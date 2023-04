È nato Phoenix Rose Black, il secondo figlio di Tom Daley e del marito Dustin Lance Black

Tom Daley e Dustin Lance Black sono diventati papà per la seconda volta: lo hanno annunciato con un dolcissimo post pubblicato su Instagram, in cui presentano il loro secondo figlio, Phoenix Rose Black-Daley. “La nostra famiglia si è allargata la scorsa settimana, abbiamo dato il benvenuto a Phoenix il 28/03/2023 ed è semplicemente perfetto. Robbie ama essere un fratello maggiore”, hanno scritto i neo-papà sui social.

Tom Daley è uno dei più grandi campioni di tuffi della Gran Bretagna e del mondo (non a caso ha vinto una medaglia d’oro olimpica), e Dustin Lance Black è uno sceneggiatore, premio Oscar per il film Milk. I due sono una coppia fissa da ormai dieci anni, e nel 2017 si sono sposati; l’anno dopo è venuto al mondo il loro primo figlio Robbie – che il tuffatore ha chiamato come il padre, scomparso nel 2011 a causa di un tumore – che la coppia ha avuto da maternità surrogata. I due non hanno mai nascosto di voler allargare la propria famiglia, e hanno quindi deciso di ripercorrere la strada intrapresa cinque anni fa. Ancora una volta seguendo le regole dello stato della California, di cui è originario Black: nel Regno Unito, infatti, la maternità surrogata è possibile solo in forma altruistica, con il rischio di avere una minore tutela del bambino e dei genitori.

Tom Daley e Dustin Lance Black sono due vere e proprie icone dell’attivismo peri diritti della comunità LGBTQI+. Il primo ha fatto coming out nel 2013, quando aveva soltanto 19 anni: è stato uno dei primi e più significativi nel mondo dello sport, e il tuffatore ha sempre sostenuto che si sia trattato della scelta più giusta che potesse fare. Black, invece, ha sempre affiancato alla sua attività da sceneggiatore quella da attivista, esponendosi in prima persona nella difesa dei diritti.