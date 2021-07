Pigiama neonato, fresco in estate e caldo in inverno: i consigli per la scelta

Ma quali fattori considerare prima dell’acquisto? Scopriamo i materiali migliori con cui vengono realizzati i pigiama per neonato e quante tipologie sono disponibili sul mercato.

Pigiama per neonato: perché acquistarlo?

Pratico, comodo, caldo d’inverno e fresco d’estate: il pigiama per neonato è uno dei capi d’abbigliamento dedicati alla prima infanzia che accompagnerà i primi mesi di vita del bebè non solo durante la notte per dormire sonni tranquilli ma anche nel corso delle giornate in casa.

Ideale da inserire nella lista dei regali per un baby shower, sarà apprezzato da mamma e papà (e dal futuro bebè). Averne più di uno nel guardaroba del bimbo è indispensabile poiché rappresenta la soluzione migliore per la praticità e il confort quotidiano del bambino.

Il pigiama è un acquisto utile e, per questo motivo, deve essere confortevole per il bebè. Infatti, una delle prime qualità a cui prestare attenzione quando si sceglie il capo è per l’appunto, la sua vestibilità.

Il bimbo nell’indossare il pigiama deve sentirsi al sicuro, questo perché la durata del sonno di un bebè varia dalle 15 alle 18 ore al giorno, motivo per il quale è importante che il pigiama sia comodo e che faccia sentire l’infante a proprio agio.

Pigiama neonato: materiali e tipologie

Nella scelta del pigiama per il bebè sono da considerare alcuni fattori indispensabili. Questi riguardano sia la qualità dei materiali con cui è realizzato il capo (ovvero il tessuto) sia il grado di comodità trasmesso al neonato.

In particolare, i materiali da prediligere saranno:

la ciniglia per il pigiama invernale : è un tessuto molto morbido e vellutato da scegliere nella stagione fredda insieme alla lana , il velluto e il caldo cotone ;

per : è un tessuto molto morbido e vellutato da scegliere nella stagione fredda insieme alla , ; il cotone, meglio se 100% biologico, e il lino per pigiama estivo.

In entrambi i casi, il tessuto deve risultare morbido al tatto, leggero e traspirante.

Da evitare, invece, i pigiami che hanno inserti quali fiocchi, bottoni, fiori e ganci perché possono causare rischio di soffocamento. Altri materiali da evitare saranno il nylon e il poliestere, in quanto non possono assorbire l’umidità e regolare la temperatura corporea del bambino causando, spesso, grande disagio e ipersensibilità alla pelle delicata del bebè.

Per ciò che riguarda le tipologie di pigiama per neonato, sul mercato sono disponibili diversi modelli. Le scelte migliori ricadranno su quei modelli che presentano un’apertura per facilitare il cambio del pannolino.

Pigiami con apertura a Y o pigiami nascita : presentano un’apertura e una chiusura tramite bottoni a pressione posizionati in mezzo sul davanti e all’altezza del cavallo. Queste tutine intime sono realizzate appositamente per i neonati dai 0 mesi e fino ai 3 e rappresentano la scelta migliore per la comodità nel cambio pannolino.

: presentano un’apertura e una chiusura tramite bottoni a pressione posizionati in mezzo sul davanti e all’altezza del cavallo. Queste tutine intime sono realizzate appositamente per i neonati e rappresentano la scelta migliore per la comodità nel cambio pannolino. Pigiami per neonato con apertura a ponte: hanno un’apertura e una chiusura tramite bottoni a pressione in mezzo sul retro e sopra al sederino. Si presentano con una forma che ricorda una T rovesciata. Ideali dopo i 4 mesi di vita del bebè.

3 pigiami per neonato estivi da acquistare online

Neonato Pigiama in Cotone Estate Corto 6-9 Mesi Per accompagnare il sonno dei neonati e le giornate in casa, il pigiama estivo firmato Minizone è l'ideale da far indossare al bebè, comodo e pratico dalla nascita sino ai due anni d'età. 13 € su Amazon Pro Maniche corte

Taglie: dai 0 ai 24 mesi

Tessuto: misto cotone 100%

Lavaggio in lavatrice e a mano

Disponibile in diverse colorazioni e fantasie Contro Nessuno

Neonato Estate Pigiama in Cotone Manica Corta Dalle fantasie simpatiche e coloratissime, i pigiama estivi per neonato sono realizzati in morbido cotone traspirante, leggeri e pratici per la notte ma anche per le giornate calde. 20 € su Amazon Pro Materiale: misto cotone 100%

Morbido e traspirante

Consigliato dai 3 ai 24 mesi

Disponibili in diversi colori

Lavaggio a mano o in lavatrice Contro Nessuno

Neonato Tutina di Cotone Maniche Lunghe Pigiama Per i primi mesi, anche in estate, il pigiama - tutina in morbido cotone traspirante Vine è perfetto per le notte dei bebè e comodissimo durante il giorno. 26 € su Amazon Pro Pigiama tutina maniche lunghe

Tessuto: cotone 100%

Con bottoni automatici per un facile cambio del pannolino

Ideali in estate in ambienti con aria condizionata e in autunno

Include 3 pigiama

Disponibile in diversi colori e taglie Contro Nessuno

4 pigiami per neonato invernali da acquistare online

Disney, Pigiama Dumbo In cotone Pigiama due pezzi in cotone non troppo pesante dalla buona vestibilità. Compra su Amazon Pro Materiale molto morbido

Vestibilità giusta Contro Cotone leggero per l'inverno

Simple Joys by Carter's - Pigiama Invernale Bimba (0-24 mesi) Caldo, morbido e avvolgente: ideale nella stagione invernale e autunnale: il pigiama tutina Simple Joys by Carter's è perfetto anche da regalare per una nascita. Compra su Amazon Pro Include 2 pigiama a manica lunga

Tessuto: 100% poliestere

Chiusura con cerniera lampo

Disponibile in diversi colori e fantasie

Taglie: 0-24 mesi

Lavabile in lavatrice o a amno Contro Nessuno

Chicco Pigiamino per Neonato, Unisex-Bimbi Facile da mettere e da togliere, ideale per il cambio del pannolino: il pigiamino per neonato firmato Chicco non solo è comodo e caldo ma anche confortevole e simpatico. 16 € su Amazon 18 € risparmi 2 € Pro Pigiama unisex manica lunga

Con apertura sul patello e chiusura a bottoni

Tessuto: morbida ciniglia

Lavabile in lavatrice

Disponibile in diverse fantasie e taglie Contro Nessuno