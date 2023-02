Eleonora Boi, foto con il "secondo pancione" per annunciare la gravidanza

Eleonora Boi sarà mamma per la seconda volta. L’annuncio è arrivato tramite Instagram, con una serie di scatti in cui lei compare insieme a Danilo Gallinari, sposato a luglio 2022, in cui appaiono già piuttosto evidenti le sue forme tipiche da donna in attesa.

“Felici per 4, non vediamo l’ora di conoscerti. Non vediamo l’ora di conoscerti” – hanno scritto.

Almeno per ora non si sa se la coppia potrà regalare una sorellina o un fratellino alla loro primogenita, Anastasia, nata a dicembre 2020, che ha fatto da damigella alle nozze di mamma e papà.

Gravidanza Camminare in gravidanza: quando e quanto fa bene Durante la gravidanza meglio seguire un riposo rigoroso o svolgere un’attività fisica specifica che supporti la donna? Ci sono ottime ragioni pe...

Tantissimi gli amici e colleghi che si sono congratulati con i due per il lieto evento in arrivo. Tra questi, Giorgia Palmas e Filippo Magnini e diversi giornalisti (Eleonora Boi ha lavorato a Sportitalia e Sportmediaset), felicissimi all’idea di sapere che la loro famiglia diventerà ancora più grande.

I due hanno sempre cercato di vivere il loro amore in modo discreto, nonostante entrambi siano popolari nei rispettivi campi. Il loro primo incontro risale al 2017 a una festa, da allora non si sono più lasciati. Non a caso, Eleonora non ha esitato a trasferirsi negli Stati Uniti per stare al fianco di Danilo, che gioca da tempo in NBA, attualmente nelle file dei Boston Celtics.

Le loro nozze sono state però celebrate in Sardegna, terra d’origine di lei, nella cornice del Golfo Degli Angeli, I festeggiamenti di rito si erano poi tenuti a Villa d’Orri, dove ad attendere gli sposi e gli invitati c’era una torta altissima, che il fratello dello sposo aveva definito “NBA Size” (il campionato americano è il più ambito tra i cestisti). Non si sa ancora quando sia prevista la nascita.