La felicità di Christian De Sica ora nonno: la foto e il nome della nipotina su Instagram

Christian De Sica è diventato nonno. L’annuncio è arrivato a mezzo social, su Instagram, dove l’attore ha postato una foto direttamente dall’ospedale dove è nata la piccola, figlia della sua secondogenita, Maria Rosa De Sica e del compagno, Francesco.

“È arrivata Bianca, la mia nipotina. W Mari e Francesco”, ha scritto il neo nonno a corredo dello scatto in cui si mostra sorridente accanto alla culla con la neonata. Maria Rosa De Sica è la figlia minore dell’attore, nata dopo Brando: lavora come fashion designer insieme all’ex marito stilista Federico Pellegrini, con cui ha fondato il brand Mariù. Ora condivide la sua vita con il nuovo compagno Francesco.

News Mamme VIP "Sono stata occupata": Blake Lively svela che il quarto figlio è nato L'attrice di Gossip Girl ha pubblicato una foto su Instagram in cui è apparsa senza pancione dopo la gravidanza, annunciata a settembre 2022.

L’annuncio della gravidanza era arrivato a ottobre 2022, sempre via social, dove la neo mamma aveva scritto un post: “Finalmente in tre”, seguito da una foto in cui mostrava il pancione. Poi fu proprio Christian De Sica a raccontare la felicità di diventare nonno: “Non vedo l’ora di conoscere la mia nipotina. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore”, aveva detto in un’intervista al settimanale Gente, aggiungendo: