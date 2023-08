Perché il vassoio montessoriano aiuta il bambino a sviluppare l'ordine e la creatività

Fra i giocattoli appartenenti al metodo rientra anche il vassoio montessoriano, che rappresenta uno delle componenti ludiche più funzionali ed efficaci di tutto il metodo Montessori.

Com’è fatto un vassoio montessoriano?

Il vassoio montessoriano è un tipo di vassoio usato per presentare attività e materiali educativi in modo ordinato e comprensibile per i più piccoli, oppure per organizzare in maniera ordinata le attività sugli scaffali, in modo da stimolare l’autonomia e la concentrazione.

Usare i vassoi significa poter suddividere giochi e attività e, quindi, permettere al bimbo di muoversi in totale sicurezza nell’ambiente distinguendo facilmente le varie attività proposte, motivo per cui il contenitore dell’attività è fondamentale.

Proprio per questo i vassoi montessoriani devono rispettare alcune caratteristiche: devono innanzitutto essere leggeri e muniti di manici, in modo da poter essere trasportati facilmente, e devono essere di legno per impiegare, per quanto possibile, materiali naturali.

Meglio se hanno una tonalità naturale, senza immagini né colori che potrebbero distrarre il bambino dagli oggetti da posizionare sopra; ecco perché non possono essere sostituiti con normali piatti o cestini.

I benefici e le funzioni del vassoio

Il vassoio montessoriano è uno strumento chiave dell’intera didattica del metodo, usati prima di tutto per garantire il senso dell’ordine e delimitare lo spazio di gioco. Affinché sia funzionale è importante che sia posto su una superficie pratica e facilmente accessibile ai bambini, al fine di stimolare la sua volontà di interazione con il vassoio stesso attraverso quelle attività che, secondo lui, sono più interessanti.

Fra le attività che si possono praticare con i vassoi montessoriano ci sono i travasi, ma un altro gioco da fare è, ad esempio, porvi sopra della farina, in modo che i bambini siano stimolati, con le dita, a creare forme, disegni, mosse.

Scopo dell’utilizzo del vassoio montessoriano è stimolare l’interazione cognitiva dei bambini, la fantasia e, in alcune attività più peculiari, avvicinarli alla scrittura e al riconoscimento di lettere e numeri.

Il bimbo, usando il vassoio montessoriano, è stimolato a intraprendere un percorso lineare che segue l’ordine posto in essere dai vassoi; in questo modo, sviluppa una linearità di azione ma anche di pensiero e, di conseguenza, le sue capacità organizzative.

Riassumendo quindi i principali benefici dati dall’utilizzare un vassoio montessoriano, ritroviamo:

il diventare accessibili al bambino;

il favorire la concentrazione e diminuiscono le distrazioni;

l’aiutare a creare e mantenere un ambiente pulito e ordinato;

l’incentivare il bambino al riordino;

il contribuire allo sviluppo dell’autonomia e della coordinazione;

il preparare il bambino alla lettura e scrittura.

Come detto, fra le attività da proporre con i vassoi montessoriani ci sono i travasi: si prendono due ciotoline, una piena di acqua e l’altra vuota, e si invita il bambino a bagnare un panno nell’acqua, strizzarlo e svuotarlo nell’altro recipiente. In alternativa, si può fare il travaso con il contagocce, oppure riempire uno dei due contenitori con materiale tipo farina, o sabbia, e invitare il bimbo a raccoglierlo con un cucchiaio o un mestolo e portarlo nell’altro.

Abbiamo inoltre già citato il gioco con la farina per creare forme e disegni; un’altra attività da proporre è il memory, in cui coppie di tessere vengono girate a faccia in giù, e il bambino deve indovinare dove sono le rispettive coppie, ricordando di conseguenza anche la posizione delle varie carte.

Vassoio Montessori: 4 da comprare online

Ecco alcuni dei migliori vassoi montessoriani da acquistare su Amazon.

1. LOVIVER 4 Pezzi Set Vassoi Montessori

LOVIVER 4 Pezzi Set Vassoi Montessori Questo vassoio in legno di faggio completamente naturale aiuta i bambini a sviluppare il senso dell'ordine. 25 € su Amazon 26 € risparmi 1 € Pro Legno di faggio

Aiuta i bambini a sviluppare il senso dell'ordine Contro Nessuno

2. Seleziona Garneck Set di 6 vassoi in legno vintage per puzzle Montessori

Garneck Set di 6 vassoi in legno vintage per puzzle Montessori Questo vassoio in legno naturale è adatto a partire dai 3 anni e pensato per realizzare bellissimi puzzle in stile montessoriano. 18 € su Amazon Pro Ideale per puzzle

In legno naturale Contro Nessuno

3. ​​Set Accessori da Cucina in Legno

​​Set Accessori da Cucina in Legno Il set include 1 vassoio, 2 tazze grandi, 2 tazze piccole, 2 cucchiai che aiuta a sviluppare le capacità sensoriali e motorie, fatto a mano in Europa con legno di qualità con materiale rinnovabile, biodegradabile e riciclabile. 27 € su Amazon Pro Aiuta a sviluppare le capacità sensoriali e motorie

Materiale rinnovabile, biodegradabile e riciclabile Contro Nessuno

4. Fair Set Vassoio in Legno Naturale