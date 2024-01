Regalare i giocattoli telecomandati ai bambini, anche piccoli, può far loro molto bene, per una serie di ragioni. Ecco da quale età sono indicati e alcune regole di sicurezza per utilizzarli al meglio.

I benefici dei giocattoli telecomandati per bambini

I giocattoli telecomandati offrono contribuiscono allo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo dei bambini; in che modo? Ad esempio, l’uso del telecomando per controllare i giocattoli può aiutare i bambini a migliorare le loro abilità motorie fini e grossolane. Ad esempio, manovrare un veicolo telecomandato o un drone richiede coordinazione occhio-mano e precisione nei movimenti.

Con questi giochi inoltre i bambini imparano a comprendere il concetto di causa ed effetto: premere un pulsante sul telecomando e vedere il giocattolo muoversi o emettere suoni aiuta a sviluppare la comprensione di come le azioni influenzano il risultato.

Guidare un giocattolo telecomandato richiede concentrazione e coordinazione. I bambini imparano a gestire le funzioni del telecomando mentre seguono il movimento del giocattolo, migliorando la loro capacità di multitasking e coordinazione.

Giocare con giocattoli telecomandati stimola inoltre creatività e immaginazione, perché i piccoli inventano storie e scenari mentre giocano, e sono incoraggiati a creare mondi fantastici e situazioni divertenti.

Ma utilizzare questi giochi aiuta anche lo sviluppo delle competenze cognitive: l’uso del telecomando implica la comprensione di comandi e sequenze, contribuendo allo sviluppo delle abilità cognitive dei bambini. Imparare a operare i pulsanti e a seguire le istruzioni per far funzionare il giocattolo stimola la mente.

I giocattoli telecomandati possono essere condivisi con gli amici, incoraggiando l’interazione sociale e la condivisione. Questo può contribuire a sviluppare abilità sociali come la cooperazione, la negoziazione e la comunicazione.

Fondamentalmente, tuttavia, i giocattoli telecomandati offrono ai bambini soprattutto momenti di divertimento e intrattenimento, e il gioco è un modo essenziale per i bambini di rilassarsi, ridurre lo stress e divertirsi nel contesto del loro sviluppo.

Da che età si può iniziare?

La scelta dei giocattoli telecomandati dovrebbe considerare l’età del bambino e le sue abilità. Tuttavia, in generale, molti giocattoli telecomandati sono progettati per bambini di età superiore ai 3 anni.

In generale, si ritiene che fra i 3 i 5 anni i bambini potrebbero essere pronti per giocattoli telecomandati molto semplici, come macchinine o trenini a controllo remoto con comandi di base. I telecomandi di questi giocattoli sono spesso progettati per essere semplici da usare.

Fra i 6 e gli 8 anni i bambini potrebbero essere pronti per giocattoli telecomandati più complessi, come veicoli fuoristrada o droni semplici, i cui telecomandi possono avere più funzioni e richiedere una maggiore coordinazione.

Oltre i 9 anni, invece, i bambini potrebbero apprezzare giocattoli telecomandati più avanzati, come droni con telecamere, elicotteri o veicoli d’acqua, che potrebbero richiedere una maggiore abilità nel controllo e una migliore comprensione delle istruzioni.

Le tipologie di giocattoli telecomandati

Ci sono tantissimi tipi di giocattoli telecomandati, ma i più famosi sono senza dubbio le auto telecomandate, con opzioni semplici per i bambini più piccoli e modelli più avanzati per i più grandi, inclusi quelli con funzioni come luci, suoni e persino capacità di arrampicarsi su pareti; aerei ed elicotteri telecomandati, che simulano il volo e sono disponibili in diverse dimensioni e complessità.

Alcuni modelli sono progettati per volare all’aperto, mentre altri possono essere utilizzati in ambienti interni; barche telecomandate, adatte per l’uso in acqua, come laghi o piscine. Possono essere modelli semplici di barche o addirittura imbarcazioni più complesse con funzioni aggiuntive.

Ci sono poi i droni, diventati sempre più popolari e disponibili in una vasta gamma di dimensioni e livelli di complessità. Alcuni droni sono progettati per l’uso ricreativo, mentre altri possono essere utilizzati per la fotografia aerea o scopi educativi.

Abbiamo poi giocattoli che simulano robot o creature, dotati di funzioni di movimento e suono. Alcuni possono anche essere programmati per eseguire azioni specifiche.

Per i piccoli appassionati di treni, esistono modelli ferroviari telecomandati che possono essere controllati a distanza, che possono includere locomotive, vagoni e binari. Ci sono inoltre anche giocattoli telecomandati che imitano il movimento degli animali, come ragni o serpenti, e che possono essere controllati tramite telecomando.

