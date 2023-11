Tra i mobili montessoriani figura anche la libreria. Spieghiamo meglio com’è fatta la libreria montessoriana e a cosa serve.

Che cos’è e come è fatta una libreria montessoriana?

Una libreria montessoriana è un tipo di libreria utilizzato nelle scuole Montessori e negli ambienti domestici in cui si pratica l’approccio educativo sviluppato da Maria Montessori, basato sull’autonomia, l’autoapprendimento e l’uso di materiali didattici specifici progettati per incoraggiare lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini. La libreria montessoriana è progettata per rispecchiare questi principi educativi, per questo deve avere alcune caratteristiche specifiche.

Deve essere, ad esempio, progettata in modo da essere facilmente accessibile per i bambini, con mensole o scaffali posizionati a un’altezza che consenta ai piccoli di raggiungere i materiali da soli, promuovendo l’indipendenza e l’autonomia. È inoltre destinata a contenere materiali didattici Montessori specifici, come i “contenitori di lettura” o i “libri con angoli” progettati per sviluppare l’interesse dei bambini per la lettura. Questi materiali sono spesso divisi in categorie e posizionati in modo da essere facilmente individuabili.

Gli scaffali della libreria montessoriana sono organizzati in modo ordinato, con etichette o immagini che rappresentano il contenuto di ciascuna sezione, per aiutare i bambini a trovare facilmente i materiali di loro interesse. Inoltre, l’ambiente è mantenuto pulito e ordinato, incoraggiando la cura e il rispetto dello spazio e dei materiali.

Nelle scuole Montessori c’è spesso una rotazione dei materiali nelle librerie, in modo che i bambini possano avere accesso a una varietà di testi e risorse di lettura, incoraggiando così la loro curiosità e l’esplorazione; generalmente poi la libreria montessoriana è posizionata in un’area tranquilla e invitante dell’ambiente educativo, così da incoraggiare i bambini a dedicare tempo alla lettura e all’esplorazione dei materiali.

L’obiettivo principale di una libreria montessoriana è quello di creare un ambiente che ispiri l’amore per la lettura, stimoli la curiosità e incoraggi lo sviluppo dell’autodisciplina e delle capacità cognitive nei bambini.

I benefici e i vantaggi di una libreria montessoriana

Fatte queste premesse, è piuttosto chiaro individuare i benefici di una libreria montessoriana. Fra questi abbiamo:

La promozione dell’indipendenza : una libreria montessoriana è progettata in modo da consentire ai bambini di accedere facilmente ai materiali e ai libri senza dover chiedere l’aiuto di un adulto; questo promuove l’indipendenza e l’autonomia dei bambini, incoraggiandoli a esplorare e a imparare in modo indipendente.

: una libreria montessoriana è progettata in modo da consentire ai bambini di accedere facilmente ai materiali e ai libri senza dover chiedere l’aiuto di un adulto; questo promuove l’indipendenza e l’autonomia dei bambini, incoraggiandoli a esplorare e a imparare in modo indipendente. Lo sviluppo dell’amore per la lettura : gli scaffali della libreria montessoriana sono spesso posizionati a un’altezza accessibile per i bambini, consentendo loro di vedere e scegliere liberamente i libri. Questo stimola l’interesse per la lettura fin dalla prima infanzia e promuove l’amore per i libri e la letteratura.

: gli scaffali della libreria montessoriana sono spesso posizionati a un’altezza accessibile per i bambini, consentendo loro di vedere e scegliere liberamente i libri. Questo stimola l’interesse per la lettura fin dalla prima infanzia e promuove l’amore per i libri e la letteratura. L’accesso a materiali adatti all’età : la libreria montessoriana è curata con attenzione per includere libri e materiali adatti all’età e allo sviluppo dei bambini, in modo da assicurare che i bambini siano esposti a contenuti appropriati che rispecchiano le loro esigenze e interessi.

