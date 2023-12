Se siete in ansia per la scelta del regalo, ecco a voi 12 idee per regali di Natale per neo papà (o futuri papà) originali e per tutti i gusti.

Allo stesso modo, in vista del Natale, può essere molto carino pensare a dei regali appositi anche per il neo papà; si può spaziare da idee più propriamente a tema paternità ad altre più generiche, ma che comunque possono essere molto apprezzate, soprattutto se riguardano il tempo libero e gli hobby che, naturalmente, ogni genitore merita di avere e di ritagliarsi.

Il momento di acquistare un regalo per qualcuno, tuttavia, può rivelarsi spesso più difficile di quanto si pensi “sulla carta”; per non sbagliare, diciamo che il primo elemento, e forse più importante, è quello di conoscere i gusti della persona a cui il regalo è indirizzato, in particolar modo se si sta pensando a un dono a tema beauty, come un profumo o una lozione dopobarba.

In secondo luogo, bisogna scegliere in base a quello che si ritiene potrebbe più servire al papà: qualcosa per il suo tempo libero, qualcosa per la cura personale, oppure magari dei libri a tema paternità, se si parla di un padre particolarmente interessato ad avere consigli o suggerimento e amante, ovviamente, della lettura.

Ecco di seguito alcune idee per far felici i neo papà con i regali da far trovare loro sotto l’albero.

I regali di bellezza

Finalmente sdoganata l’idea che anche gli uomini amino prendersi cura del proprio aspetto, un regalo particolarmente gradito potrebbe essere proprio quello a tema beauty, soprattutto se pensato per il viso, per avere una pelle sempre bella e idratata, luminosa e, quanto più possibile, riposata. Se il neo papà ha la barba e ama prendersene cura, inoltre, anche un olio pensato apposta può essere davvero un’ottima idea regalo.

Ecco perché una buona idea è quella di regalargli una crema giorno, anzi, un vero e proprio concentrato di idratazione anti-age.

1.Elemis lozione idratante

Elemis, Daily Moisture Boost Una lozione leggera ma super idratante dalle proprietà emollienti. 38 € su Amazon Pro Tra i migliori prodotti per la pelle del viso maschile

Packaging molto formale e ricercato

Un marchio che è una garanzia

La pelle è visibilmente più bella Contro Nessuno

2. Seven Potions Olio da Barba per Uomo

Seven Potions Olio da Barba per Uomo Questo olio da barba è pensato per l'uomo che ha grande cura per la sua barba. Non lascia la pelle unta e si assorbe rapidamente, idratando e nutrendo anche i peli della barba più ribelli e crespi grazie ai suoi ingredienti emollienti. Realizzato solo con i migliori ingredienti naturali, vegan e cruelty free. 18 € su Amazon Pro Vegan e cruelty free

Senza parabeni, PEG, siliconi, coloranti e fragranze sintetiche. Contro Nessuno

L’abbigliamento

È sicuramente un grande classico, ma in questo modo non si sbaglia mai. Assicuratevi di conoscere taglie e gusti del neo papà per orientarvi sul regalo migliore a tema moda.

1. Star Wars maglia a maniche lunghe

Star Wars Christmas Stormtrooper Circle Portrait Maglietta Una maglietta estremamente originale con Babbo Natale in versione Star Wars da indossare durante le festività sotto le camicie aperte o le felpe con zip. 19 € su Amazon Pro Molto originale

Stampa fatta bene

Perfetta per gli appassionati di Star Wars e del Natale Contro Nessuno

2. ASICS scarpa running

ASICS, Running Shoes Uomo ASICS è sinonimo di qualità e durata se si cerca una scarpa da running, adatta anche al passeggio. Morbida e confortevole, con suola in fabric e altezza alla caviglia per avvolgere perfettam ente il piede. 55 € su Amazon 58 € risparmi 3 € Pro Morbide

