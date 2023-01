Mandy Moore mostra la vita da mamma di due bambini sotto i due anni

Crescere due bambini sotto i due anni, contemporaneamente, non è un’impresa semplice. Lo sta scoprendo rapidamente anche l’attrice Mandy Moore, che in una Instagram Story, in cui allatta Ozzie, 3 mesi, ha scritto: “Due sotto i due. È tanto“. I suoi occhi sono chiusi e ha un’espressione stanca; sembrerebbe solo voler riposare, ma è presa dal gestire allo stesso tempo entrambi i figli piccoli.

Ampiamente conosciuta per il suo ruolo nella serie TV This is Us, ma anche per il film meno recente con Shane West, I passi dell’amore, Mandy Moore ha dato alla luce il secondogenito Ozzie a ottobre del 2022. Con il chitarrista dei Dawes, Taylor Goldsmith (sposato nel 2018), condivide anche il figlio maggiore Gus, di quasi due anni.

In un post in cui rifletteva sul 2022, mentre l’anno stava per finire, l’attrice aveva definito la realtà di crescere più figli piccoli allo stesso momento un “precario equilibrio tra caos e grazia“. Può essere estenuante, infatti, cercare di allattare un bimbo mentre devi inseguirne un altro, in giro per tutta la casa.

Ciò vale sicuramente anche per tutte le mamme non famose. Today, in un sondaggio del 2021 che ha preso in esame oltre 7mila madri, ha mostrato che il numero di figli, che porta i genitori a essere maggiormente stressati, è tre. Sorprendentemente, sarebbe anche peggio di averne quattro. Ma, come ha mostrato Moore, anche due può essere davvero impegnativo.

Le madri prese in considerazione dall’analisi di Today hanno sottolineato i principali fattori di stress che contribuiscono a rendere davvero difficile l’esperienza genitoriale, quali le esigenze lavorative e domestiche, la sensazione che i partner non aiutino abbastanza e la pressione del giudizio degli altri, che richiede di essere mamme perfette, in ogni momento della vita.