: la libreria montessoriana è curata con attenzione per includere libri e materiali adatti all’età e allo sviluppo dei bambini, in modo da assicurare che i bambini siano esposti a contenuti appropriati che rispecchiano le loro esigenze e interessi. Il sostegno dell’autoapprendimento : gli ambienti Montessori in generale sono progettati per incoraggiare l’autoapprendimento. Con una libreria montessoriana, i bambini possono scegliere i materiali che li intrigano, esplorare i libri da soli e sviluppare abilità di apprendimento autodiretto. La filosofia Montessori peraltro sottolinea l’importanza di rispettare il ritmo individuale di apprendimento di ciascun bambino, e una libreria montessoriana offre ai bambini l’opportunità di esplorare e lavorare con i materiali in base al loro interesse e livello di sviluppo.

: gli ambienti Montessori in generale sono progettati per incoraggiare l’autoapprendimento. Con una libreria montessoriana, i bambini possono scegliere i materiali che li intrigano, esplorare i libri da soli e sviluppare abilità di apprendimento autodiretto. La filosofia Montessori peraltro sottolinea l’importanza di rispettare il ritmo individuale di apprendimento di ciascun bambino, e una libreria montessoriana offre ai bambini l’opportunità di esplorare e lavorare con i materiali in base al loro interesse e livello di sviluppo. La promozione della concentrazione : la possibilità di scegliere autonomamente i libri e di esplorare il materiale in un ambiente tranquillo e ordinato favorisce la concentrazione dei bambini durante la lettura e l’apprendimento.

: la possibilità di scegliere autonomamente i libri e di esplorare il materiale in un ambiente tranquillo e ordinato favorisce la concentrazione dei bambini durante la lettura e l’apprendimento. Lo sviluppo delle abilità motorie : l’accesso autonomo ai libri e ai materiali su scaffali aperti incoraggia il bambino a sviluppare abilità motorie come la coordinazione occhio-mano e la destrezza nell’osservazione e nell’uso delle mani.

: l’accesso autonomo ai libri e ai materiali su scaffali aperti incoraggia il bambino a sviluppare abilità motorie come la coordinazione occhio-mano e la destrezza nell’osservazione e nell’uso delle mani. L’apprendimento sensoriale: i materiali sensoriali, come i libri tattili o con texture, possono essere inclusi nella libreria montessoriana per favorire l’apprendimento sensoriale dei bambini.

Come costruirne una fai da te

Costruire una libreria Montessori fai da te è un progetto entusiasmante che richiede un po’ di creatività e impegno, e un’aggiunta preziosa alla costruzione di un ambiente educativo per i bambini. Per realizzarla si avrà bisogno di:

tavole di legno;

sega;

viti o chiodi;

carta vetrata;

pittura;

pennelli o rulli;

cacciavite o trapano;

metro o righello.

Prima di iniziare, occorre pianificare il design della libreria, decidendo ad esempio quanti scaffali o mensole si vogliono includere e come disporli, per assicurarsi che la libreria sia sicura per i bambini e che gli scaffali siano a loro portata. Dopodiché si tagliano le tavole di legno alle dimensioni desiderate in base al progetto, creando scaffali orizzontali o verticali a piacimento. Si usano viti e chiodi per assemblare le parti della libreria, assicurandosi che la struttura sia stabile e sicura, poi si leviga la superficie del legno con la carta vetrata per renderla liscia e priva di sbavature. Si passa quindi alla pittura, ricordando di lasciar asciugare perfettamente prima di passare una seconda mano sul legno, se necessaria. La libreria può anche essere personalizzata con colori e decorazioni attraenti per i bambini. Se la libreria è alta o potrebbe ribaltarsi, si può considerare l’idea di fissarla in modo sicuro alla parete per garantire la stabilità e la sicurezza. In un secondo momento si passa all’organizzazione di libri e materiali didattici sulla libreria in modo ordinato, ricordandosi di fare in modo che siano accessibili per i bambini, poi si personalizza con dettagli ed elementi, come etichette con immagini o testo, per aiutare i bambini a identificare e organizzare i materiali.

