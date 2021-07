Piacciono ai bebè e aiutano lo sviluppo, le costruzioni per bambini di 2-3 anni

Questa tipologia di giocattolo è un’idea regalo sempre apprezzata dal bebè che potrà intrattenersi nel gioco sia in compagnia dei genitori sia dei primissimo compagni di giochi. Scopriamo i benefici, le caratteristiche e le diverse opzioni disponibili sul mercato.

I benefici del gioco con le costruzioni

Le costruzioni apportano notevoli benefici ai bambini che ne fanno uso sia che si tratti di costruire ponti o creare muri, case, recinti e qualsiasi altra opera architettonica venga loro in mente. In modo particolare giocare con le costruzioni, sin dalla più tenera età, consente al bebè di migliorare:

lo sviluppo della coordinazione e motricità fine; lo sviluppo del tatto; lo sviluppo cognitivo; lo sviluppo del concetto di spazio (es. alto, basso, largo, stretto); lo sviluppo della creatività, dell’immaginazione e del senso di relax; lo sviluppo della concentrazione e della logica; lo sviluppo del linguaggio e del dialogo, se si gioca insieme.

Il bambino aumenterà anche l’autostima e la sicurezza delle proprie abilità.

Inoltre, secondo un rapporto stilato dall’UNICEF in collaborazione con la Fondazione Lego:

Il gioco oltre a influenzare lo sviluppo fisico, socio-emotivo e cognitivo è un diritto inalienabile del bambino riconosciuto dall’articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Una ricerca sviluppata per studiare gli effetti benefici del gioco delle costruzioni sui bambini, suggerisce che i bimbi traggano vantaggio quando il gioco di costruzione incorpora elementi aggiuntivi, tra cui:

la costruzione dei modelli;

l’impegno in progetti cooperativi;

il parlare con gli altri delle relazioni spaziali.

Costruzioni bambini 2-3 anni: le caratteristiche

A seconda dell’età del bambino le dimensioni e i materiali delle costruzioni possono variare. Per i bambini più piccoli (2-3 anni) le costruzioni presenti sul mercato differiscono dai classici mattoncini destinati ai bimbi più grandi.

Per i bimbi di 2-3 anni le costruzioni adatte si presentano in pezzi molto grandi in gomma morbida. Le dimensioni grandi dei cubi vengono realizzati appositamente per evitare che i bambini di questa età possano inavvertitamente ingerirli ma anche per facilitare il gioco dei bebè nell’impilare i pezzi uno sull’altro.

Un altro tipo di costruzione disponibile sul mercato sono i mattoncini in legno. Disponibili in diversi colori o formati sempre sicuri per l’età del bimbo e naturalmente atossici.

Costruzioni bambini 2-3 anni: quali acquistare?

A seconda del tipo di materiale e del numero di pezzi che si vogliono acquistare, si possono trovare diversi set di costruzioni per i bambini. Abbiamo selezionato alcuni tra le migliori marche e combinazioni dedicate al gioco dei bimbi più piccoli.

LEGO DUPLO Camion dell'Alfabeto, Giochi Bimbi Sviluppano la creatività, sono molto utili al bimbo nella crescita per relazionarsi con gli altri bambini e condividere l'immaginazione e il gioco: i LEGO DUPLO sono le costruzioni dedicate ai bambini più piccoli. 23 € su Amazon 24 € risparmi 1 € Pro Camion con i 26 mattoncini idonei per i più piccoli

Mattoncini facili da manipolare

Include 1 bambino, 1 bambina e 1 orsacchiotto

Facilmente lavabili con acqua e sapone Contro Nessuno

Fisher-Price, Mega Bloks, First Builders Ideale per i bimbi per mettere in ordine le costruzioni e per utilizzarle insieme al bimbo. Il tavolino Mega Bloks si trasporta facilmente e include numerosi elementi e personaggi. 40 € su Amazon 45 € risparmi 5 € Pro Plastiche di ottima qualità

Consigliato per bambini dai 2 ai 4 anni Contro Pochi pezzi inclusi

Clementoni Sacca Clemmy 60 Mattoncini, Multicolore Le costruzioni Clementoni sono pensati per il divertimento dei più piccini, morbide e multicolore, divertono e stimolano la creatività del bambino. 16 € su Amazon 19 € risparmi 3 € Pro 60 mattoncini multicolore

Per i bambini dai 18 ai 36 mesi

Materiale: plastica morbida

Pratico sacco con maniglia Contro Nessuno

Onshine 100 Pezzi Giochi in Legno Mattoncini Costruzioni per bimbi 3 anni Il divertimento è assicurato con le costruzioni in legno Onshine, in varie forme e colori i mattoncini rappresentano un giocattolo indispensabile nella prima infanzia. 29 € su Amazon Pro 100 pezzi in legno colorati

Contiene: mappa del puzzle (6 pezzi), 6 mini auto giocattolo in legno

Compresa una pratica valigia porta costruzioni

Consigliato per bambini di età superiore a 3 anni Contro Nessuno