"Fatto da te, per te", il trend di ingerire la placenta seguito anche da Mandy Moore

La protagonista di Thi Is Us ha da poco dato alla luce il suo secondogenito e ha deciso di incapsulare la sostanza, che è davvero ricca di vitamine.

Mandy Moore ha dato alla luce il suo secondo figlio, Oscar Bennett, e ha deciso di ripetere l’esperienza che aveva già fatto con il suo primogenito, Gus (diminutivo di August), nato a febbraio 2021: incapsulare la sua placenta.

L’attrice ha mostrato sul suo profilo Instagram quale sia la procedura e ha scritto: “Round 2 con @feelgoodplacenta”. Il flacone della capsula recita: “Fatto da te per te. Pieno di… la tua placenta e tanto amore”.

La protagonista di This iS Us vuole così seguire ancora una volta quanto indicato dal sito The Feel Good Placenta, che ha ricordato quali siano i benefici che è possibile ottenere attraverso questa pratica. Mangiare la placenta, infatti, “previene e riduce il rischio di depressione post partum o ‘baby blues’, reintegra il ferro, fornisce un flusso costante di ossitocina, fornisce l’ormone HPL per aiutare a stabilire un approvvigionamento di latte precoce e sano, stabilizza ormoni in continua evoluzione dopo la nascita, reintegra le vitamine del gruppo B e l’energia persa durante il parto, protegge dalle infezioni e dal sanguinamento dovuti al tessuto o alle membrane della placenta trattenuta e offre un sollievo naturale dal dolore”.

Le sostanze contenute nella placenta, secondo quanto riporta il sito, sarebbero quelle in assoluto più efficaci a garantire benessere alla mamma e al bambino. “Nessun medico potrebbe infatti prescrivere una vitamina o un integratore migliore della placenta” – si legge ancora.

I CDC (organismo di controllo sulla sanità pubblica negli Stati Uniti) sconsigliano però di mangiare la placenta anche dopo l’incapsulamento.

Nel 2021 Mandy Moore aveva scherzato nel podcast Informed Pregnancy sul gusto delle pillole che lei stava assumendo. L’artista non è l’unica star di Hollywood ad avere seguito questa tendenza. Tra le donne che hanno fatto la sua stessa scelta ci sono Kim e Kourtney Kardashian, Chrissy Teigen, Nikki Reed e Hilary Duff. “Ogni volta che prendo una pillola , sento un’ondata di energia e mi sento davvero in salute e bene. Lo consiglio vivamente a chiunque lo stia considerando” – aveva detto all’epoca Kim Kardashian.