Giocattoli ecologici per bambini: 5 proposte da non perdere

Sempre più brand, però, da Chicco a Clementoni, stanno ampliando il proprio catalogo di prodotti con giocattoli ecologici, adatti allo sviluppo psico-motorio del bambino.

Giocattoli sani e sicuri possono aiutare il bimbo a stimolare la curiosità, ma soprattutto la creatività. La maggior parte dei giochi attenti all’ambiente sono realizzati in carta, in legno e possono far scoprire il mondo ai più piccoli grazie a maggiori stimoli, allo sviluppo delle percezioni tattili e della fantasia.

Con un occhio all’ambiente, alla scelta dei materiali, alle certificazioni, i giocattoli ecologici possono essere una scelta veramente importante e sostenibile. Dai carillon ai pupazzi, dalle bambole alle costruzioni avrete solo l’imbarazzo della scelta.

Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche dei giocattoli ecologici, come riconoscerli e i migliori da acquistare online per bambini di tutte le età.

Le caratteristiche dei giocattoli ecologici

I giocattoli ecologici, per essere tali, devono essere realizzati con materiali e tecniche ecosostenibili, come quelli in legno o in fibre riciclate. I giocattoli in plastica, invece, sono spesso realizzati con sostanze chimiche nocive. Solitamente i giocattoli in plastica possono contenere:

Ftalati : una famiglia di sostanze chimiche che derivano dal petrolio. Vengono utilizzati nella produzione di tantissimi prodotti per il caratteristico imballaggio in plastica. Ma, se utilizzati in maniera massima, possano essere nocivi.

: una famiglia di sostanze chimiche che derivano dal petrolio. Vengono utilizzati nella produzione di tantissimi prodotti per il caratteristico imballaggio in plastica. Ma, se utilizzati in maniera massima, possano essere nocivi. Piombo: rende il giocattolo durevole, ma può essere rintracciato nelle vernici o nelle parti in plastica di un giocattolo. Il piombo è forte motivo di preoccupazione, perché viene assorbito e trattenuto più velocemente nel corpo di un bambino.

Inoltre, i giocattoli non ecologici sono difficili da riciclare. Questo significa accumulare grandi quantità di rifiuti, poi gettati in mare, nell’ambiente e nelle discariche ancor prima.

I giocattoli ecologici devono rispettare determinate caratteristiche. Prima di tutto, vi sono specifici regolamenti nazionali, comunitari e internazionali per la realizzazione dei giocattoli e apposite certificazioni da considerarne per la produzione.

I giocattoli ecologici, ad esempio, sono contenuti all’interno di packaging naturali, privi di imballaggi in plastica e altri polimeri sintetici. I materiali con cui sono prodotti sono tutti riciclabili e sostenibili.

I giocattoli realizzati con materiali naturali favoriscono la creatività e la scoperta. Fornire ai bambini giocattoli realizzati con materiali naturali come legno, tessuto, gomma, bambù, può generare curiosità, stimolo, apprendimento e quindi stimolare l’immaginazione.

Inoltre, i giocattoli ecologici sono molto durevoli, costituendo così un vantaggio considerevole per una famiglia, anche in termini economici.

Giocattoli ecologici: come riconoscerli?

Per riconoscere se un giocattolo può realmente definirsi ecologico bisogna stare attenti a determinate caratteristiche:

Packaging realizzato con materiali naturali e riciclabili nel rispetto delle normative EN17 sulla sicurezza dei giochi e della Direttiva Comunitaria (88/378/CEE);

realizzato con materiali naturali e riciclabili nel rispetto delle normative EN17 sulla sicurezza dei giochi e della Direttiva Comunitaria (88/378/CEE); Chiarezza e trasparenza sui dati del produttore;

Indicazione specifica dell’ utilizzo dei giocattoli indicando anche le precise fasce d’età del bambino per cui è utilizzabile;

dei giocattoli indicando anche le precise fasce d’età del bambino per cui è utilizzabile; Indicazioni relative al materiale, come ad esempio il legno, il cotone biologico, la plastica riciclata. Un altro tipo di certificazione a cui stare attenti è quella del Forest Stewardship Council che garantisce il rispetto di specifici standard ambientali, sociali ed economici. Il legno deve provenire da fonti certificate e da foreste gestite responsabilmente.

8 giocattoli ecologici ed ecosostenibili da acquistare online

A dispetto di quanto si possa pensare, vi è un’ampia gamma di giocattoli ecologici ed ecosostenibili disponibili per tutte le fasce d’età dei nostri bambini. Potete proteggere il pianeta, compiere scelte più responsabili, ed allo stesso tempo rendere felici i più piccoli stimolando la loro immaginazione con giocattoli creativi e sicuri.

Vi proponiamo 8 giocattoli ecologici da acquistare online su Amazon e da non perdere:

1. Chicco – Gioco Gufo Trillino Eco+

Made in Italy Chicco - Gioco Gufo Trillino Eco+ Ideale per i più piccoli Realizzato in Plastica Riciclata e Bioplastica Proveniente da Fonti Vegetali, il trillino della Chicco è un prodotto affidabile e sicuro. Totalmente Made in Italy, è indicato per i più piccoli, tra i 3 e i 18 mesi. 6 € su Amazon 8 € risparmi 2 € Pro Prodotto della gamma Chicco ECO+: disponibili anche massaggiagengive, forme ad incastro

6 anelli colorati in plastica riciclabile

Disponibile anche a forma di rana Contro Plastica molto dura

2. Barbie Loves the Ocean – 3+ Anni

Dai 3 anni in su Barbie Loves the Ocean - 3+ Anni Un must have per le bambine La storica Barbie realizzata in Plastica Riciclata. La linea "Loves The Ocean" è ideale per le bambine che vogliono giocare in estate e vivere fantastiche giornate in spiaggia. 14 € su Amazon Pro Packaging riciclabile e certificato FSC

3 modelli disponibili per la linea Loves the Ocean

Disponibili anche dei playset Contro In plastica riciclata al 90%

3. boppi – Pista biglie Eco-Friendly 138 Pezzi

Da non perdere boppi - Pista biglie Eco-Friendly 138 Pezzi Per gli amanti della fantasia La pista di biglie sviluppa l'apprendimento cognitivo nei bambini. 138 pezzi, tutti realizzati con materiali eco-friendly, per realizzare strutture multiple con diversi percorsi per le piste di biglie. 66 € su Amazon Pro 138 pezzi, 24 biglie colorate e una morbida borsa per riporre tutto

Binari in legno. Cilindri e spirale in fibra di bambù

Possibilità di creare strutture multiple Contro Nessuno

4. Smoby Green- Torre di Bicchieri impilabili

Per bambini a partire da 1 anno Smoby Green- Torre di Bicchieri impilabili Stimola la fantasia Questo prodotto della linea Green di Smoby è realizzato in bioplastica sostenibile, riciclabile, imballaggio 100% Riciclato. Ideale per Bambini a Partire da 1 Anno. 14 € su Amazon Pro 6 bicchieri di colori e decorazioni assortite

Prodotto 100% riciclabile, imballaggio in cartone 100% riciclato

40 cm di altezza per la torre Contro Nessuno

5. Geomag – Magicube 1+ Shapes