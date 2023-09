Sette star alle prese con il primo giorno di asilo dei loro figli

2. True Thompson, figlia di Khloé Kardashian

Primo giorno di scuola dell’infanzia anche per True, la figlia di Khloé Kardashian, avuta dall’ex compagno Tristan Thompson. True è la più grande dei due figli dell’influencer: il secondogenito, Tatum, è nato nell’agosto del 2022. “Kindergarden. Per chi se lo stesse chiedendo no, non mi sento bene! Il prossimo sarà il ballo di fine anno“, scrive Kardashian sotto la foto, ironizzando sul tempo che vola.