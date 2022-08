Etichette termoadesive per l'asilo: come realizzarle a casa e dove trovarle

All'asilo è importante dotare i bambini (e le loro cose) di etichette termoadesive, in modo che non perdano nulla di ciò che è loro.

Alcuni esempi? I ricambi, prima di tutto. I bambini (soprattutto quelli più piccoli) tendono a sporcarsi molto e spesso, motivo per cui un paio di body o di mutandine di riserva da tenere nello zainetto non fanno mai male, così come pure un paio di calzini e dei bavaglini.

Spesso però il vero problema che si pone è come fare a non perdere tutte queste cose: è molto facile, infatti, soprattutto in mezzo a tanti bambini, confondersi, lasciare le cose in un posto e poi dimenticarsene, o scambiarle. Per questo è bene chiamare le cose con il nome del bambino cui appartengono. Come? Con le etichette termoadesive: in questo modo sono letteralmente incollati su tutti i completini, body, bavaglini, calzini e pigiamini che andranno con lui al nido e alla scuola materna.

Etichette adesive per l’asilo: a cosa servono?

Le etichette adesive sono senza dubbio un ottimo modo per assicurarsi di ritrovare, la sera o alla fine della settimana, quello che si era portato a scuola, e per facilitare il lavoro delle operatrici dell’asilo nido. Si applicano facilmente sui tessuti essendo pensate appositamente per quelli, e sono disponibili in diverse forme, dimensioni e colori: esistono anche dei siti specializzati in cui è possibile personalizzarle e che vengono poi spedite a casa, oppure si possono acquistare su Amazon, o ancora si possono cucire direttamente sui vestiti dei bambini.

In particolare, esistono tre tipi di etichette adesive: quelle da incollare, quelle termoadesive, ovvero da applicare aiutandosi con un ferro da stiro, e quelle fai da te, ovvero che vanno cucite sui vestiti.

Le etichette adesive fai da te

Questo tipo di etichetta adesiva può essere realizzato in svariati modi, ma a farla da padrone è sempre la creatività.

Ad esempio, si può acquistare un nastro di fettuccia oppure ricavarle da un pezzo di stoffa: una volta preso il pezzo di stoffa si prendono le misure standard dell’etichetta, quindi si tracciano delle righe per dividerle (con la matita) e si scrive il nome (e cognome) in ogni riquadro così composto.

Per scrivere il nome del bambino si utilizzano pennarelli appositi per la stoffa, che sono resistenti all’acqua e non “sbavano”. Mentre i più esperti possono avventurarsi con ago e filo per cucire direttamente il nome del bambino sull’etichetta.

Quindi si tagliano le etichette e si ricamano direttamente sull’indumento. Le etichette fai da te possono essere personalizzate con colori e stampe diverse, seguendo la propria creatività.

Anche qualora si scelga di non arrischiarsi nel mondo del cucito, un’ottima alternativa è rappresentata dalle etichette termoadesive: semplici da applicare, devono essere solamente stirate sul vestito su cui vanno applicate con il ferro da stiro, dopodiché sarà sufficiente scrivere nome e cognome del bambino, usando sempre i pennarelli appositi per stoffe. Il consiglio è comunque quello di dare anche un punto con ago e filo, per essere certi che l’etichetta resista.

Le migliori etichette termoadesive per l’asilo su Amazon

Vediamo quattro tra le migliori etichette adesive per l’asilo che potete trovare su Amazon.

4. 60 Etichette Autoadesive Per Vestiti, Peluche E Oggetti Personali