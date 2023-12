Quali sono quindi i migliori regali di Natale per bambini di 2 anni? Per riuscire a scovare l’idea perfetta, bisognerebbe conoscere ciò cosa possiede già, ma anche di cosa avrebbe urgentemente necessità, ma quel che è certo è che ci sono comunque tantissime possibilità fra cui spaziare, che non comprendano solo i giocattoli (anche se, ça va sans dire, sono sicuramente i preferiti dei più piccoli).

È importante ricordare che a 2 anni i bimbi sono molto attivi e per questo vanno stimolati sotto tantissimi punti di vista. Vogliono partecipare alla vita dei genitori, vogliono aiutarli mentre cucinano o usano l’aspirapolvere, per cui potrebbe andare bene un gioco simbolico per imitare e “fare finta di”. Si dovrebbero, perciò, pensare differenti soluzioni che consentano loro di giocare a “fare come gli adulti” ma in tutta sicurezza.

Fatta questa premessa, ecco una serie di idee e di proposte da cui potete trarre ispirazione per questo Natale, divise per categoria.

Giocattoli per bambini di 2 anni

Iniziamo, inevitabilmente, dai giocattoli: qui le idee sono davvero tantissime, e molto dipende da cosa sembri piacere al bambino, visto che a 2 anni già si mostrano i primi gusti e le prime attività preferite. Ad esempio, se il bambino sembra essere molto interessato allo scrivere o al disegnare, una lavagna luminosa potrebbe essere un’ottima idea regalo, mentre se ama le costruzioni ci sono tantissimi set di mattoncini da poter acquistare.

Spesso i genitori, e a ragione, cercano regali che coniughino il divertimento con qualche scopo educativo, in modo da stimolare le abilità del bambino aiutando a svilupparle; anche in questo caso, ci sono tantissime possibilità tra i giochi sensoriali, ad esempio, fra cui scegliere.

1. BONNYCO lavagna luminosa

BONNYCO Lavagna Luminosa per Bambini Il kit include una tavoletta A4 ed una A5 gratis, 2 penne con luce UV, 6 STENCIL A5 CON DISEGNI, e i disegni si cancellano in automatico dopo 15 minuti per permettere ai bambini di disegnare nuovamente. 15 € su Amazon Pro A4 e A5, 6 Stencil e 2 Penne Spia

I disegni spariscono dopo 15 minuti Contro Nessuno

2. Clementoni Clemmy 60 mattoncini

Clementoni Sacca Clemmy 60 Mattoncini, Multicolore Le costruzioni Clementoni sono pensati per il divertimento dei più piccini, morbide e multicolore, divertono e stimolano la creatività del bambino. 16 € su Amazon 19 € risparmi 3 € Pro 60 mattoncini multicolore

Per i bambini dai 18 ai 36 mesi

Materiale: plastica morbida

Pratico sacco con maniglia Contro Nessuno

3. Pinolino Charlie triciclo

Pinolino, Mini triciclo Charlie Un triciclo piccolo in legno con 4 posizioni e sellino regolabile, per aiutare i bambini a coordinarsi e imparare a pedale in sicurezza. 57 € su Amazon 86 € risparmi 29 € Pro Design molto curato e bello

C'è la possibilità di farlo diventare una bici Contro Poco pratico

4. Rolimate giocattolo di martellamento

Rolimate Giocattolo di Martellamento in Legno per bambini 1-3 anni Esplorare il mondo con i giochi sensoriali è un'occasione che mamma e papà non potranno lasciarsi sfuggire per la crescita del loro bebè. Il giocattolo in legno Rolimate permetterà al bimbo di affinare tutti i suoi sensi in completa sicurezza. Compra su Amazon Pro Pensato per stimolare lo sviluppo uditivo, tattile e creativo dei bambini

Ideale per bambini da 1 a 3 anni

Realizzato in legno naturale e colorato con vernice a base d'acqua atossica

Privo di BPA e di ftalati

Bordi arrotondati e materiale robusto

Garantito 12 mesi Contro Non adatto ai neonati con meno di un anno

5. Jerryvon, frutta e verdura

Jerryvon, Taglio Frutta e Verdura Gioco montessoriano Affettare e tagliare è una delle azioni che i piccoli vogliono sempre fare per imitare mamma e papà. Ecco un set di legno con vassoio e frutta da dividere in due o più parti con un apposito coltello dalla lama tutt’altro che affilata. 18 € su Amazon 35 € risparmi 17 € Pro Ottima fattura

I bambini lo adorano

Le calamite e il vassoio sono molto comodi Contro Nessuno

Abbigliamento

Anche se sicuramente non è attraente come un giocattolo, per i bambini, un regalo a tema abbigliamento fa soprattutto comodo: regalare un bel giubbotto per affrontare l’inverno, o anche semplicemente un pigiama caldo e confortevole, non sarà la cosa preferita dei piccolini, ma potrebbe piacere moltissimo a mamma e papà!

In alternativa, potreste regalare un bel paio di occhiali da sole, solo se il bambino, però, li porta volentieri.

