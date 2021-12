Ma cosa si intende per giocattoli STEM e quali sono i benefici legati ad essi? Scopriamolo attraverso i migliori da acquistare direttamente online.

Giocattoli STEM: cosa sono?

I giocattoli STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) sono essenziali per far avvicinare i bambini alle discipline matematiche e scientifiche poiché prevedono l’applicazione di queste ultime alla vita di tutti i giorni e, quindi, sono in grado di mixare insieme gioco e apprendimento.

Attraverso i giochi STEM i bambini imparano i concetti base della matematica, le leggi della fisica e affinano il pensiero logico, tutte nozioni che approfondiranno successivamente nel corso degli studi futuri.

Sono considerati giocattoli STEM i blocchi di costruzione come i LEGO, oppure i giochi da tavola, i puzzle, le carte ma anche i robot . Sono, dunque, giocattoli molto semplici spesso costruiti in legno e altri materiali ecologici, non tossici e sicuri e non sempre sono elettrici.

Secondo la Dott.ssa Kathy Hirsh-Pasek, psicologa della Temple University che studia l’apprendimento nella prima infanzia, un buon giocattolo educativo deve presentare 5 caratteristiche:

attivo: il giocattolo dovrebbe coinvolgere il piccolo attivamente non essere passivo come guardare lo schermo di un pc o tablet; coinvolgente: deve incoraggiare il bambino a entrare in un flusso di attività piuttosto che distrarlo con musichette e suoni vari che interrompono la sua concentrazione; significativo: deve dare al bambino il controllo e l’azione sul gioco; incoraggiare il gioco sociale; divertente: un giocattolo STEM, per essere efficace nell’apprendimento del bimbo, deve essere divertente e stimolare la fantasia.

I benefici dei giocattoli STEM

Una ricerca sviluppata da Jeffrey Trawick-Smith, Prof. del Center for Early Childhood Play presso la Eastern Connecticut University, mostra che i giocattoli STEM possono davvero insegnare concetti scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici.

Questi giochi, oltre a insegnare le materie scientifiche, stimolano anche le capacità artistiche nel bimbo attraverso la curiosità.

I benefici dei giochi STEM per bambini piccoli sono diversi:

migliorano le competenze di coordinazione motoria; consentono di imparare lettere e numeri; permettono di imparare a costruire; migliorano la logica e il calcolo; aiutano a sviluppare la creatività; incoraggiano il pensiero originale e indipendente e migliorano l’apprendimento cognitivo a un ritmo veloce.

Giocattoli stem: 5 consigli per gli acquisti

LEGO DUPLO Camion dell'Alfabeto, Giochi Bimbi Sviluppano la creatività, sono molto utili al bimbo nella crescita per relazionarsi con gli altri bambini e condividere l'immaginazione e il gioco: i LEGO DUPLO sono le costruzioni dedicate ai bambini più piccoli. 28 € su Amazon 29 € risparmi 1 € Pro Camion con i 26 mattoncini idonei per i più piccoli

Mattoncini facili da manipolare

Include 1 bambino, 1 bambina e 1 orsacchiotto

Facilmente lavabili con acqua e sapone Contro Nessuno

Onshine 100 Pezzi Giochi in Legno Mattoncini Costruzioni per bimbi 3 anni Il divertimento è assicurato con le costruzioni in legno Onshine, in varie forme e colori i mattoncini rappresentano un giocattolo indispensabile nella prima infanzia. 38 € su Amazon Pro 100 pezzi in legno colorati

Contiene: mappa del puzzle (6 pezzi), 6 mini auto giocattolo in legno

Compresa una pratica valigia porta costruzioni

Consigliato per bambini di età superiore a 3 anni Contro Nessuno

Puzzle Magnetico Legno con Lavagna magnetica (3 anni) I bambini saranno molto felici di ricevere il puzzle magnetico in legno con lavagna magnetica, adatto per regali di compleanno e regali per l'asilo. 16 € su Amazon Pro Età: dai 3 anni in poi

Lavagna magnetica con doppio lato

Tanti puzzle di legno per creare disegni divertenti

I pezzi sono magnetici, ideali per creare tante figure diverse

Facile da trasportare anche fuori casa o in viaggio

Contro Nessuno

Desire Deluxe 94 Pezzi Costruzioni Magnetiche per Bambini Gioco STEM I blocchi magnetici sono un regalo perfetto per bambini dai 3 anni in su, stimolano l'ingegno, la fantasia e lo sviluppo del pensiero logico-matematico. 39 € su Amazon Pro 94 pezzi in plastica ABS alimentare non tossica

Aiuta lo sviluppo mentale e motorio dei bambini

Possibilità di creare forme piane 2D o strutture geometriche 3D

Adatto dai 3 anni in su Contro Nessuno