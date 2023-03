Lindsay Lohan in attesa del primo figlio, "Prossimamente": la rivelazione su Instagram

Lindsay Lohan ha rivelato poche ore fa di essere in attesa del suo primo figlio. Lo ha annunciato pubblicando su Instagram l’immagine di un piccolo body per neonato su cui compare la scritta “Prossimamente”.

L’attrice trentaseienne si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo per aver intrapreso diversi percorsi artistici che l’hanno vista ricoprire il ruolo di attrice e modella sin da giovanissima, per poi avviarsi verso la carriera musicale, ma anche per i tanti eccessi che hanno caratterizzato la sua carriera e la vita privata, e che oggi, per fortuna, sembrano essere solo un lontano ricordo.

In molti ricorderanno la grintosa e sorridente Maggie Peyton, protagonista del film Herbie – Il super Maggiolino, interpretata dall’appena diciannovenne Lindsay Lohan che si è distinta fin da subito per avere grande talento nella recitazione. Oggi la rivediamo nei panni di Sierra Belmont nella commedia Falling for Christmas disponibile su Netflix.

Tra i numerosi messaggi rilasciati nella sezione commenti di Instagram, appaiono in primo piano gli auguri alla bella notizia della gravidanza di Paris Hilton, Bella Thorne e Donatella Versace, mentre la futura mamma dichiara “Siamo benedetti e grati”, facendo un chiaro riferimento alla gioia condivisa di aspettare il proprio figlio insieme al marito Bader Shammas, finanziere con cui vive a Dubai da due anni.

La giovane coppia ha preferito tenersi lontana dai riflettori, mantenendo sempre un certo grado di distacco dal mondo dei social. In seguito alla celebrazione del matrimonio, nel mese di luglio 2022, l’attrice ha dichiarato apertamente: “Sono la donna più fortunata del mondo. Sono stupita del fatto che lui sia mio marito, la mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così”.

Per il momento restano ancora da scoprire il sesso e il nome del piccolo che riempirà di grande felicità il futuro della giovane coppia.