i bambini di tutte le età per divertirsi dipingendo e liberando la fantasia, colori non tossici, lavabili e sicuri sui tessuti. 4 € su Amazon 6 € risparmi 2 € Pro Contiene: 24 colori diversi e 1 pennello

Prodotto non tossico, sicuro

Lavabile da mani e tessuti Contro Nessuno

Set di Pittura ad Acquerello - 6 Colori per Bambini con Tavolozza e Pennello Disegnare con il kit di acquerelli sarà entusiasmante per i bambini e per i genitori un'esperienza divertente da condividere con i propri figli. 6 € su Amazon Pro Contiene: 6 colori lavabili

Tavolozza e 1 pennello inclusi

Ideali in età prescolare

Realizzato con materiali atossici

Leggero e portatile, ideale in viaggio Contro Nessuno