Adatte al running o per passeggiar Contro Nessuno

3. Tuta Adidas

Tuta Adidas Basic 3-Stripes Adidas è sempre garanzia di qualità, anche in questa tuta in acetato con girovita elasticizzato e taglio regolare. 89 € su Amazon Pro Con girovita elasticizzato

Taglio regolare Contro Nessuno

Hobby e tempo libero

Anche in questo caso, ovviamente, l’elemento più importante è conoscere quali sono le passioni dei neo papà, per indirizzare il proprio regalo al meglio; ama la fotografia, la musica, le auto? È un papà sportivo, oppure ama i videogiochi? In base a quello, il regalo a tema tempo libero sarà sicuramente molto più facile da trovare.

1. Fotocamera digitale Polaroid

Polaroid POP 2.0 Pe chi vuole fare foto e averle “a portata di mano”, ecco una fotocamera digitale a stampa istantanea, caratterizzata dalla tecnologia Zink. Compra su Amazon Pro Funzione video impeccabile e molto divertente la funzione gif

Facile da usare

Foto di qualità media Contro Non sempre "perfetta"

2. Fitbit inspire

Fitbit Inspire 2 Non solo un orologio digitale ma un vero e proprio misuratore del proprio stato di benessere da portare sempre al polso, disponibile in diversi colori, con durata della batteria fino a 10 giorni. 95 € su Amazon Pro La sincronizzazione col telefono è semplice e immediata

La batteria dura moltissimo

Disponibilità di un secondo cinturino più ampio Contro Prezzo alto

3. Alesis batteria elettronica portatile

Alesis, CompactKit 4 Batteria Elettronica Portatile CompactKit4 è una comoda e pratica batteria portatile elettronica con cui imparare a suonare la batteria e da utilizzare dove si vuole, anche con i figli. 69 € su Amazon Pro Silenziosa: si può usare con le cuffie, così da escludere il suono esternamente

Utilissima sia per gli adulti principianti che per invogliare i bambini a suonare

Un prodotto ben fatto Contro I pedali sono un po' piccoli

Libri sulla paternità

Anche un libro sulla paternità può essere un’ottima idea regalo per i neo papà che vogliono informarsi o semplicemente leggere altre storie di genitorialità (partendo sempre dal presupposto che ogni storia è a sé); ci sono manuali, guide che forniscono consigli su come affrontare al meglio i primi mesi, ma anche racconti molto teneri e simpatici.

1. Papà per la prima volta

Papà per la prima volta: Diventa un SuperPapà con la guida definitiva per affrontare gravidanza, parto e i primi anni di vita del tuo bambino Una guida rivoluzionaria, scritta in un linguaggio amichevole e accessibile, che fornirà tutte le informazioni e gli strumenti necessari per trasformarsi nel super-papà che si è sempre desiderato essere. 12 € su Amazon

2. Storie per genitori appena nati

Storie per genitori appena nati Un libro illustrato lieve e sincero, così magico che si può leggere anche a occhi chiusi. Perché le fiabe non sono fatte per addormentarsi, ma per svegliarsi in un mondo nuovo. 15 € su Amazon 16 € risparmi 1 €

3. Preparati! Guida pratica per neopapà

G. Greenberg, J. Hayden, Preparati! Guida pratica per neopapà Con illustrazioni Un libro che svela i segreti della preparazione per diventare un bravo papà e con consigli per affrontare ogni situazione. 13 € su Amazon 14 € risparmi 1 € Pro Un libro per futuri papà e anche per future mamme...

Scritto in maniera simpatica e alla portata di tutti

Sono descritti bene anche i momenti che non si raccontano mai per "vergogna" Contro Nessuno

Buono regalo

Se nessuna delle idee finora proposte vi soddisfa, potreste sempre scegliere un buono, magari proprio da Amazon, in modo che sia proprio lui a spendere quando e come vorrà, in base a ciò che potrà servirgli o piacergli in futuro.

1. Buono regalo Amazon