La foto di Leigh-Anne Pinnock mentre allatta poco prima del red carpet è puro amore

Leigh-Anne Pinnock, cantante e attrice di fama mondiale, non ha avuto alcun dubbio su cosa fare quando il suo bebè ha reclamato il latte poco prima di calcare il red carpet.

Leigh-Anne Pinnock, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae mentre allatta uno dei suoi due gemelli avuti lo scorso agosto. La foto che ha fatto il giro del web per la sua naturalezza e tutta la sua spontaneità è uno spaccato di vita quotidiana che accomuna ogni mamma che si trova alle prese con l’allattamento al seno.

La foto dolcissima di Leigh-Anne Pinnock che allatta poco prima del red carpet

Durante la premiere del suo primo film, Boxing Day, poco prima di sfilare lungo il tappeto rosso in abito da sera, l’attrice e cantante Leigh-Anne Pinnock, si è fermata dando la priorità, come giusto che sia, a uno dei suoi due gemelli affamato.

Quando sei mamma e tuo figlio vuole il latte, non puoi fare altro che alimentarlo ovunque tu trovi.

Le parole della Pinnock sono parole che una mamma riserva al proprio bambino e non è importante dove ci si trovi, se al supermercato oppure a un gala, se il neonato ha fame ci si ferma e si allatta senza pensarci su.

La foto postata sul profilo social proprio da Leigh-Anne Pinnock parla proprio di questo, dell’essere mamma al di sopra di ogni professione o stile di vita che si ha.

La riservatezza di Leigh-Anne Pinnock sulla sua vita privata

La trentenne Leigh-Anne Pinnock da quando sono nati i suoi due gemelli, avuti dalla relazione con il compagno Andre Gray ad agosto, ha mantenuto la sua vita privata lontano dai riflettori del jet set, scegliendo di non rivelare il sesso o i nomi dei suoi figli.

Ecco perché, la foto postata su Instagram è stata una gradita sorpresa dai suoi 8milioni di followers. Non sono mancati gli innumerevoli commenti di fan e amici che l’hanno inondata di congratulazioni, non solo per il suo debutto come attrice, ma per essere stata così aperta su una realtà come l’allattamento in pubblico ancora considerato da alcuni erroneamente un “tabù” mentre è una scelta e un diritto di ogni donna che va tutelato sempre.

Solo recentemente la cantante Pinnock rilasciando alcune dichiarazioni ha spiegato com’è la sua vita da mamma di due gemelli.