Nuovo nome per il figlio di Kylie Jenner e Travis Scott: non si chiama più Wolf

Kylie Jenner ha rivelato il nuovo nome del secondogenito avuto con Travis Scott. Dopo averlo inizialmente chiamato Wolf Webster, l’influencer e il rapper hanno deciso di cambiarlo in Aire Webster. Lo ha annunciato su Instagram la 25enne, condividendo anche le attese foto del piccolo (visibili a questo link).

In una storia di marzo 2021, Jenner aveva spiegato il motivo del cambiamento. Stando a quanto detto dai genitori, il nome Wolf non sembrava essere adatto al piccolino. “Per vostra informazione, il nome di nostro figlio non è più Wolf“, aveva scritto. “Non sentivamo che fosse suo. Lo volevo condividere solo perché continuo a vedere Wolf ovunque“.

Kylie Jenner e Travis Scott (31 anni) hanno dato il benvenuto al bambino il 2 febbraio 2022. Aire si è quindi aggiunto alla sorella maggiore di 4 anni, Stormi Webster. Secondo una copia del certificato di nascita ottenuta da E! News, il secondo nome del maschietto è Jacques, che è anche il nome vero di suo padre.

Da quandoè nato Aire, la star di The Kardashians si è più volte aperta con i suoi follower riguardo le difficoltà avute durante il postpartum. Rispetto alla prima volta, la seconda è stata “un po’ più difficile“, aveva detto sinceramente.

In un video social aveva aggiunto: