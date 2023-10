Le borracce termiche sono un ottimo aiuto per mantenere le bevande calde o fredde durante le gite all'aperto, o a scuola. Per questo, si rivelano preziose anche per i bambini.

Perché comprare una borraccia termica?

Le risposte a quesra domanda, come detto, sono molteplici e diverse: prima di tutto, si potrebbe pensare all’aspetto, non sottovalutabile, della praticità. Le borracce termiche sono infatti leggere ed ergonomiche, cosa che le rende particolarmente facili da portare con sé praticamente dappertutto. Possono essere, ad esempio, comodamente riposte nello zaino dei bambini che vanno all’asilo o a scuola, e una volta esaurito il liquido, è sufficiente svitarle e riempirle di nuovo.

In secondo luogo sono adatte a qualsiasi stagione: la gran parte delle borracce termiche, infatti, è in grado di mantenere fresche le bevande anche per 12 ore, ma possono fungere anche da thermos, e mantenerle quindi anche calde a lungo. A differenza delle bottiglie di plastica, infatti, le borracce termiche possono preservare la temperatura dei liquidi che vi si pongono all’interno abbastanza a lungo.

Molto importante è anche l’aspetto della salute: le borracce, infatti, riescono a preservare purezza e freschezza della bevande che contengono, senza contaminazioni derivanti dal rilascio di particelle nocive, visto che l’acciaio inossidabile di cui sono fatte è capace di resistere al contatto diretto coi liquidi. Ovviamente è molto importante pulire la borraccia, al fine di preservarne le potenzialità.

Se ben curate, le borracce sono infatti in grado di resistere molto a lungo.

Da non sottovalutare anche l’impatto ambientale: l’acciaio è completamente riciclabile, anzi è il materiale più riciclato al mondo, e, pur se riciclato, non perde nessuna delle proprietà meccaniche che ha. Usare le borracce termiche permette, da un lato, di consumare meno bottigliette di plastica, e dall’altro di avere un oggetto che, potenzialmente, può durare in eterno.

Non a caso, le borracce figurano proprio tra i prodotti ecosostenibili più importanti al momento ma, spesso, si ritiene che gli oggetti sostenibili siano anche quelli più cari. Con le borracce non accade così: la media del loro prezzo, infatti, si aggira tra i 15 e i 20 euro, ed è quindi assolutamente sostenibile, soprattutto se si pensa, come abbiamo detto, al fatto che potenzialmente abbiamo fra le mani un prodotto eterno o quasi.

Ogni bambino può avere la borraccia che preferisce, scegliendola, ad esempio, del cartone preferito, oppure personalizzandola con adesivi e gadget vari.

Bambino (1-6 anni) 11 idee per il viaggio con i bambini: gli indispensabili per tutta la famiglia Pensare alle vacanze, quando in famiglia ci sono bambini, non è solo scegliere la meta ma anche organizzare il tutto per far sì che tutti, figli ...

Borracce termiche per bambini: i materiali

Come detto, generalmente il materiale più usato per la realizzazione delle borracce termiche è l’acciaio inox, che può conservare allo stesso modo bevande fredde o calde, offrendo un perfetto isolamento per ore. L’acciaio inossidabile ha il vantaggio di essere molto facile da pulire e lavare, anche se non tutti i modelli possono essere messi in lavastoviglie.

L’acciaio può essere sottoposto a pressione senza il rischio di deformarsi, ed è compatibile con molti tipi di liquidi. L’unico difetto è che queste borracce di solito sono opache, e quindi è impossibile capire la quantità di acqua ancora disponibile.

Ci sono poi anche borracce in alluminio, rivestite internamente con smalto, resina, polimero o epossidico, meno costose rispetto a quelle inox, più leggere, ma anche in grado di ammaccarsi più facilmente. Attenzione inoltre al rivestimento utilizzato, che deve essere rigorosamente di materiali atossici.

Infine, ci sono le borracce in plastica, estremamente leggere, capaci di resistere agli urti e ad altre sollecitazioni e di mantenere bene la temperatura, ma anche meno efficaci in termini di isolamento; trattengono infatti molto meno il calore della bevanda.

5 borracce termiche per bambini da acquistare online

Vi proponiamo di seguito una selezione delle migliori borracce termiche per bambini da acquistare su Amazon.

1. Jarlson® Borraccia Bambini Acciaio Inox

Jarlson® Borraccia Bambini Acciaio Inox Il biberon è privo di BPA e privo di ftalati. È molto facile da pulire, poiché la bevanda viene solo a contatto con l'acciaio inossidabile e la cannuccia di silicone, e, essendo in acciaio inox a doppia parete, è isolata a vuoto e quindi mantiene la temperatura per diverse ore. Le bevande fredde rimangono fredde fino a 12 ore e le bevande calde rimangono calde fino a 6 ore. 24 € su Amazon Pro Privo di BPA e privo di ftalati

Facile da pulire Contro Nessuno

2. Snug, Borraccia Thermos per Bambini

Snug, Borraccia Thermos per Bambini ll coperchio con pulsante di questa borraccia è comodo e igienico: basta premerlo una volta e si apre per far uscire la cannuccia; è inoltre dotato anche di un anello per il trasporto o il fissaggio a una borsa. Mantiene le bevande calde o fredde fino al pranzo. 16 € su Amazon Pro Acciaio inox

Con cannuccia incorporata Contro Lavare solo a mano

3. Ion8 Borraccia Acciaio Inox Bambini

Ion8 Borraccia Acciaio Inox Bambini Questa borraccia in acciaio inossidabile a tenuta stagna al 100% ha copertura di sicurezza igienica che può essere aperta e bloccata in modo sicuro con un dito, mentre la presa d'aria consente il flusso del liquido per un rifornimento di liquido senza fuoriuscite. Con la larghezza di una lattina per bevande, si adatta a qualsiasi borsa, portapranzo o zaino per bambini. Il pratico anello da trasporto è fissato a un dito, a un gancio appendiabiti o a moschettone. 11 € su Amazon Pro Acciaio inossidabile a tenuta stagna 100%

Copertura di sicurezza facile da bloccare Contro Nessuno

4. Borraccia STICH, Blu – Borraccia per Bambini con Cannuccia

Borraccia STICH, Blu - Borraccia per Bambini con Cannuccia La borraccia di Stitch, oltre a essere simpatica e colorata, mantiene le bevande calde per 12 ore e fresche per 24. È in acciao inox 304 e non contiene BPA. 15 € su Amazon 16 € risparmi 1 € Pro Mantiene le bevande calde per 12 ore, fresche per 24

Senza BPA Contro Nessuno

5. FJbottle Borraccia Bambini Acciaio Inox con cannuccia