1. LEGO Lwjenni Giacca Bimba

Lego Wear, Giacca Ideale per l'inverno Un piumino traspirante e impermeabile con cappuccio rivestito e removibile. 51 € su Amazon Pro Dotata di protezione antivento

Presenta la protezione per il mento

Orlo regolabile Contro Nessuno

2. Pigiama Disney Cars

Scelto dalla redazione Disney Cars - Pigiama a Maniche Lunga per Ragazzi Per veri piloti Comodo e pratico pigiama di Saetta McQueen 100% in cotone. La maglia presenta una stampa del film Disney Cars, i pantaloni presentano cinta elastica e polsini per le caviglie. Compra su Amazon Pro Ottima vestibilità

100% Cotone

Taglie disponibili: dai 18 mesi fino agli 8 anni Contro Nessuno

3. Chicco occhiali da sole

Chicco, Occhiale da Sole 24+ Mesi Degli occhiali da sole per bambini dalla forma squadrata con montatura colorata con disegno di nuvole. 11 € su Amazon 14 € risparmi 3 € Pro Astine pieghevoli e confortevoli

Lenti resistenti e antigraffio

Ottima confezione di plastica con panno per pulirli Contro Nessuno

Arredamento

Un’altra cosa che forse i bambini inizialmente non comprendono è perché debbano ricevere regali per la loro cameretta; in realtà, se sapientemente coinvolti, anche i piccoli possono davvero amare arredare la propria stanza seguendo il proprio gusto, vederla cambiare e riempirsi di tutte le cose che a loro piacciono.

Delle ottime idee regalo sono le librerie montessoriane, che aiutano i bambini ad approcciarsi alla lettura permettendo di avere tutti i libri alla loro portata, oppure la torre montessoriana, che può essere spostata in giro per casa per permettere loro di seguire tutte le attività di mamma e papà. Anche un metro da parete può essere un’idea originale, per permettere ai bimbi di scoprire quanto crescono, mese dopo mese, decorando in maniera davvero graziosa la stanza.

1. Lestarain libreria montessoriana in legno

Lestarain Libreria Montessoriana per Bambini in Legno La libreria per bambini con 4 scomparti aperti di diverse altezze è progettata per tenere in ordine libri di varie dimensioni. L'altezza di 70 cm consente ai bambini di prendere e rimettere a posto i libri da soli. Realizzato in pannelli MDF di classe P2, lo scaffale per bambini è liscio, idrorepellente, resistente ai graffi e facile da pulire. La struttura trapezoidale rende la piccola libreria stabile. Compra su Amazon Pro Idrorepellente e resistente ai graffi

Molto stabile Contro Nessuno

2. YOLEO torre montessoriana trasformabile

Qualità top YOLEO - Torre Montessoriana Trasformabile Ideale per i più esigenti Questa learning tower consente ai bambini di età compresa tra 18 mesi e 3 anni di provare diverse esperienze. Può essere utilizzata come un normale sgabello, oppure può essere trasformata in lavagna e banco scuola. Compra su Amazon Pro Fino ad un peso max di 70kg

Stabile e sicura, ha una struttura in betulla non tossica

Trasformabile in tavolo da disegno e banco scuola

Disponibile in 3 colori: grigio, marrone e bianco Contro Ricca di dotazioni, ma un po' troppo pesante

3. Janod, tavolo attività

Janod, Tavolo attività in Legno Baby Forest Un simpatico tavolo tondo in legno e colorato con animaletti leggeri e maneggevoli e tante altre attività. 66 € su Amazon Pro Costruito molto bene

Montaggio facile

Colori bellissimi Contro Nessuno

4. Walplus metro da parete

Walplus Adesivo da parete con metro per bambini Il metro adesivo di Walplus può essere attaccato direttamente a pareti, piastrelle, ceramica, è resistente all'acqua e al vapore e molto facile da applicare. 15 € su Amazon 41 € risparmi 26 € Pro Facile da applicare

Resistente ad acqua e vapore Contro Nessuno

Libri

Infine, i libri: non solo di fiabe, colorati o interattivi, ma anche educativi, ad esempio indicati per far gradualmente conoscere lo spannolinamento anche ai più piccoli. Altri libri possono invece cominciare a insegnare ai bambini a gestire le proprie emozioni, che in questo momento sono particolarmente forti.

1. Piccole storie per bambini di due anni

S. Bordiglioni, B. Vagnozzi, Piccole storie per bambini di 2 anni Un libro per insegnare, in modo semplice ma efficace, la routine quotidiana come alzarsi, lavarsi, mangiare, giocare e dormire, attraverso poche parole e bei disegni. 11 € su Amazon Pro La copertina è soffice, molto gradevole al tatto

Le storie sono ben scritte

Le illustrazioni sono molto belle Contro Le pagine sono troppo sottili

2. Posso guardare nel tuo pannolino?

Guido Van Genechten, Posso guardare nel tuo pannolino? Con alette Un libro simpatico incentrato sulla storia di Topotto, un topolino molto curioso, che esplora nei pannolini altrui. 14 € su Amazon Pro Aiuta a togliere il pannolino

Le alette tridimensionali sono una bella idea

Consente di sbloccare una situazione di stitichezza psicologica Contro Nessuno

3. I colori delle emozioni