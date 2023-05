Una maestra della Florida è finita sotto inchiesta per aver proiettato in classe un film Disney

Jenna Barbee è stata denunciata da alcuni genitori per aver mostrato agli studenti Un mondo misterioso, il cartone animato di Don Hall in cui compare un personaggio omosessuale: Ethan Clade.

Jenna Barbee, una maestra della Winding Water K-8, una scuola elementare della Contea di Hernando, in Florida, è sotto inchiesta per aver proiettato in classe Un mondo misterioso, un film Disney che racconta la storia di una famiglia di esploratori. La donna, in un video pubblicato su TikTok, ha spiegato le motivazioni che hanno spinto alcuni genitori a denunciare l’accaduto al Dipartimento dell’Istruzione, causando la sua sospensione dall’incarico di insegnante.

In alcune scene del cartone animato, spiegano alcuni dirigenti dell’istituto alla CNN, compare un personaggio omosessuale e l’amministrazione scolastica, per questo motivo, ha deciso di vietarne la riproduzione agli studenti:

Alcune parti della trama principale includono un personaggio maschile che prova dei sentimenti per un altro soggetto maschile, pertanto, in futuro, questo cartone animato non verrà più proiettato in classe.

In risposta alle accuse, Jenna Barbee ha pubblicato un video su TikTok in cui spiega il suo punto di vista: “Sono io l’insegnante che è sotto inchiesta con l’accusa di indottrinamento da parte del Dipartimento dell’Istruzione della Florida”, ha esordito nell’incipit del filmato, descrivendo le modalità con cui aveva pensato di strutturare la lezione.

La maestra, in pochi minuti, ha spiegato che alcune delle tematiche riportate nella pellicola di Don Hall erano strettamente correlate alle ultime lezioni di scienze che stava affrontando con gli studenti. La trama del film, infatti, racconta le vicende della famiglia Clade che, durante una missione, deve raggiungere un territorio inesplorato per salvare una pianta in via di estinzione.

Qualche giorno prima, Jenna Barbee, aveva distribuito anche una circolare in cui chiedeva il permesso dei genitori per proiettare il film in classe. Dopo aver ricevuto il consenso firmato da parte di tutte le famiglie, la maestra è stata comunque denunciata per indottrinamento, perché alcuni degli studenti hanno raccontato che, nel cartone animato, è presente un personaggio omosessuale, Ethan Clade:

La parola ‘indottrinamento’ sta circolando parecchio ultimamente, ma coloro che ne fanno uso, la strumentalizzano per giustificare delle convinzioni infondate, senza comprendere il vero significato del termine.

Quello che è accaduto nell’istituto della Contea di Hernando, è una conseguenza diretta delle normative anti–LGBTQIA+ portate avanti dal governatore della Florida Ron De Santis che, come riportato da Motherly, non consente alle scuole di trattare tematiche come l’identità di genere e l’orientamento sessuale.