Infine, ci sono veicoli fuoristrada e Monster Truck, progettati per affrontare terreni accidentati e che possono avere ruote grandi e sospensioni robuste.

Precauzioni e sicurezza

La sicurezza è una considerazione fondamentale quando si tratta di giocattoli telecomandati. Per garantire un uso sicuro di questi giocattoli è importante seguire alcune precauzioni, ad esempio considerare l’età del bambino, scegliendo un gioco adatto a lui: si può vedere facilmente leggendo con attenzione le indicazioni del produttore sull’età consigliata e rispettando tali raccomandazioni.

In secondo luogo occorre ricordarsi che i bambini dovrebbero essere sempre supervisionati da un adulto durante l’uso di giocattoli telecomandati, specialmente se sono più giovani o meno esperti nell’uso di tali dispositivi.

Bisogna poi utilizzare i giocattoli telecomandati in spazi appropriati. Ad esempio, alcuni modelli sono destinati all’uso all’aperto, mentre altri sono progettati per interni. Assicurarsi che il luogo scelto sia sicuro e libero da ostacoli. Anche prestare attenzione alle batterie è fondamentale: alcuni giocattoli telecomandati utilizzano batterie ricaricabili, mentre altri richiedono batterie usa e getta.

I giocattoli devono essere mantenuti in buone condizioni, controllandoli periodicamente per assicurarsi che tutte le parti siano in buono stato e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati.

Se si utilizzano droni, bisogna farlo solo in aree designate e rispettare le leggi locali sul volo di droni, evitando di volare vicino a persone, animali e strutture. Insegnare ai bambini le regole di sicurezza e l’importanza del rispetto delle stesse, compreso l’uso responsabile del telecomando e la comprensione delle limitazioni del giocattolo, è importantissimo per divertirsi in totale sicurezza.

Quando si utilizzano giocattoli telecomandati che coinvolgono eliche o parti rotanti, è consigliabile indossare occhiali di protezione per evitare eventuali lesioni agli occhi. Infine, indispensabile è acquistare giocattoli telecomandati da rivenditori affidabili e rispettare i marchi di conformità e sicurezza, verificando che siano conformi alle normative di sicurezza locali.

5 giocattoli telecomandati per bambini da acquistare online

Vediamo alcuni dei migliori giocattoli telecomandati per bambini di acquistare su Amazon.

1. Macchina Telecomandata, 4WD RC Auto

Macchina Telecomandata, 4WD RC Auto Questa macchina telecomandata è in grado di viaggiare anche sui terreni più accidentati, si muove fronte/retro running, avanti, indietro, sinistra, destra e ha un'autonomia di gioco di 30 minuti. 20 € su Amazon 28 € risparmi 8 € Pro Fino a 30 minuti di gioco non stop

Adatta a diversi terreni Contro Nessuno

2. Robot Giocattolo per Bambini

Robot Giocattolo per Bambini Questo simpatico robot giocattolo, adatto a partire dai 4 anni di età, non solo cammina, ma canta, balla, e può raccontare storie di scienza e buone abitudini per coltivare la creatività e l'immaginazione dei bambini mentre giocano. 38 € su Amazon 49 € risparmi 11 € Pro Ha tante funzioni

Adatto a varie età Contro Nessuno

3. Daioller Escavatore Telecomandato per Bambini

Daioller Escavatore Telecomandato per Bambini Questo escavatore si controlla facilmente in qualsiasi direzione. Muoversi in avanti/indietro, girare a destra/sinistra, scavare, demo con un solo tasto, ci sono più combinazioni di funzionamento grazie alle quali i bambini aumenteranno inconsciamente la loro coordinazione occhio-mano divertendosi. 27 € su Amazon 33 € risparmi 6 € Pro Con batterie incluse

Alta qualità Contro Nessuno

4. OYAKG Macchina Telecomandata per Bambini

OYAKG Macchina Telecomandata per Bambini L'auto telecomandata OYAKG dell'astronauta è estremamente facile da usare ed è perfetta per i bambini più piccoli. I pulsanti sinistro e destro del telecomando controllano rispettivamente l'avanzamento/retrocedere dell'auto telecomandata, mentre il pulsante centrale gestisce l'accensione/spegnimento della musica. Le funzioni semplificate permettono ai bambini di apprendere facilmente, sviluppando il loro senso dello spazio e aumentando la loro fiducia in se stessi. 16 € su Amazon Pro Realizzato interamente in materiale ecologico ABS, robusto, privo di sostanze tossiche e inodore

Per bambini di 1 o 2 anni Contro Nessuno

5. Mini Drone per Bambini RC Giocattolo Quadcopter