Cosa sono e come funzionano i trasferelli?

I trasferelli sono dei semplici disegni con un fondo adesivo impressi su un foglio di materiale plastico trasparente che, appoggiato su una qualsiasi superficie cartacea, permette di trasferire, appunto, la figura, grattando il foglio con una matita.

Esistono tantissimi tipi di trasferelli, con cui si può dare libero sfogo alla fantasia o creare delle piccole opere d’arte; ma, soprattutto, i trasferelli hanno davvero tanti benefici per i bambini, e possono essere considerati un vero e proprio gioco creativo ed educativo.

Anche se oggi questa forma di espressione artistica si è evoluta, abbracciando nuove tecniche e materiali, conserva infatti tutto il suo fascino e i suoi aspetti positivi.

I benefici creativi dei trasferelli per bambini

I trasferelli sono indicati per coinvolgere i più piccoli nell’arte e nel gioco creativo, perché in questo modo ai bambini viene data l’opportunità di esprimere la propria immaginazione in modo tangibile, sviluppando allo stesso tempo anche abilità motorie e cognitive.

Infatti, i trasferelli consentono di sviluppare la concentrazione, la creatività, stimolando quindi i bambini a seguire le istruzioni, ad affinare la coordinazione occhio-mano, e a far crescere la propria autostima. Osservare il risultato del proprio lavoro, infatti, li rende orgogliosi e felici.

I tipi di trasferelli disponibili

Ci sono tanti modelli di trasferelli in commercio; con l’avvento delle tecnologie moderne, infatti, le tipologie a disposizione si sono evolute e, accanto ai trasferelli “tradizionali”, ci sono ad esempio quelli digitali, che permettono di creare opere d’arte virtuali, condividendo anche la propria creatività online, con gli amichetti, ad esempio (anche se, lo ricordiamo, l’utilizzo di Internet ai minori è vivamente sconsigliato e comunque andrebbe sempre eseguito sotto la sorveglianza di un adulto).

Storicamente i trasferelli anni Settanta e Ottanta erano monocromatici, in un primi tempo, e solo dopo alcuni anni la tecnica venne raffinata per permetterne la produzione in quadricromia; i modelli più in voga erano legati a marchi di successo come le serie dei fumetti DC Comics o Marvel, così come ai personaggi Disney, ai cartoni animati Hanna & Barbera oppure a grandi saghe cinematografiche come Star Wars.

Una particolare tipologia di trasferelli sono i tatuaggi temporanei, immagini o disegni che possono essere trasferiti sulla pelle utilizzando acqua e che si mantengono temporaneamente sulla pelle, per un periodo limitato.

Esistono poi anche i trasferelli per tessuti, decorazioni o disegni che possono essere appunto trasferiti su diversi tipi di tessuto mediante calore – ad esempio stirando – o pressione. Questi trasferelli spesso consentono di personalizzare abbigliamento o accessori.

Come utilizzarli in sicurezza

Ci sono delle controindicazioni all’utilizzo dei trasferelli? No, ma ci sono sicuramente delle piccole accortezze da tenere presenti per garantirne l’uso nella massima sicurezza. Prima di tutto, è fondamentale scegliere trasferelli adatti all’età, visto che alcuni potrebbero contenere piccole parti che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini più piccoli.

Prima di iniziare, è importante leggere attentamente le istruzioni fornite, che spiegheranno come applicare correttamente i trasferelli e forniranno informazioni importanti sulla sicurezza. I trasferelli devono essere privi di sostanze tossiche e rispettare gli standard di sicurezza per i giocattoli, per questo è importante verificare che siano stati testati e approvati da organizzazioni competenti.

I bambini più piccoli dovrebbero ovviamente essere sempre supervisionati da un adulto durante l’applicazione dei trasferelli; se questi ultimi vengono applicati direttamente sulla pelle, occorre assicurarsi che siano sicuri per l’uso cutaneo e che non causino irritazioni. In caso di dubbi, meglio eseguire prima un piccolo test su una piccola area della pelle. La superficie su cui i trasferelli andranno a essere applicati deve essere pulita e liscia per assicurare un’applicazione migliore e una maggiore durata.

I trasferelli non devono essere ingeriti. Una volta rimossi, i trasferelli devono essere smaltiti correttamente secondo le indicazioni del produttore. Alcuni trasferelli possono essere riciclabili, mentre altri potrebbero richiedere una gestione speciale.

