Mandy Moore si tira il latte sulla vetta di un vulcano: "È una nuova realtà"

Mandy Moore, attrice e star della serie tv This is Us è da poco diventata mamma di un adorabile bimbo, Gus. Tra le molte passioni dell’attrice-neomamma, in pochi conoscono il suo amore per le scalate in alta quota. Ed è proprio in uno dei suoi viaggi che Mandy ha reso noto ai fan il suo essere mamma e alpinista provetta insieme, arrivando a tirarsi il latte dal seno sulla vetta di un vulcano attivo.

In una delle sue recenti storie postate sul suo profilo Instagram ammette tranquillamente:

Non ho problemi, svolgo la vita di una mamma.

Mandy Moore: vita da mamma-alpinista, le foto in cima al vulcano mentre tira il latte

Nella sua storia più recente su Instagram, Mandy Moore ha condiviso alcune immagini dove spiega esattamente come sono cambiate le sue avventure in montagna dopo la nascita del suo primo figlio Gus, avuto a febbraio con il marito Taylor Goldsmith.

Dopo la sua scalata sul Monte Everest, la neomamma Mandy ha intrapreso un’altra avventura, questa volta non da sola ma insieme al suo piccolo bimbo di appena 5 mesi, Gus. Lo scenario è quello del Monte Baker, un vulcano attivo coperto da ghiacciai, alto 10,781 piedi, noto anche come Koma Kulshan, nello stato di Washington, (USA). La giovane mamma non si è fatta alcun problema a usare il tiralatte una volta arrivata in vetta al vulcano per prelevare il suo latte e darlo al piccolo Gus.

Non è di certo un’impresa facile scalare una montagna e tirarsi il latte ma lei, Mandy, è una mamma sportiva che allatta e mostra sui social come si fa anche in situazioni non molto confortevoli.

E poiché la Moore non ha alcuna remora, non ha cercato di nascondere quanto sia difficile ed estenuante praticare quel tipo di scalata, in particolare dopo aver avuto un bimbo. Ma la sua costanza e la grinta le hanno permesso di fare anche questo, condividendo il tutto attraverso alcune fantastiche foto del suo viaggio, perché, come lei stessa sottolinea:

Fa tutto parte della vita di una mamma.

La normalità di allattare ovunque si desidera

Il monito che Mandy Moore vuole lanciare tra le righe delle sue stories su Instagram è quella normalizzazione dell’allattamento per la donna ovunque essa si trovi. Essere mamma vuol dire anche avere la possibilità di poter allattare al seno il proprio bambino dove meglio si crede, senza per questo sentirsi in difetto o “fuori luogo”.

Mandy, attraverso le sue foto, afferma scherzandoci su (ma non troppo) proprio questo concetto: si può essere mamme che allattano e, contemporaneamente, scalare una montagna, essere sportive o qualsiasi altra cosa si vuole in serenità perché l’allattamento in pubblico è una scelta e un diritto da tutelare per ogni donna, qual è il problema?