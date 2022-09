6 zainetti per asilo genderless per evitare i soliti rosa e blu

In generale, molti genitori ormai hanno abbandonato le canoniche idee dei colori associati al sesso del figlio o della figlia, lasciando liberi i più piccoli di scegliere e di spaziare tra colori “senza genere”. Questa filosofia genderless, del resto, si riflette ad esempio anche sui nomi, che spesso diventano “unisex”.

Zainetto per l’asilo: bambino, bambina o genderless?

Sia chiaro, scegliere uno zainetto “senza genere” per l’asilo non significa affatto volere imporre un determinato pensiero al bambino o alla bambina – con buona pace di chi critica la presunta “ideologia gender” – ma semplicemente andare al di là della classica dicotomia blu/rosa per optare per qualcosa di neutro; l’unico insegnamento che i piccoli ne possono trarre è che non esistono colori “da maschio e da femmina”, così come lo stesso discorso vale per libri, sport e capi d’abbligliamento.

Le tipologie di zainetto per l’asilo

Lo zainetto dell’asilo è di per sé abbastanza piccolo: le misure si attestano intorno ai 24-28 cm, ovvero una capienza di circa 6-7 litri. Al suo interno possono entrarci dei fogli A4, quindi se dovrà portare a scuola un quadernone per disegnare potrà farlo tranquillamente. Mentre non è l’ideale per portare libri di testo, cosa di cui non ha bisogno. In generale, si possono distinguere diverse tipologie:

Zainetto ergonomico

In genere il modello classico ha due spallacci regolabili con una chiusura aggiuntiva, posta proprio tra questi, per garantire una maggiore stabilità. Lo schienale è leggermente imbottito e presenta uno strato traspirante, per evitare che il bimbo sudi.

Zainetto trolley

È identico al modello precedente ma presenta anche delle ruote, nel caso in cui il piccolo volesse trascinare la propria borsa, piuttosto che portarla a spalla.

Zainetto a cartella

Infine c’è la proposta vintage, ispirata alle vecchie cartelle scolastiche. Si tratta di uno zainetto dalla forma rettangolare con lato lungo orizzontale. È un modello che si reperisce con maggiore difficoltà rispetto agli altri.

Come scegliere lo zainetto per l’asilo

Lo zainetto è richiesto sia dall’asilo nido che dalla materna e deve contenere alcuni elementi indispensabili per la vita scolastica quotidiana.

Vero è che se il bambino è troppo piccolo, lo zaino sarà trasportato dal genitore, ma già intorno ai 2 anni circa, reclamerà di portarlo da solo sulle sue spalle. Ecco perché bisogna scegliere un modello leggero ed ergonomico, effettivamente adatto alla sua schiena e che abbia il numero di tasche necessarie per inserire ciò di cui ha bisogno.

In più, se è anche bello, colorato e magari abbellito dalle raffigurazioni dei suoi personaggi preferiti è ancor meglio! La scelta del migliore zainetto asilo è piuttosto personale. I fattori davvero importanti sono due: l’ergonomia e il peso. Il primo è fondamentale perché la forma deve seguire le linee del corpo del piccolo; il secondo permette al bambino di riuscire a portare bene la borsa senza troppi sforzi.

Occorre poi prendere in considerazione altri due elementi: da un lato, il numero di tasche: in base a quello che porterà a scuola, come cambi di vestiti, matite e quaderni e altri oggetti, potrebbero essere necessari più scomparti. Per questo è consigliabile preferire un modello che abbia la tasca principale, una piccolina posta sul basso e possibilmente anche una laterale dove mettere una mini borraccia.

Tuttavia, bisogna anche non sottovalutare l’estetica, perché uno zainetto bello per il proprio bimbo, sarà anche più apprezzato. In pratica il piccolo non riuscirà più a farne a meno e vorrà portarlo sempre con sé.

Zainetto asilo: 6 proposte genderless

Ecco alcune delle proposte genderless che potete trovare su Amazon.

1. Samsonite Disney Ultimate 2.0 Zainetto per Bambini

Samsonite Disney Ultimate 2.0 Zainetto per Bambini Ergonomico Un pratico zainetto ergonomico firmato Samsonite con decorazione ispirata a Spiderman. Proposto nella taglia S con capienza 7 litri. 39 € su Amazon Pro Ottimo materiale, molto resistente, spalline morbidissime e colore davvero vivace

È piccolino ma molto capiente

Per un bambino di due anni e mezzo è perfetto Contro Nessuno

2. Yeelan, Zaino Scuola per bambini

Yeelan, Zaino Scuola per bambini In neoprene Questo piccolo zainetto è realizzato in neoprene, vanta un leone in 3D sulla taschina sul davanti e ha un comodo schienale imbottito e traspirante. 17 € su Amazon Pro Capiente e leggero e le tasche laterali sono davvero comode

I bambini non vedono l'ora di indossarlo Contro L'odore di neoprene è troppo forte

3. Samsonite, Happy Sammies

Samsonite, Happy Sammies Samsonite firma una simpatica linea di zainetti abbelliti da diversi animali, tra cui la volpe. Questo modello è dotato di una doppia tasca con zip. 34 € su Amazon 39 € risparmi 5 € Pro Le cuciture e la stoffa sono di buona qualità e fattura

Spallacci e schienale sono imbottiti e morbidi

Ai bambini piace molto Contro Nessuno

4. Disney, Lets Roll Mickey Beauty Case da viaggio

Disney, Lets Roll Mickey Beauty Case da viaggio Un’insolita cartella per la scuola ispirata a Topolino, da portare anche a spalla. 9 € su Amazon Pro Ha la possibilità di aggiungere altri accessori della stessa serie

I bambini lo adorano

Bello capiente e versatile per un weekend fuori porta Contro Nessuno

5. Sterntaler, Functional Backpack Zoo

Sterntaler, Functional Backpack Zoo Con tasche laterali Questo zainetto misura 24 cm e vanta oltre alle tasche con zip due inserti in rete laterali per borraccia e altro. Anche i disegni sono molto colorati e raffigurano vari animali. Compra su Amazon Pro Esteticamente molto carino

Pratico e funzionale

Con molte tasche utilissime Contro Nessuno

6. PERLETTI, Trolley Peluche Panda