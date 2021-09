“Grata di averlo con me”: Mandy Moore è tornata sul set col suo piccolo Gus

L'attrice è tornata sul set per girare l'ultima, attesissima stagione di This is us. Con lei c'è il piccolo Gus, 6 mesi, che è già stato al lavoro con la mamma molte volte.

Sembra proprio che l’attrice Mandy Moore abbia fatto della normalizzazione dell’allattamento al seno una missione, e questo ci piace tantissimo. Dopo averla vista dar da mangiare al piccolo August “Gus” Harrison, 6 mesi, sulla vetta di un vulcano mentre erano in vacanza, la protagonista di This is Us è tornata sul set insieme ai colleghi Milo Ventimiglia e Sterling K. Brown con il bambino avuto dal marito Taylor Goldsmith. E ha pubblicato delle stories mentre allatta, tra una pausa e l’altra dei ciak.

Non è la prima volta che Mandy Moore porta il piccolo sul set insieme a lei e anzi, ha giocato molto spesso con ironia sul fatto di essere circondata di molti figli, sia veri che finzionali. Nella serie This is Us, che si concluderà proprio con la sesta stagione, lei e Milo Ventimiglia sono i genitori di tre figli (interpretati nella versione adulta da Krissy Metz, K.Brown e Justin Hartley) le cui storie sono sospese tra passato, presente e futuro.

Da quando è diventata mamma Mandy Moore ha cercato, con post e Instagram Stories, di sensibilizzare sul tema dell’allattamento al seno, in particolare per normalizzare un gesto che ancora molte mamme vivono come tabù, soprattutto quando sono fuori casa.

Per questo nei suoi post e nel racconto social in cui svela com’è essere mamma per la prima volta, Mandy Moore cerca sempre di riprendere e mostrare la normale routine di una mamma che ha ripreso a lavorare e che allatta il suo bambino, senza che una cosa annulli l’altra.

Certo, non tutte le mamme del mondo reale, come la protagonista di This is us, possono permettersi di portare con sé il proprio piccolo sul luogo di lavoro. Anzi, in Italia come in molte altre parti del mondo la maternità è spesso un peso, un ostacolo che non sempre riesce a intersecarsi in modo equilibrato con carriera e vita pubblica.

Rimane importante però che personaggi molto seguiti e amati come Mandy Moore continuino a lanciare messaggi positivi sul tema dell’allattamento e del nutrimento, in tutte le sue forme. In un’intervista riportata da People, la Moore ha detto che allattare non sempre è un viaggio che va a gonfie vele e che si è ritrovata spesso a tirare il latte sul set e con la maglietta bagnata mentre era lontana dal suo bimbo. Proprio come capita a tante mamme che rientrano sul posto di lavoro con un bambino ancora piccolo e devono ritrovare un equilibrio, supportate dal partner.