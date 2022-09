È nato il figlio di Adriana Lima, che ha spiegato perché si chiama Cyan

Adriana Lima è diventata mamma per la terza volta. L’annuncio della nascita è arrivato a mezzo social con un dolcissimo post su Instagram, dove la modella ha fatto sapere il nome del piccolo e il perché lo ha scelto.

Si chiama Cyan, ed è nato il 29 agosto 2022, un po’ in anticipo rispetto alla data prevista che cadeva in autunno. Nel post, l’ex Angelo di Victoria’s Secret ha pubblicato la foto di un occhio del neonato, dove si vede chiaramente il colore che ha dato alla donna l’idea per il nome:

Il ciano è il colore tra il verde e il blu nello spettro visibile della luce. Il ciano è il colore delle acque di Bora Bora e delle Maldive, posti nella lista dei desideri della nostra famiglia. Il ciano ora è il nostro colore preferito… Il colore degli occhi del nostro bambino. Benvenuto nel nostro mondo CYAN LIMA LEMMERS.

Anche l’annuncio della gravidanza era arrivato via social, con un video su TikTok in cui Adriana Lima mostrava ai follower l’ecografia e il suono del battito cardiaco del bambino ancora nel grembo materno. Cyan è il primo figlio della top model e del suo compagno Andre Lemmers, con il quale è impegnata dal 2021, ma è il terzo per la donna, già mamma di Valentina e Sienna, nate dal matrimonio con Marko Jaric.

Secondo alcune indiscrezioni, fornite a People da una fonte vicina alla coppia, “Il bambino ha le labbra e gli occhi della mamma” ed entrambi “sono già a casa, in perfetta salute”.